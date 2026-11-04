Luchadora Yusneylis Guzmán abandona la delegación de Cuba durante una escala en México rumbo a Brasil

La luchadora cubana Yusneylis Guzmán López compitió en la categoría de 50 kg de lucha libre durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo la medalla de plata. Las imágenes registran secuencias de sus combates sobre el tapiz y el momento en que recibe la presea durante la ceremonia de premiación.

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La luchadora Yusneylis Guzmán abandonó la delegación de Cuba durante una escala en México, cuando el equipo se dirigía a Brasil para cumplir con una base de entrenamiento, según informó este lunes una fuente cercana a la federación local a la agencia AFP.

La deportista, de 30 años, obtuvo en los Juegos de París 2024 la primera medalla olímpica de la lucha libre femenina cubana.

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Guzmán compitió en la categoría de 50 kg y alcanzó la medalla de plata en la capital francesa, de acuerdo con la fuente consultada por AFP, que pidió no ser identificada.

Hasta este martes, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER) y la Federación Cubana de Lucha no habían emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Subcampeona olímpica y mejor deportista cubana de 2024

La salida de Yusneylis Guzmán implica la pérdida de una de las principales figuras de la lucha femenina de la isla. Tras los Juegos Olímpicos de París, fue distinguida como la mejor deportista cubana de 2024, luego de una temporada que la consolidó entre las atletas con mayor proyección internacional del país.

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La luchadora cubana Yusneylis Guzmán viste el uniforme nacional durante una competencia antes de su salida de la delegación en México. (Redes sociales)

Su recorrido deportivo también incluye el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y la plata conseguida en Lima 2019. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obtuvo el oro en San Salvador 2023, la plata en Veracruz 2014 y el bronce en Barranquilla 2018.

La atleta había llegado a la final olímpica después de una trayectoria sostenida en certámenes regionales y continentales.

La delegación en la que viajaba tenía como destino Brasil, donde debía realizar una preparación deportiva. No trascendieron detalles sobre el lugar de la escala, la fecha exacta de su salida ni su paradero posterior.

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Salidas repetidas de atletas cubanos en viajes al exterior

El caso se suma a una serie de abandonos de deportistas cubanos durante viajes al exterior. En julio, nueve de los 12 integrantes de una delegación de canotaje dejaron al equipo durante una estadía en Canadá, según conoció AFP por una fuente próxima a ese episodio.

Yaimé Pérez en pleno lanzamiento de disco. La atleta integra la lista de figuras de élite del deporte cubano que decidieron abandonar las delegaciones oficiales para emprender su carrera en el exterior. (Foto: AP)

Los atletas habían participado en Montreal en la tercera Copa del Mundo y en el Campeonato Panamericano de canotaje de velocidad. Aquel caso expuso las dificultades de las autoridades deportivas cubanas para retener a sus seleccionados en el exterior.

Entre 2021 y 2023, el deporte de alto rendimiento de Cuba registró numerosas salidas de atletas, mientras una ola migratoria tuvo impacto en distintos sectores de la sociedad. En octubre de 2021, la selección cubana Sub-23 de béisbol regresó a la isla con solo la mitad de los jugadores que habían integrado la plantilla durante su participación en un torneo disputado fuera del país.

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Según información recopilada por Infobae, algunos deportistas que abandonaron delegaciones cubanas describieron carencias en la preparación, dificultades para acceder a implementos y problemas para sostener a sus familias; esa recopilación también recogió denuncias sobre la retención de pasaportes y controles internos sobre los atletas durante las competencias en el extranjero.

Yunia Milanés, capitana de la selección de hockey sobre césped, no regresó a Cuba tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 junto con cinco compañeras, según ese análisis de Infobae. Según ese testimonio, el equipo afrontaba limitaciones materiales para sus entrenamientos, entre ellas el deterioro del calzado y la falta de elementos de protección.

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La crisis económica y energética de Cuba y su impacto en el deporte

Cuba atraviesa una crisis económica y energética, con apagones frecuentes, escasez de alimentos y dificultades en el acceso a bienes básicos. El país mantiene además desde hace décadas un embargo de Estados Unidos, una política que el régimen cubano identifica como uno de los factores de sus restricciones económicas.

Deportistas cubanas durante una competencia fuera de la isla. (Imagen de cortesía)

En este escenario, los resultados deportivos continúan como una fuente de reconocimiento internacional para la isla, aunque las delegaciones nacionales han sufrido bajas en distintas disciplinas. Para quienes deciden no retornar, la salida supone el inicio de trámites migratorios y la necesidad de reconstruir su carrera fuera del sistema deportivo cubano.

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De acuerdo a la información, los atletas que abandonan las delegaciones afrontan una separación de sus familias y obstáculos para regularizar su situación en los países donde permanecen. En el caso de Guzmán, no hay información oficial sobre los pasos que seguirá ni sobre su eventual continuidad competitiva.