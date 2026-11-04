Por qué no carga la película de Las Guerreras K-pop en la aplicación de Netflix

Las Guerreras K-pop son una producción exclusiva de la plataforma de Netflix. (Fotocomposición Infobae)

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Ver Las Guerreras K-pop en Netflix puede ser imposible cuando la aplicación queda detenida en la pantalla de carga, tarda mucho en iniciar la reproducción o repite el círculo de espera. El problema puede aparecer en un celular, una computadora, una tablet o en un televisor inteligente.

En muchos casos, la falla no está vinculada con la película. Netflix puede congelarse o bloquearse por datos almacenados que necesitan actualizarse o por una conexión a internet débil o inestable. Identificar si el problema afecta solo a la plataforma o al funcionamiento general del dispositivo permite aplicar una solución rápida.

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Qué pasa si la conexión a internet es inestable

Una conexión con poca velocidad o interrupciones puede impedir que Las Guerreras K-pop cargue de forma correcta. Puede provocar pausas frecuentes durante la reproducción, una imagen de baja calidad o una pantalla que permanece fija mientras la aplicación intenta obtener datos.

Muchos de los problemas de Netflix son producto de una mala señal de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera medida consiste en comprobar si otros servicios conectados a internet funcionan con normalidad. Si hay lentitud general, conviene reiniciar el módem y el router, acercar el dispositivo a la red WiFi o conectarlo por cable de red si se trata de un televisor o una computadora.

Por qué Netflix se quedó bloqueado durante la carga

Si el resto del celular, la computadora o el televisor responde con normalidad, pero Netflix permanece congelado, es posible que la aplicación necesite renovar la información guardada en el dispositivo. Este tipo de error puede impedir que el catálogo o una película específica se carguen.

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En algunos casos el error puede estar en el funcionamiento de Netflix. (Foto:REUTERS/Dado Ruvic)

Cerrar Netflix por completo y volver a abrirla suele ser el primer paso. En celulares y tabletas, puede ser necesario forzar el cierre de la aplicación desde la configuración. En una computadora, se puede cerrar el navegador o la pestaña donde se reproduce el contenido y volver a ingresar a la cuenta.

Cómo saber si la aplicación de Netflix necesita una actualización

Las versiones antiguas de Netflix pueden presentar problemas de compatibilidad con el sistema operativo del dispositivo. Cuando la aplicación no recibió sus actualizaciones recientes, puede demorar en abrir, no mostrar algunos títulos o detenerse antes de iniciar la reproducción.

Netflix debe estar actualizada para evitar fallas. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

La solución es revisar la tienda de aplicaciones del dispositivo y verificar si existe una versión nueva disponible. En teléfonos Android, iPhone, tablets, televisores inteligentes y consolas, la actualización suele instalarse desde la tienda oficial. Mantener la aplicación actualizada ayuda a corregir fallas de carga y reproducción.

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En qué momento se debe reiniciar el dispositivo

Un celular, una computadora o un televisor puede acumular procesos abiertos y datos temporales que afectan el funcionamiento de las aplicaciones. Aunque Netflix sea la única plataforma con errores visibles, reiniciar el dispositivo puede liberar recursos y restablecer su conexión con la red.

Apagar el dispositivo por completo, esperar unos segundos y encenderlo otra vez puede resolver el inconveniente. En el caso de un televisor, conviene desconectarlo de la corriente durante un breve período antes de volver a encenderlo. Luego, se debe abrir Netflix e intentar reproducir la película otra vez.

En algunos modelos Android es posible borrar la caché para solucionar errores de programas. (Foto: Europa Press)

Qué otras causas provocan fallos en la aplicación de Netflix

Las aplicaciones conservan datos temporales para cargar contenidos con mayor rapidez. Si estos archivos quedan incompletos o desactualizados, pueden surgir bloqueos, cierres inesperados o dificultades para iniciar una película.

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En algunos celulares Android, es posible borrar la caché de Netflix desde el menú de aplicaciones del sistema. Esta opción elimina archivos temporales sin necesidad de borrar la cuenta. En otros aparatos, desinstalar y volver a instalar la aplicación renueva esos datos y recuperar el funcionamiento habitual.

Asimismo, si otros contenidos de Netflix se reproducen sin inconvenientes, pero Las Guerreras K-pop no, conviene salir de la ficha del título, volver al menú principal e intentar abrirla otra vez. Puede servir cerrar sesión y acceder nuevamente con los datos de la cuenta.