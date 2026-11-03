Apple permitirá usar Siri AI con la voz de otras aplicaciones para hacer reservas o leer documentos

Apple abrió la integración de Siri AI con aplicaciones de terceros a través de las versiones beta 27.3 de sus sistemas operativos.

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Apple permitirá que cualquier aplicación se conecte con Siri AI, la nueva versión de su asistente de voz. La empresa lo anunció el 3 de noviembre con las versiones beta 27.3 de sus sistemas operativos. Es una vista previa para desarrolladores: el público todavía no puede usarla.

Hasta ahora, las funciones más avanzadas del asistente funcionaban sobre todo con las aplicaciones de Apple. Con esta apertura, una app de terceros podrá ofrecer sus contenidos y acciones a Siri AI mediante App Intents, la herramienta con la que los desarrolladores describen lo que hace su aplicación.

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Según Apple, el usuario podrá pedir en sus propias palabras que la app compruebe un envío, reserve una mesa o haga un pedido. El asistente se apoya en tres capacidades: el contexto personal del usuario, el reconocimiento de lo que hay en pantalla y la comprensión del lenguaje natural.

Los desarrolladores también podrán crear “habilidades”, un recurso para enseñar a Siri AI a combinar varias acciones en una sola petición. La compañía añadió que el asistente puede mostrar cualquier elemento del índice semántico de Spotlight, el buscador del sistema, y no solo los que encajan en un formato predefinido.

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El sistema procesa solicitudes sin necesidad de mencionar la aplicación si esta figura en primer plano o muestra una Live Activity.

Pedir un viaje sin nombrar la aplicación

La documentación de Apple, citada por The Verge, indica que el usuario no tendrá que decir el nombre de la app si esta está en primer plano, si tiene una Live Activity (aviso en tiempo real en la pantalla de bloqueo) o si la conversación con Siri AI ya trata de ella.

El ejemplo de Apple: una persona pide un viaje en una aplicación de transporte, sigue su llegada en la pantalla de bloqueo y luego dice “Oye Siri, cambia el punto de recogida a otra dirección”. The Verge añadió que Apple ya había habilitado antes un conjunto más reducido de funciones para terceros.

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Apple también extendió las nuevas capacidades a sus propias apps: Calendario, Archivos, Finder, Diario, Correo, Mapas, Mensajes, Música, Notas, Fotos, Vista Previa, Recordatorios, Safari, Atajos y Tiempo. Entre los ejemplos citó encontrar una cafetería visitada la semana anterior o archivar documentos sin abrir desde hace más de un año.

La Unión Europea queda fuera por ahora

Siri AI está disponible en versión beta en iOS, iPadOS, macOS, watchOS y visionOS 27.3. Exige un dispositivo compatible con Apple Intelligence y configurado en inglés, francés, japonés, coreano, portugués o español. Apple dijo que se sumarán el chino tradicional, el noruego, el turco y el vietnamita.

Apple incorporó las nuevas capacidades de búsqueda contextual en quince de sus aplicaciones nativas, incluidas Fotos, Mapas y Correo.

El asistente no está disponible por ahora en la Unión Europea en iPhone, iPad ni Apple Watch. Apple afirmó que trabaja “de manera constructiva” con el bloque para encontrar una salida. Tampoco puede usarlo quien tenga menos de 13 años.

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Algunas funciones que dependen de modelos en servidores tienen límites diarios de uso, entre ellas Siri AI, las herramientas de edición de fotos y Image Playground. Apple indicó que el acceso ampliado estará disponible “por una tarifa” en el futuro, sin precisar montos.

Las reglas para las apps llegarán más adelante

Apple precisó que esta vista previa da acceso anticipado y que las funciones llegarán a los clientes “en unos meses”. La compañía prometió publicar más detalles sobre los términos y las políticas de uso de las experiencias habilitadas por Siri AI, que todavía no se conocen.

El nuevo asistente de voz presenta restricciones territoriales y queda fuera del mercado de la Unión Europea en iPhone, iPad y Apple Watch. (Apple)

Los desarrolladores pueden hacer consultas a ingenieros de Apple en los laboratorios de Apple Intelligence del 4 y el 5 de noviembre. El envío de apps a la App Store con estas funciones se abrirá en primavera, según el anuncio de la empresa.

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Apple prioriza la utilidad sobre la carrera por la IA

Apple busca que la inteligencia artificial respalde productos útiles, no que sea un fin en sí mismo. Así lo planteó John Ternus, director ejecutivo de la compañía, en una entrevista con Wired recogida por Europa Press, tras la presentación del primer MacBook con pantalla táctil de la marca.

Ternus descartó que los agentes de IA reemplacen el diseño de aplicaciones y servicios: “La creación de productos es algo profundamente humano y personal”, afirmó.

A diferencia de Google o Meta, Apple no compite por el modelo más avanzado. En junio presentó su tercera generación de modelos fundacionales, desarrollados con Google, que impulsan Apple Intelligence y la nueva Siri AI.

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