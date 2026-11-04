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Moria Casán mostró el mensaje que Lali Espósito le envió tras su boda con Pedro Rosemblat: “Te quiero”

La diva contó que saludó a la cantante por su casamiento y recibió una afectuosa respuesta

La conductora compartió al aire el intercambio que mantuvo con la cantante y aclaró cómo es el vínculo entre ambas (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)
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Moria Casán mostró este martes el mensaje que Lali Espósito le envió tras su casamiento con Pedro Rosemblat y despejó las versiones sobre una posible distancia entre ellas. La conductora había explicado el día anterior que no estuvo invitada a la boda, aunque remarcó que no lo tomó como un desplante.

“Le mandé un texto para felicitarla y me contestó con mucha alegría”, contó la diva en La mañana con Moria (Eltrece). Según relató, la respuesta de la cantante la sorprendió porque llegó luego de la celebración que compartió con Rosemblat.

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En el mensaje, Lali Espósito le agradeció el saludo y habló de la intimidad de la fiesta. “Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos recontentos”, escribió.

Composición de dos paneles con Moria Casán a la izquierda y Lali Espósito junto a Pedro Rosemblat vestidos de gala a la derecha.
“Fuimos inmensamente felices”, expresó Lali Espósito al publicar las primeras imágenes de la ceremonia

La artista también resumió el clima que se vivió en el festejo. “Nos cagamos de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando”, agregó. Moria le respondió con una serie de stickers.

La secuencia tuvo un antecedente el día anterior. En un pase televisivo, Casán había sido consultada sobre la boda y respondió de manera directa que no había recibido invitación. “No, no me invitaron”, dijo.

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La One aclaró que no existe entre ellas una amistad cotidiana, aunque sí afecto y admiración. “No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió, con la que la pasé divino. Y no tenemos esa reciprocidad y una amistad”, explicó entonces. De todos modos, le mandó un saludo privado por la boda, que fue el mensaje que la cantante respondió y Moria mostró este lunes.

Moria Casán y Lali Espósito
“Nos cagamos de risa y el amor en el aire era abrumador”, le escribió Lali Espósito a Moria Casán sobre su boda con Pedro Rosemblat

La conductora también dejó en claro que no se sintió desairada por no formar parte de la lista de invitados. “Si hubiese sido una boda grande y no me invita, sí, pero no me siento para nada desairada”, sostuvo. Además, recordó que agradece el lugar que la cantante le dio cuando la convocó a colaborar en una de sus canciones.

Mientras el intercambio entre Lali y Moria circulaba en televisión, Pedro Rosemblat compartió la historia detrás del traje que eligió para dar el sí. El conductor de Gelatina apostó por un diseño de Matías Carbone, un creador al que conoce desde su adolescencia.

La boda se celebró el sábado por la tarde en una antigua casona de San Telmo, con una estética inspirada en el verano italiano. Rosemblat llevó un traje cruzado beige, con solapas en punta y botones dorados, una camisa blanca sin corbata, zapatos marrón oscuro y un pequeño prendedor en la solapa. El accesorio combinó con el que lució Lali.

Moria y Lali y Pedro Rosemblat
"Mo, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día", le dedicó la diva

El novio explicó que el vínculo con Carbone nació cuando acababa de terminar el secundario y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era el actual dueño de la marca. “Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati”, recordó.

Con el paso de los años, ambos siguieron caminos distintos. Rosemblat se instaló en los medios y Carbone abrió su propia firma. La cercanía de la boda hizo que volvieran a encontrarse. “Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable entré en pánico porque de los 365 días que tiene el año, hay 350 en los que uso remera negra manga corta”, confesó el conductor.

Tras recibir la recomendación de llamar a su viejo conocido, el periodista se puso en manos del diseñador. “No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de Fórmula 1, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio”, escribió. Luego resumió su entusiasmo con una frase que acompañó una de las fotos de la ceremonia: “No es un traje, es un Carbone”.

lali espósito pedro rosemblat
Una de las fotos de boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat durante la celebración en San Telmo

En otra publicación sumó un detalle familiar y humorístico sobre su look: “Las medias me las compró mi mamá”. Las primeras imágenes oficiales del casamiento fueron compartidas por la propia Lali al día siguiente. “Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, escribió.

Las postales mostraron distintos momentos de la jornada: la pareja frente a un ventanal, la ceremonia bajo un dosel de tul y encaje, la firma del acta y el baile. En otras fotos, Lali apareció sobre los hombros de Rosemblat mientras servía espumante en una torre de copas y cortaba la torta de varios pisos.

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