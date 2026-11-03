El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

El mensaje de Mauro Pittón por la muerte de Jesús de Miguel

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El fallecimiento de Jesús de Miguel provocó una profunda consternación en el fútbol mundial, luego de que el delantero del Club Deportivo Tenerife chocara con el arquero del Fútbol Club Andorra, Jesús Owono, en el minuto 98 del encuentro disputado este lunes que terminó 2-2 por la fecha 12 de la Segunda División de España. El punta había sido reanimado sobre el césped e ingresado en terapia intensiva, pero su cuadro empeoró con el paso de las horas hasta la confirmación del fatal desenlace y uno de sus compañeros, Mauro Pittón, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“No hay palabras. Que descanses en paz, Demi”, escribió el argentino de 32 años, quien había emigrado en el último mercado de pases al Tenerife de España para afrontar su primera experiencia fuera de la Argentina. Le tocó compartir cancha con de Miguel en una sola oportunidad: coincidieron durante 9 minutos en el duelo igualado 1-1 ante Cádiz por la séptima jornada del campeonato de ascenso.

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El ex jugador de Unión, San Lorenzo, Vélez, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero reposteó el mensaje de su flamante club, en el que confirmaba el deceso del punta: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”.

Mauro Pittón debutó con la camiseta de Unión de Santa Fe. En la foto busca sacarle el balón a Cristian Penilla en un duelo ante Mushuc Runa (Créditos: Jose ALMEIDA / AFP)

Las figuras más importantes de este deporte emitieron un mensaje después de conocerse la noticia. Uno de ellos fue Lionel Messi, quien republicó la misiva institucional en una historia de su cuenta personal de Instagram y se mostró golpeado por esta noticia: “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

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Nico Paz, otro jugador de la selección argentina y actual futbolista del Como de Italia, expresó sus sensaciones en la misma red social: “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz”. Además, el arquero argentino del NEC Nimega de Países Bajos, Gonzalo Crettaz, recordó a su ex compañero en el CD Castellón (2023 al 2025): “Descansa en paz”.

La publicación de Messi por la muerte de Jesús de Miguel

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo fue otra de las leyendas de la disciplina que lamentó esta situación, también a través de Instagram: “Una tragedia. Sin palabras... mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz”. Y lo acompañó de un emoji con dos manos rezando.

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Jesús de Miguel murió a los 30 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por un fuerte impacto en el pecho durante los minutos finales del partido entre Tenerife y FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

La jugada ocurrió en el minuto 98, cuando su equipo buscaba un contraataque. De Miguel superó a los dos últimos defensores y corrió hacia un balón aéreo en mitad de cancha, pero el arquero Jesús Owono salió para anticiparlo, no alcanzó la pelota e impactó con su rodilla en el pecho del atacante. El futbolista, que había ingresado en el segundo tiempo, cayó inconsciente de inmediato. El árbitro Pérez Hernández expulsó al guardameta, que inició su marcha hacia los vestuarios, pero regresó al advertir la gravedad de la situación.

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Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de cinco minutos sobre el césped. Después retiraron a De Miguel en camilla y lo trasladaron con soporte vital al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El estado neurológico del jugador empeoró antes de que se confirmara su fallecimiento.

El delantero nacido el 21 de septiembre de 1996 en Madrid había llegado al club en julio de 2025 y marcó 11 goles en la temporada que terminó con el regreso del equipo a la Segunda División. De Miguel se había formado en la cantera del Club Deportivo Leganés y, durante la campaña 2026/27, integraba la rotación del plantel en LaLiga Hypermotion.

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Se realizó un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA Champions League (Créditos: AP/Manu Fernandez)