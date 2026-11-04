Guatemala

Emboscada contra un camión blindado en Guatemala: cómo un comando armado bloqueó carreteras y quemó vehículos para intentar el robo

Al menos siete hombres armados coordinaron un operativo que incluyó maquinaria pesada y autobuses en llamas. El cargamento permaneció intacto y ningún tripulante resultó herido

Los asaltantes incendiaron dos autobuses extraurbanos y una camioneta particular en la carretera para frenar el avance de las patrullas policiales.
Un comando armado interceptó un camión de transporte de valores en Santa Rosa con el impacto frontal y trasero de dos camiones de volteo. (Bomberos Voluntarios)
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Como si se tratara de una película de Hollywood, un comando armado perpetró una emboscada contra un camión de transporte de valores en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala, donde delincuentes incendiaron varios vehículos para cercar al transporte blindado.

La maniobra violenta incluyó el bloqueo deliberado de la carretera para también obstaculizar el avance de la policía y de los socorristas.

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A pesar de la agresión, los dos custodios lograron protegerse en el interior de la cabina y evitaron el robo del cargamento monetario.

El camión blindado de transporte de valores fue bloqueado por dos vehículos de carga durante un asalto frustrado en Guatemala. (Video: Redes Sociales)

El bloqueo coordinado frenó el paso de las patrullas policiales y los bomberos

El ataque ocurrió durante la mañana de este martes 3 de noviembre en el trayecto vial que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Taxisco, en un tramo comprendido entre los kilómetros 87 y 97.

De acuerdo con los reportes iniciales recabados, un grupo integrado por al menos siete hombres armados utilizó dos camiones de volteo para interceptar el vehículo de seguridad privada.

Un comando armado interceptó un camión de transporte de valores en Santa Rosa con el impacto frontal y trasero de dos camiones de volteo.
Los cuerpos de socorro confirmaron que la emboscada en la ruta hacia Taxisco dejó únicamente daños materiales y ninguna persona herida. (Bomberos Voluntarios)

Los delincuentes atravesaron la maquinaria pesada sobre la calzada bajo la simulación de un accidente de tránsito y chocaron el transporte blindado por la parte delantera y trasera, lo que provocó que el automotor quedara completamente inmovilizado.

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De forma paralela, el grupo delictivo prendió fuego a dos autobuses de transporte extraurbano y a una camioneta particular en distintos puntos de la carretera.

Un comando armado interceptó un camión de transporte de valores en Santa Rosa con el impacto frontal y trasero de dos camiones de volteo.
Los asaltantes incendiaron dos autobuses extraurbanos y una camioneta particular en la carretera para frenar el avance de las patrullas policiales. (Bomberos Voluntarios)

Esta acción coordinada tuvo como finalidad impedir la circulación, desviar la atención de las fuerzas de seguridad y obstaculizar de manera directa la llegada de las patrullas de la PNC y de los Bomberos Voluntarios.

Las unidades de auxilio debieron trabajar para sofocar las llamas que envolvían a los vehículos sobre el asfalto. Los cuerpos de socorro confirmaron que el suceso no dejó personas heridas ni víctimas mortales, únicamente daños materiales.

Varios vehículos fueron quemados para bloquear la carretera durante una emboscada a un camión de transporte de valores en Guatemala. (Video: Redes Sociales)

Los guardias resistieron el asalto dentro del automotor blindado

Mientras los asaltantes intentaban vulnerar los accesos del vehículo de caudales, los dos custodios se atrincheraron en la cabina blindada para resguardar su integridad.

Los informes policiales indican que los delincuentes planeaban utilizar los mismos camiones de volteo para forzarlas puertas. Al constatar la solidez del blindaje y ante la proximidad de los refuerzos policiales, los agresores decidieron abortar el atraco y escaparon del lugar con rumbo desconocido.

El camión blindado de transporte de valores fue bloqueado por dos vehículos de carga durante un asalto frustrado en Guatemala. (Video: Redes Sociales)

En el escenario del ataque, los sospechosos abandonaron armamento de fuego y diversos utensilios de trabajo pesado con los que pretendían abrir los compartimentos de la unidad.

El equipo incautado incluía pulidoras, almadanas y cinceles, herramientas destinadas a romper la estructura reforzada del camión. Las autoridades señalaron que hasta el momento se desconoce el monto exacto de dinero que era trasladado al momento del atentado.

Agentes de Provial y autoridades de seguridad inspeccionan una carretera tras el incendio de un autobús de pasajeros y una camioneta. En el lugar se observan los vehículos calcinados sobre la calzada y a la orilla del camino, mientras el personal coordina y regula el flujo del tránsito vehicular detenido en el sector. (Video: Provial)

La compañía de valores respaldó el protocolo de seguridad y la respuesta oficial

La empresa Transporte y Administración de Valores (TAV) emitió un pronunciamiento institucional a través de sus plataformas digitales, en el cual confirmó el intento de robo contra su unidad en jurisdicción de Taxisco.

La compañía destacó que la activación inmediata de los protocolos de seguridad priorizó la protección del personal y la preservación del cargamento, lo que impidió la consumación del atraco.

Asimismo, la entidad privada agradeció la pronta intervención de las patrullas de la PNC ante la alerta emitida desde el vehículo blindado.

Un comando armado interceptó un camión de transporte de valores en Santa Rosa con el impacto frontal y trasero de dos camiones de volteo.
La empresa Transporte y Administración de Valores destacó que la activación inmediata de los protocolos de protección impidió la sustracción del dinero. (TAV)

La firma condenó el atentado violento e indicó que mantiene una estrecha colaboración con los peritos del Ministerio Público (MP) y los agentes de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables de la emboscada.

El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad procesan la escena del crimen

El portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que los agentes acudieron al sector para auxiliar a los dos tripulantes del transporte de valores, quienes fueron rescatados sanos y salvos.

Aguilar precisó que los atacantes no consiguieron su objetivo de sustraer los valores custodiados, por lo que de inmediato se gestionaron las coordinaciones pertinentes con la empresa propietaria para asegurar y efectuar el traslado del cargamento hacia un punto seguro.

El camino quedó bloqueado para el paso de personas, así como de las fuerzas de seguridad y los socorristas que acudieron ante el aviso de los vehículos quemados durante la emboscada y asalto frustrado a un camión de transporte de valores. (Video: Redes Sociales)

Investigadores de la policía y peritos del Ministerio Público (MP) cerraron el paso vehicular en el kilómetro 90 de la ruta hacia Taxisco para recolectar indicios balísticos y peritar los automotores involucrados en la emboscada.

Las instituciones de seguridad mantienen operativos de rastreo en la región sur del territorio guatemalteco para identificar y capturar a los integrantes del comando criminal, mientras que la vía continúa inhabilitada por las diligencias legales.

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