Tecno

Tráfico global de las redes de telecomunicaciones crecerá entre 3 y 7 veces

El tráfico global de redes podría alcanzar hasta 4.878 exabytes mensuales para 2034

Manos de una persona escribiendo en el teclado de una computadora portátil rodeadas por líneas luminosas y código binario
El video continuará como el principal consumo de datos de los usuarios, con más del 70% del tráfico total. (Agencia Andina)
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El tráfico global de las redes de telecomunicaciones podría multiplicarse para el año 2034, según un nuevo estudio de Nokia presentado en América Latina. El informe plantea dos escenarios: uno conservador, en el que el tráfico se triplicaría, y uno agresivo, con un incremento de hasta siete veces respecto a los niveles actuales.

En cifras concretas, esto representaría entre 2.277 y 4.878 exabytes (EB) mensuales, con una tasa de crecimiento anual compuesto de entre el 13% y el 22%, de acuerdo con los distintos escenarios proyectados.

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El estudio tiene como objetivo asistir a los operadores de telecomunicaciones (telcos) en sus procesos de toma de decisiones y planificación de infraestructura. Abarca el período comprendido entre 2024 y 2034 y se enfoca en el tráfico de red de área extensa (WAN) de operadores y empresas.

La inteligencia artificial generará un nuevo tipo de tráfico, compuesto por solicitudes humanas y actividad autónoma entre máquinas. (Europa Press)
La inteligencia artificial generará un nuevo tipo de tráfico, compuesto por solicitudes humanas y actividad autónoma entre máquinas. (Europa Press)

Este análisis incluye el Internet público, los servicios WAN privados y gestionados, además del flujo de datos entre centros de datos. Queda fuera del alcance del informe el tráfico privado que permanece dentro de una red local en una sola ubicación o edificio.

Tres segmentos de tráfico y el peso del video

El documento clasifica el tráfico en tres categorías: consumidor, empresarial/industrial y el generado por la inteligencia artificial. Dentro del segmento de consumo, que incluye accesos fijos, móviles e inalámbricos (FWA), el video continuará como el caso de uso predominante, con más del 70% del tráfico total generado por los usuarios. Le siguen en relevancia las redes sociales, el gaming y la navegación por Internet.

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Para 2034, el estudio anticipa un mayor peso del tráfico vinculado al almacenamiento de contenidos personales en la nube y al uso de inteligencia artificial conversacional, lo que modificará gradualmente la composición actual del consumo de datos.

El flujo de datos entre centros de datos forma parte del tráfico analizado por Nokia, junto al Internet público y los servicios WAN privados. (Reuters)
El flujo de datos entre centros de datos forma parte del tráfico analizado por Nokia, junto al Internet público y los servicios WAN privados. (Reuters)

En paralelo, el tráfico empresarial e industrial mostrará un ritmo de crecimiento igual o superior al del segmento de consumo. Este comportamiento estará impulsado por nuevos casos de uso, entre ellos agentes y copilotos de inteligencia artificial, robótica, realidad mixta (XR) e Internet de las cosas (IoT).

El impacto de la inteligencia artificial en las redes

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, al que el informe denomina el superciclo de la IA, genera múltiples efectos sobre el tráfico de redes. En primer lugar, surge un tipo de tráfico inédito derivado de estos usos: tanto las solicitudes iniciadas por humanos (prompts) como la actividad autónoma de máquina a máquina (M2M) ejecutada por agentes de inteligencia artificial.

Este tráfico también repercute sobre las redes de transporte, ópticas e IP, ya que genera una demanda constante de conectividad en redes de alta capacidad. Dicha demanda se dirige tanto hacia el centro de datos consultado como hacia otros centros de datos, y afecta el flujo desde el borde metropolitano (metro edge) hasta el núcleo metropolitano y regional.

Primer plano de múltiples cables de fibra óptica con secciones transparentes. Haces de luz verde brillan dentro y rayos de luz azul emergen de los extremos.
El tráfico vinculado a la inteligencia artificial exige mayor simetría, menor latencia y una interconexión más masiva entre redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tráfico generado por la inteligencia artificial presenta un comportamiento distinto al tradicional: es más simétrico, requiere latencia ultrabaja e interconexión masiva, según precisa el estudio.

El superciclo de la IA impactará el tráfico global, por lo que las redes de telecomunicaciones tendrán que adaptarse gradualmente”, afirmpó Santiago Escalona, director de Estrategia de Negocios para América Latina en Nokia.

Avances tecnológicos para la próxima generación de redes 6G

Investigadores de la Universidad de Glasgow desarrollaron un sistema que permite a las superficies inteligentes reconfigurables (RIS) filtrar interferencias electromagnéticas sin debilitar la señal útil, un avance con impacto potencial sobre la fiabilidad, la seguridad y el consumo energético de las futuras redes 6G.

El sistema de superficies inteligentes reconfigurables permite dirigir la señal solo hacia usuarios autorizados, con aplicaciones en ciudades inteligentes y salud conectada. (Difusión)
El sistema de superficies inteligentes reconfigurables permite dirigir la señal solo hacia usuarios autorizados, con aplicaciones en ciudades inteligentes y salud conectada. (Difusión)

A diferencia de enfoques anteriores que intentaban cancelar el ruido, el método analiza su patrón estadístico y lo combina con un barrido de direcciones de la señal para concentrar la energía únicamente en los usuarios autorizados. En pruebas de laboratorio, la tecnología logró identificar y bloquear a interceptores externos mientras mejoraba las tasas de datos y la precisión de localización para los usuarios legítimos, con aplicaciones proyectadas en ciudades inteligentes, atención sanitaria conectada y sistemas autónomos.

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