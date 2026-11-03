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Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra encabezaron el repudio de las artistas por el ataque a mujeres trans en Palermo

Las cantantes y otras referentes expresaron su indignación en redes tras la agresión de un grupo de jóvenes a trabajadoras sexuales en la madrugada del lunes

Imágenes del violento episodio ocurrido en los Bosques de Palermo, filmadas y difundidas por los propios agresores en redes sociales
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Un violento ataque a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo desató una ola de repudios de figuras del espectáculo argentino. Un grupo de entre 50 y 60 jóvenes persiguió, insultó y golpeó con palos, conos de tránsito y piedras a las víctimas en las inmediaciones del Lago de Regatas, en la intersección de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, durante la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre. Los propios agresores filmaron la escena y la subieron a redes sociales con mensajes que aludían de forma explícita a una “caza” de personas trans.

Según los testimonios difundidos, las víctimas recibieron primero provocaciones e insultos. Cuando intentaron responder verbalmente, los jóvenes regresaron en grupo y las atacaron con palos, ramas, conos de tránsito y una cubierta. Algunos de los agresores se desplazaban en bicicleta y otros a pie. Las grabaciones, que los propios atacantes compartieron en sus cuentas, muestran cómo persiguen a las víctimas mientras se alientan entre sí con expresiones como “a correr los travas”. Vecinos y automovilistas que circulaban por la avenida Figueroa Alcorta alertaron a la Policía, cuyos efectivos llegaron al lugar cuando tanto las víctimas como los agresores ya se habían dispersado. Hasta la tarde del martes, no había detenidos ni denuncias formales radicadas.

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El descargo de Lali Espósito en sus historias de Instagram, donde cuestionó el silencio mediático ante el ataque
El descargo de Lali Espósito en sus historias de Instagram, donde cuestionó el silencio mediático ante el ataque

Lali Espósito fue una de las primeras figuras en manifestarse, a través de sus historias de Instagram. “Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio”, escribió la cantante.

María Becerra convocó a la Marcha del Orgullo del 7 de noviembre a través de una serie de posteos en sus redes
María Becerra convocó a la Marcha del Orgullo del 7 de noviembre a través de una serie de posteos en sus redes

María Becerra, que se presentará en el escenario principal de la Marcha del Orgullo del próximo 7 de noviembre, publicó un descargo extenso dividido en varios posteos. “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna MUCHO. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia”, comenzó. Luego convocó: “Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, MÁS FUERTES QUE NUNCA. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO”.

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Tini Stoessel publicó un extenso mensaje en el que preguntó "¿hasta cuándo?" ante la violencia contra la comunidad trans
Tini Stoessel publicó un extenso mensaje en el que preguntó "¿hasta cuándo?" ante la violencia contra la comunidad trans

Tini Stoessel eligió un texto largo para expresar su posición. “Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas”, escribió, antes de enumerar una serie de interrogantes: “¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo?”. Cerró con un mensaje de respaldo: “Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans”.

El repudio de Emilia Mernes en redes sociales tras conocerse el ataque en los Bosques de Palermo
El repudio de Emilia Mernes en redes sociales tras conocerse el ataque en los Bosques de Palermo

Emilia Mernes compartió un mensaje de repudio directo: “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para covnvertirlo en blanco de violencia. NO podemos permitir que estas cosas sucedan. REPUDIO TOTAL”.

Nicki Nicole cuestionó que los agresores filmaran y difundieran el ataque "entre risas y disfrute"
Nicki Nicole cuestionó que los agresores filmaran y difundieran el ataque "entre risas y disfrute"

Nicki Nicole sumó su voz con un cuestionamiento sobre la naturaleza del ataque filmado: “¿Cómo se puede cometer semejante acto de odio y violencia grabando todo, entre risas y disfrute mientras golpean y humillan a alguien más? ¿Hasta cuándo? Repudio total y justicia ya”.

Daniela Celis apuntó contra la falta de respuesta policial y judicial ante el episodio
Daniela Celis apuntó contra la falta de respuesta policial y judicial ante el episodio

Daniela Celis apuntó contra la falta de respuesta institucional: “Qué tristeza lo que está pasando en nuestro país. Nadie debería tener miedo de salir a la calle por ser quien es, nadie. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la justicia? Lo peor, ellos están en sus casas como si nada, subiendo historias riéndose de lo que hicieron. Tienen las caras, tienen los nombres, hasta la dirección de donde viven. Qué indignación, no hay que normalizar la violencia, que paguen por lo que hicieron”.

La influencer reclamó que se difundan las caras de los agresores y exigió conocer el estado de las víctimas
La influencer reclamó que se difundan las caras de los agresores y exigió conocer el estado de las víctimas

Sofía Gonet reclamó mayor cobertura y acción judicial: “Los medios tienen que cubrir esto constantemente, ¿dónde están los agresores? ¿Cómo que todavía no están detenidos? ¿Dónde están las fotos? Quiero ver sus caras por todos lados. Quiero justicia. Difundan y repudien por favor todos”.

Leticia Siciliani vinculó el ataque con la convocatoria a la 35ª Marcha del Orgullo
Leticia Siciliani vinculó el ataque con la convocatoria a la 35ª Marcha del Orgullo

Leticia Siciliani vinculó el episodio con la convocatoria del sábado: “Una expresión más de la violencia en la que estamos viviendo. El sábado marchamos por todxs. 7 de noviembre, 35ª Marcha del Orgullo. Nos vemos en las calles”.

La Maciel, referente trans, vinculó el ataque con una historia de violencia sistemática que, según relató, vivió en carne propia en los años 90

El testimonio de Jessica “La Maciel”, referente trans, aportó una perspectiva construida desde la experiencia personal. “¿Se acuerdan cuando yo les contaba que en mis épocas las personas se organizaban para salir a matarnos? Y obviamente la justicia no hacía nada porque nosotras no teníamos derecho a nada”, recordó. Describió lo sucedido como un hecho “con un nivel de organización que realmente da miedo” y señaló que uno de los agresores se autodenominó “el mata trabas” mientras el video circulaba “en un tono de diversión”. Vinculó lo ocurrido con discursos políticos de alta visibilidad: “Estas personas tienen fans, ¿entendés? Y estos son los fans”. Reclamó el cumplimiento del cupo laboral trans y una reparación histórica: “Espero que se haga justicia por todas las que fueron violentadas por los discursos horribles que estamos viendo a veces en la tele y a veces en las redes”.

A estas voces se sumaron reposteos de publicaciones de la Fundación Huésped por parte de Gimena Accardi, Natalia Oreiro y Delfina Chaves, que calificaron el episodio como un crimen de odio y señalaron que los discursos discriminatorios “habilitan y validan la violencia”. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBTI+ en el país, un 62% más que el año anterior. Los repudios se dieron a días de la 35ª Marcha del Orgullo, convocada para el sábado 7 de noviembre desde Plaza de Mayo hacia el Congreso, bajo la consigna “el orgullo al poder, el odio al carajo”.

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