Detienen a un presunto miembro de la pandilla salvadoreña MS-13 tras intentar huir de ICE en Virginia

Agentes de ICE detuvieron a Walter Alexander S., señalado por la agencia como presunto integrante de la pandilla salvadoreña MS-13. (Cortesía: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció este martes la detención en el condado de Fairfax, Virginia, de Walter Alexander S., señalado por la agencia federal como miembro de la pandilla salvadoreña MS-13, después de que presuntamente intentara escapar en automóvil, chocara contra vehículos estacionados y huyera a pie.

El operativo estuvo a cargo del Equipo de Operaciones contra Fugitivos de la oficina de campo de ICE Washington, D.C. La agencia informó que el arresto tuvo lugar el 29 de octubre en Alexandria, una ciudad del norte de Virginia próxima a la capital estadounidense.

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Según el comunicado oficial, Walter Alexander S. figura como integrante documentado de la clica Gangsters de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

La agencia afirmó que el sospechoso puso en riesgo a otros conductores

De acuerdo con la versión de ICE, los agentes intentaron detener a Walter Alexander S. cuando este se encontraba dentro de un vehículo. Durante la intervención, el hombre habría intentado evadirlos al volante.

Posteriormente, la agencia sostuvo que el vehículo rozó una de las esquinas de una unidad de ICE y luego impactó contra varios automóviles estacionados. También indicó que el conductor circulaba a una alta velocidad, maniobró entre vehículos civiles e ingresó en sentido contrario al tránsito.

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Según ICE, los agentes intentaron detener al sospechoso cuando se encontraba dentro de un vehículo, pero este habría intentado evadir el arresto al volante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El automóvil perdió el control, derrapó hacia el carril opuesto y terminó contra una barrera de protección, según el comunicado de prensa. En ese punto, los agentes inmovilizaron el vehículo para impedir que continuara su marcha.

Walter Alexander S. salió del automóvil tras el choque e intentó escapar a pie, según la nota de ICE. Los agentes lo alcanzaron después de una carrera de unos seis metros y concretaron la detención.

ICE vinculó el arresto con una orden de expulsión dictada en 2025

El director de la oficina de campo de Operaciones de Control y Expulsión de ICE en Washington, D.C., Robert Guadian, sostuvo que el detenido representaba “un peligro significativo” para las comunidades del norte de Virginia.

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“En un inútil intento de evadir la justicia, Walter Alexander S. condujo su vehículo de una manera que puso en riesgo a numerosos otros automovilistas”, afirmó Guadian en el comunicado difundido por la agencia. El funcionario añadió que los agentes lograron detenerlo antes de que, según su declaración, pudiera causar heridas a otras personas.

ICE indicó que Walter Alexander S. ingresó a Estados Unidos en mayo de 2016 cerca de Lukeville, Arizona, sin haber sido admitido ni inspeccionado por autoridades migratorias. El 8 de mayo de 2025, un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su expulsión del país.

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La dependencia federal señaló que el hombre permanecerá bajo custodia migratoria mientras avanza el proceso correspondiente. También aseguró que recibirá las garantías procesales previstas por la legislación estadounidense.

ICE indicó que Walter Alexander S. ingresó a Estados Unidos en mayo de 2016 por Lukeville, Arizona, sin admisión ni inspección migratoria. (Cortesía: ICE/Associated Press)

De igual manera, el comunicado enmarca el arresto dentro de la política de la administración de Donald Trump de priorizar la localización y expulsión de inmigrantes en situación irregular con antecedentes criminales o presuntos vínculos con pandillas.