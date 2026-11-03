La madre de Lourdes Fernández quiso asistir al juicio a la pareja de su hija pero no pudo entrar a la sala: "Estar en zona me tranquiliza"

Mabel, madre de la cantante Lourdes Fernández del grupo Bandana, brinda declaraciones ante la prensa en el marco del inicio del juicio contra la expareja de su hija. La cobertura informativa emitida por América TV presenta el testimonio en vivo de la mujer acompañado de declaraciones previas de la propia artista.

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Mabel López, la madre de Lourdes Fernández, estuvo presente en los tribunales el primer día del juicio oral contra Leandro García Gómez, el expareja de la cantante de Bandana, acusado de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. López habló con el cronista del programa Lape Social Club (América TV) a la salida de los tribunales y explicó por qué decidió estar aunque aún no fuera convocada a declarar como testigo.

López, médica de profesión, anticipó que también tendrá un rol como testigo en el proceso. “Ayer vine básicamente también para averiguar la fecha en que me toca ser testigo, porque yo tengo pacientes citados en el hospital”, explicó. Aclaró que, con la información que obtuvo la jornada anterior, ya reorganizó su agenda médica para no tener que cancelar turnos. Este martes correspondía la lectura de cargos, una instancia a la que no podía acceder como público, pero decidió estar de todas formas. “Estar en zona es como que me tranquiliza un poquito más, es psicológico el tema”, reconoció.

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Consultada sobre el vínculo con su hija, López aclaró que se mantiene en contacto regular con Fernández. “Dos por tres le mando un mensajito: ‘¿Cómo estás?’. Ella me llama”, dijo, y descartó que la comunicación sea intermitente. Sí admitió, entre risas, que el día podría complicar esa dinámica: “Hasta hoy”, bromeó, cuando el cronista le preguntó por qué acotaba así la respuesta. “Porque no le gusta que aparezca en los medios”, explicó. A pesar de eso, la madre de la cantante aprovechó el momento para agradecer la presencia de la prensa: “Ustedes fueron fundamentales, no me canso de decirlo”.

Lourdes Fernández con Mabel, su mamá

Cuando se le preguntó si Lourdes podría declarar que García Gómez no merece prisión sino tratamiento, López fue tajante: “No sé lo que va a declarar, pregúntenselo a ella”. Sí abrió un paréntesis sobre el sistema carcelario en general: “La cárcel debería ser un ámbito donde hubiese algún equipo para rehabilitar a los que están detenidos. Sabemos que eso no es así”, señaló, sin referirse directamente a su expareja de su hija.

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Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el rol de Lisa, otra de las mujeres que habría denunciado a García Gómez y que podría ser citada como testigo. López evitó cualquier valoración. “No voy a hablar de Lisa”, repitió en más de una ocasión. Explicó que nunca tuvieron contacto durante el proceso judicial y que, por lo tanto, desconoce los detalles de su denuncia o su situación procesal. “No quiero hablar de algo que desconozco”, sintetizó.

La detención de la ex pareja de Lourdes Fernández (Sebastian Alonso)

Ante la insistencia del cronista sobre si Lisa había ayudado con su presencia pública, López fue medida: “Ayudó a estar, que el tema esté candente en los medios, pero después todo lo que denunció y no, no sé”. La frase marcó el límite de lo que estuvo dispuesta a decir.

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García Gómez es juzgado por los delitos de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas contra Fernández. El caso tomó estado público luego de la detención del acusado, hecho que la propia cantante vinculó con un período de profunda crisis personal. Meses después de que García Gómez quedara detenido, Fernández habló públicamente sobre el impacto que tuvo esa etapa en su salud: fue sometida a una histerectomía completa, con extracción de útero y ovarios, en el Sanatorio Finochietto, a raíz de múltiples miomas. En ese entonces, en declaraciones al programa La mañana con Moria (El Trece), la artista describió la operación como la pérdida de “lo último femenino que me quedaba”. El juicio continúa en las próximas jornadas.