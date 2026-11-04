Estados Unidos

La camiseta de Lionel Messi lidera las ventas de la MLS por cuarta temporada consecutiva desde su debut en Miami

El astro argentino encabeza el ranking oficial de la liga norteamericana desde que pisó la cancha en 2023, con Lewandowski y Griezmann como las grandes revelaciones comerciales del año

Lionel Messi viste un uniforme rosa y controla un balón sobre el césped, seguido por un jugador con indumentaria azul y roja
Lionel Messi lidera por cuarto año consecutivo el ranking oficial de venta de camisetas de la Major League Soccer
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Por cuarto año consecutivo, la camiseta de Lionel Messi es la más vendida de la Major League Soccer (MLS), según el ranking oficial de la liga publicado este martes, recogido por AFP.

La número 10 del Inter Miami vuelve a encabezar la clasificación de ventas de la tienda oficial del campeonato, medidas entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026.

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Dominio comercial de Messi desde su llegada en 2023

El dominio comercial del astro argentino en la liga norteamericana arrancó desde su desembarco en el Inter Miami en julio de 2023 y no cedió desde entonces: Messi encabezó el ranking en cada una de las cuatro ediciones en que participó, incluida aquella primera temporada parcial.

Su influencia trasciende las cifras de ventas: a cuatro días del cierre de la fase regular, el club de Florida recibió a 54.000 espectadores en el Gillette Stadium del New England Revolution, uno de los aforos más altos de la temporada.

Lewandowski y Griezmann en el top 5 pese a llegar a mitad de temporada

Robert Lewandowski y Antoine Griezmann alcanzaron el grupo de los cinco futbolistas con más camisetas vendidas en la liga (REUTERS/Suhaib Salem)
Robert Lewandowski y Antoine Griezmann alcanzaron el grupo de los cinco futbolistas con más camisetas vendidas en la liga (REUTERS/Suhaib Salem)

La clasificación reservó sorpresas más allá del primer puesto. El polaco Robert Lewandowski, incorporado al Chicago Fire en junio, y el francés Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City en la misma ventana, lograron colarse entre los cinco más vendidos a pesar de haber disputado apenas la segunda mitad del calendario.

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La camiseta de Lewandowski fue, de hecho, la más demandada de toda la liga en los meses inmediatamente posteriores a su llegada. En el cómputo global de la temporada, el exdelantero del FC Barcelona quedó cuarto, detrás de Messi, el surcoreano Son Heung-min del Los Ángeles FC y el alemán Thomas Müller de los Vancouver Whitecaps. Griezmann, con 14 goles en 17 partidos desde su llegada a Orlando, cerró el top 5.

Dos compañeros de Messi también figuran entre los diez primeros

Inter Miami colocó a tres de sus futbolistas dentro del grupo de las diez camisetas más demandadas de la temporada (REUTERS/Luisa Gonzalez)
Inter Miami colocó a tres de sus futbolistas dentro del grupo de las diez camisetas más demandadas de la temporada (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El Inter Miami colocó tres camisetas en el top 10. El uruguayo Luis Suárez ocupó el octavo lugar y el argentino Rodrigo De Paul cerró la lista en la décima posición. El único futbolista estadounidense entre los diez más vendidos fue Cavan Sullivan, joven promesa de 17 años del Philadelphia Union, que se ubicó sexto. El gabonés Denis Bouanga, del LAFC, terminó séptimo, y el alemán Hany Mukhtar, de Nashville SC, noveno.

El Inter Miami, el club más representado y uno de los más vendidos del mundo

Con tres jugadores en el top 10 —Messi, Suárez y De Paul—, el Inter Miami fue el equipo con mayor presencia en el ranking. El LAFC le sigue con dos representantes: Son Heung-min y Bouanga.

El peso comercial del club de Florida va más allá de la liga: según Goal, sitio deportivo, solo cuatro clubes en todo el fútbol mundial vendieron más camisetas que el Inter Miami en 2026, y ningún otro equipo de la MLS apareció entre los diez primeros a nivel global.

Cavan Sullivan, récords con el club y con la selección

Cavan Sullivan se posicionó como el único futbolista estadounidense presente en la clasificación de las diez equipaciones más vendidas (Kylie Graham-Imagn Images/REUTERS)
Cavan Sullivan se posicionó como el único futbolista estadounidense presente en la clasificación de las diez equipaciones más vendidas (Kylie Graham-Imagn Images/REUTERS)

La inclusión de Sullivan en la lista no fue el único hito del joven mediocampista. Según MLS Soccer, sitio oficial de la liga, el juvenil de 17 años se convirtió en septiembre en el jugador más joven en ganar el premio al Jugador del Mes de la MLS, y en octubre anotó con la selección de Estados Unidos ante México, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del equipo nacional.

Final del 18 de diciembre como cierre de la temporada 2026

Vista posterior de Lionel Messi con camiseta rosa y número diez mientras apunta hacia arriba con ambos dedos índices en una cancha
Lionel Messi apunta hacia arriba con ambos dedos índices con la camiseta rosa del Inter Miami durante un encuentro de fútbol

La temporada regular del campeonato norteamericano, iniciada el 21 de febrero, enfrenta su recta final con la fase de playoffs por delante.

La gran final está programada para el 18 de diciembre de 2026, según informó AFP.

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