Sociedad

Fuerte repudio a una óptica que hizo una publicidad metiendo a una mujer en una bolsa de consorcio

El clip fue publicado por un comercio de Entre Ríos. Al igual que en otras oportunidades, el cuestionable video fue eliminado a las pocas horas tras las reacciones negativas

Un video promocional de una óptica usó un repudiable recurso

Guardar

Una óptica de la ciudad de Chajarí, en el departamento Federación de Entre Ríos, recurrió a un cuestionable método para llamar la atención y publicó un video en sus redes sociales en el que un hombre introduce a una mujer en una bolsa de consorcio y la carga en el baúl de un automóvil, en el marco de una supuesta pieza pensada como publicidad pero que eligió ironizar con una problemática social grave.

El clip circuló durante horas antes de ser eliminado, luego de los lógicos cuestionamientos de usuarios de distintas plataformas. La escena, que el comercio presentó como parte de una estrategia promocional, recibió un repudio generalizado por la utilización de una representación de violencia contra una mujer como recurso de humor.

PUBLICIDAD

El video tenía un punto de partida el “problema” de los clientes que consultan precios y luego no concretan la compra. Con esa situación como eje, el protagonista —un hombre que hablaba directamente a cámara— construía su mensaje. “Nos preguntan por ahí qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca más nos contestan. No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, decía el hombre.

El recurso consistía en la contradicción entre esas palabras y lo que se veía en pantalla. Mientras el protagonista aseguraba que el comercio no tomaba ninguna represalia, las imágenes mostraban una secuencia diferente: el hombre manipulaba una bolsa negra de consorcio, luego aparecían las piernas de una mujer, a quien metía en la bolsa, y el clip concluía con él colocando el bulto —con la mujer adentro— dentro del baúl de un auto, que cerraba. Esa yuxtaposición entre el discurso tranquilizador y la escena que lo desmentía era el eje de la pieza.

PUBLICIDAD

Tras la difusión del material y las críticas que se acumularon en redes, la óptica decidió retirar el video. Desde el establecimiento le explicaron a Elonce: “No fue nuestra intención perjudicar o herir a alguien”.

La repudiable publicidad de una estación de servicio en Entre Ríos

El caso no es el primero de su tipo en la provincia. En septiembre de 2025, una estación de servicio Shell ubicada en Crespo, a poco más de 40 kilómetros de Paraná, protagonizó una situación similar que derivó en repudio masivo. En aquel video, publicado en la cuenta de Instagram del local, dos empleados describían a una clienta habitual como “infumable” y, en un momento, uno de ellos decía: “Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”.

La secuencia continuaba con los playeros preguntándole a un transportista su destino, metiendo a la mujer en una bolsa de consorcio y arrojándola dentro del camión. Al partir el vehículo, uno de los empleados comentaba: “Qué paz, eh”, seguido de “Esta piba no va a joder más. Era hora, loco”.

Aquel episodio en Crespo tuvo consecuencias institucionales. Raízen, licenciataria de la marca Shell en el país, emitió un comunicado en el que repudió el video y anunció medidas contra la empresa propietaria del local. “Condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía”, señaló la empresa.

El colectivo de Periodistas Feministas de Entre Ríos calificó aquel contenido como un acto de “violencia mediática y simbólica de género” y advirtió que “se comete un femicidio cada 27 horas” en el país, en un comunicado citado por la misma publicación. La estación de servicio también pidió disculpas públicas y reconoció que el material “puede interpretarse como una apología de la violencia de género”. En el caso de la óptica de Chajarí, el establecimiento no fue más allá de la declaración inicial ante Elonce. El video ya no está disponible en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Entre RíosChajaríViolencia de géneroPublicidadRedes SocialesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dictaron prisión preventiva para el ginecólogo de Chaco acusado de abusos sexuales, mala praxis y estafa

Gustavo Kumiega permanece detenido en una comisaría de Colonia Popular. La medida alcanza dos de las diez causas que enfrenta. Su abogado solicitó una audiencia de control jurisdiccional que podría realizarse este miércoles

Dictaron prisión preventiva para el ginecólogo de Chaco acusado de abusos sexuales, mala praxis y estafa

Tras el ataque en Palermo, la Federación Argentina LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio

María Rachid, presidenta de la FALGBT, señaló que el episodio del lunes en los bosques porteños fue premeditado. Los agresores llegaron con palos, botellas y objetos contundentes, y más de 100 jóvenes participaron de la persecución a trabajadoras sexuales trans

Tras el ataque en Palermo, la Federación Argentina LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio

Neuquén: echaron a dos empleados públicos que ingresaron con una mujer a un edificio estatal y consumieron cocaína

Los dos trabajadores pertenecían a la planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia y fueron separados de sus cargos de forma definitiva tras un sumario que reunió videos y confesiones de los involucrados

Neuquén: echaron a dos empleados públicos que ingresaron con una mujer a un edificio estatal y consumieron cocaína

El video del trágico momento en el que un argentino y un instructor murieron al caer con un ala delta en Río de Janeiro

Las imágenes son de unas cámaras que iban en el aparato que se estrelló en la playa de São Conrado y dejó dos víctimas fatales. El joven era oriundo de Puerto Deseado y estaba de viaje con amigos

El video del trágico momento en el que un argentino y un instructor murieron al caer con un ala delta en Río de Janeiro

Otra protesta en el Subte: trabajadores liberarán molinetes en la línea A en reclamo por descuentos en los sueldos

La medida será este miércoles en la estación San Pedrito. La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) calificó como “persecutorias y extorsivas” las quitas en las liquidaciones de los salarios

Otra protesta en el Subte: trabajadores liberarán molinetes en la línea A en reclamo por descuentos en los sueldos

DEPORTES

La camiseta de Lionel Messi lidera las ventas de la MLS por cuarta temporada consecutiva desde su debut en Miami

La camiseta de Lionel Messi lidera las ventas de la MLS por cuarta temporada consecutiva desde su debut en Miami

La llamativa reflexión de Óscar Córdoba sobre el paso de Cavani por Boca Juniors: “Malinterpretó lo que es jugar en el club”

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

Las confesiones de Brian Fernández: de la adicción que lo tuvo “al borde de la muerte” al insólito cruce con Ibrahimovic

Del golazo al tenso cruce con Bruno Fernandes: el partido de Matías Soulé en la caída de la Roma ante el United por la Champions

TELESHOW

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

Moria Casán mostró el mensaje que Lali Espósito le envió tras su boda con Pedro Rosemblat: “Te quiero”

El fuerte repudio de Flor de la V al ataque transfóbico a trabajadoras sexuales en Palermo: “Los discursos de odio matan”

La madre de Lourdes Fernández quiso asistir al juicio a la pareja de su hija pero no pudo entrar a la sala: "Estar en zona me tranquiliza"

Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra encabezaron el repudio de las artistas por el ataque a mujeres trans en Palermo

INFOBAE AMÉRICA

Refuerzan vigilancia sanitaria tras detectar un caso de malaria en el Parque Nacional Camino de Cruces en Panamá

Refuerzan vigilancia sanitaria tras detectar un caso de malaria en el Parque Nacional Camino de Cruces en Panamá

Hombre habría planeado un atentado contra el presidente Luis Abinader y fue arrestado en República Dominicana

Embajador estadounidense sobre pedido de mediación de pandilla haitiana: “El calor se intensificó gracias a Bukele”

Luchadora Yusneylis Guzmán abandona la delegación de Cuba durante una escala en México rumbo a Brasil

Hombre ofreció techo y comida a menor de edad para presuntamente explotarlo sexualmente en Costa Rica