La llamativa reflexión de Óscar Córdoba sobre el paso de Cavani por Boca Juniors: “Malinterpretó lo que es jugar en el club”

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El exarquero colombiano Óscar Córdoba, una de las figuras históricas de Boca Juniors, fue crítico con el paso de Edinson Cavani por el club. El exguardameta cuestionó los movimientos que realizaba el delantero uruguayo dentro del campo y sintetizó su análisis con una frase contundente: “Siento que Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca”.

La crítica de Córdoba se centró en los desplazamientos que Cavani ejecutaba fuera de su posición natural de centrodelantero, una decisión que, a su entender, terminaba por desgastarlo físicamente en los momentos clave de los partidos. “Yo no puedo suponer que mi centrodelantero va a ir a marcar a la punta izquierda en una final de Copa Libertadores. Corría por todos lados, y cuando llegaba al frente llegaba desgastado”, expresó durante su participación en ESPN F90.

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El exarquero profundizó en su lectura y planteó que la actitud del uruguayo respondía a una necesidad de demostrar compromiso con la camiseta, más que a una decisión futbolística sostenible para el equipo. “Quería mostrar compromiso en un Boca que no llevaba la pelota para una posición como la de él”, sostuvo Córdoba.

La comparación con otro futbolista del plantel terminó de delinear la postura del colombiano sobre el rol que debía ocupar Cavani en el esquema del equipo. Córdoba trazó un paralelismo entre el perfil que necesitaba Boca y el que terminó asumiendo Leandro Paredes, el mediocampista que regresó al club hace poco más de un año. “Boca necesitaba un jugador como Paredes. Lo estaba buscando en Cavani, pero siento que Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca”, sentenció el exarquero, en la frase que resumió su visión sobre el paso del delantero por la institución.

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El exarquero colombiano elogió al actual capitán xeneize y aseguró que ya se convirtió en ídolo

El reconocimiento hacia Leandro Paredes no se limitó a la comparación con Cavani. Córdoba fue consultado puntualmente sobre si el mediocampista, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar y ganador de dos ediciones de la Copa América, ya podía considerarse un ídolo del club pese a no haber conseguido títulos en esta segunda etapa en Boca. La respuesta del colombiano no dejó margen para la duda: “Sin ganar títulos, Paredes ya es ídolo. Maneja el equipo y la gente lo reconoce, el resto sí tienen que ganar”, afirmó.

El exarquero también se refirió al desarrollo del Superclásico disputado el 1 de noviembre, que Boca ganó por 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo ante River Plate. “Boca fue muy superior, más allá de que la expulsión condicione el partido. Siento que este River no le puede hacer fuerza a Boca”, destacó Córdoba sobre el desempeño del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

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La tercera figura que apareció en el análisis de Córdoba fue Santiago Beltrán, arquero de River Plate, sobre quien el colombiano fue especialmente crítico en relación a su presente futbolístico. “Está sin confianza, le pega a la pelota y se cae”, comenzó el exarquero. El comentario incluyó también una hipótesis sobre las causas del bajo rendimiento del portero: “Puede ser por la poca confianza, tal vez pudo haber elegido mal el calzado. No le pega bien a la pelota”.

El contraste con la situación del arquero de Boca, Álvaro Montero, resultó inevitable en el discurso de Córdoba. “A Montero lo veo tranquilo”, remarcó, en una comparación directa entre ambos arqueros tras el resultado del clásico.

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Sobre el colombiano Montero, que disputó 22 partidos entre todas las competencias con Boca, recibió 18 goles y mantuvo su valla en cero en ocho ocasiones, Córdoba fue igual de específico respecto de lo que le falta para consolidarse como una figura histórica del club. “Montero está bien, ya está tranquilo, las críticas quedaron atrás, ahorita hay reconocimiento. Lo único que necesita, títulos”, explicó el exarquero, quien ganó tres títulos de liga, dos ediciones de la Copa Libertadores y una Copa Intercontinental durante su carrera en el Xeneize.

Córdoba detalló además el calendario que tiene por delante Montero para sumar consagraciones esta temporada: la posibilidad de pelear la Liga Profesional, la final de la Copa Sudamericana y, eventualmente, la disputa de un Mundial de Clubes. “Ya en un mes se pueden ganar cuatro títulos, eso ya te pone en la historia de Boca y te coloca como un grande”, cerró el exarquero sobre las chances del portero colombiano de cara a los próximos compromisos del equipo.

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