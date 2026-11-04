Fuerte repudio a una óptica que hizo una publicidad metiendo a una mujer en una bolsa de consorcio

Un video promocional de una óptica usó un repudiable recurso

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Una óptica de la ciudad de Chajarí, en el departamento Federación de Entre Ríos, recurrió a un cuestionable método para llamar la atención y publicó un video en sus redes sociales en el que un hombre introduce a una mujer en una bolsa de consorcio y la carga en el baúl de un automóvil, en el marco de una supuesta pieza pensada como publicidad pero que eligió ironizar con una problemática social grave.

El clip circuló durante horas antes de ser eliminado, luego de los lógicos cuestionamientos de usuarios de distintas plataformas. La escena, que el comercio presentó como parte de una estrategia promocional, recibió un repudio generalizado por la utilización de una representación de violencia contra una mujer como recurso de humor.

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El video tenía un punto de partida el “problema” de los clientes que consultan precios y luego no concretan la compra. Con esa situación como eje, el protagonista —un hombre que hablaba directamente a cámara— construía su mensaje. “Nos preguntan por ahí qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca más nos contestan. No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, decía el hombre.

El recurso consistía en la contradicción entre esas palabras y lo que se veía en pantalla. Mientras el protagonista aseguraba que el comercio no tomaba ninguna represalia, las imágenes mostraban una secuencia diferente: el hombre manipulaba una bolsa negra de consorcio, luego aparecían las piernas de una mujer, a quien metía en la bolsa, y el clip concluía con él colocando el bulto —con la mujer adentro— dentro del baúl de un auto, que cerraba. Esa yuxtaposición entre el discurso tranquilizador y la escena que lo desmentía era el eje de la pieza.

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Tras la difusión del material y las críticas que se acumularon en redes, la óptica decidió retirar el video. Desde el establecimiento le explicaron a Elonce: “No fue nuestra intención perjudicar o herir a alguien”.

La repudiable publicidad de una estación de servicio en Entre Ríos

El caso no es el primero de su tipo en la provincia. En septiembre de 2025, una estación de servicio Shell ubicada en Crespo, a poco más de 40 kilómetros de Paraná, protagonizó una situación similar que derivó en repudio masivo. En aquel video, publicado en la cuenta de Instagram del local, dos empleados describían a una clienta habitual como “infumable” y, en un momento, uno de ellos decía: “Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”.

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La secuencia continuaba con los playeros preguntándole a un transportista su destino, metiendo a la mujer en una bolsa de consorcio y arrojándola dentro del camión. Al partir el vehículo, uno de los empleados comentaba: “Qué paz, eh”, seguido de “Esta piba no va a joder más. Era hora, loco”.

Aquel episodio en Crespo tuvo consecuencias institucionales. Raízen, licenciataria de la marca Shell en el país, emitió un comunicado en el que repudió el video y anunció medidas contra la empresa propietaria del local. “Condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía”, señaló la empresa.

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El colectivo de Periodistas Feministas de Entre Ríos calificó aquel contenido como un acto de “violencia mediática y simbólica de género” y advirtió que “se comete un femicidio cada 27 horas” en el país, en un comunicado citado por la misma publicación. La estación de servicio también pidió disculpas públicas y reconoció que el material “puede interpretarse como una apología de la violencia de género”. En el caso de la óptica de Chajarí, el establecimiento no fue más allá de la declaración inicial ante Elonce. El video ya no está disponible en sus redes sociales.