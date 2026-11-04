Crimen y Justicia

Tras el ataque en Palermo, la Federación Argentina LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio

María Rachid, presidenta de la FALGBT, señaló que el episodio del lunes en los bosques porteños fue premeditado. Los agresores llegaron con palos, botellas y objetos contundentes, y más de 100 jóvenes participaron de la persecución a trabajadoras sexuales trans

La comunidad LGTBQ repudió los hechos
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La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, alertó este martes por el aumento de los crímenes de odio en el país tras el ataque que un grupo de entre 50 y más de 100 jóvenes perpetró contra trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la noche del lunes. El episodio quedó registrado en videos que los propios agresores difundieron en redes sociales con mensajes transfóbicos, y derivó en la apertura de una investigación judicial.

“Señalamos el aumento de los crímenes de odio desde hace tiempo, pero con esta magnitud”, sostuvo Rachid en declaraciones a Radio Rivadavia, donde calificó el hecho como “impresionante” y estimó que participaron más de 100 personas. La dirigente detalló que los atacantes llevaban palos, botellas y otros objetos con los que golpearon e intimidaron a las víctimas: “Fue organizado porque llevaban palos, botellas, elementos para golpearlas y tirarles. No era gente que iba en bicicleta y, de repente, se les ocurrió hacer esto”, afirmó.

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Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde las mujeres trans se encontraban trabajando en la vía pública. Según los testimonios recogidos, el episodio comenzó con provocaciones y burlas de un grupo de jóvenes que circulaba por la zona, parte de ellos en bicicleta y otros a pie. Tras un primer cruce verbal, los agresores regresaron en mayor número y arremetieron contra las trabajadoras con palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta.

La politóloga y activista trans Gabriela Ivy estimó que el grupo agresor estuvo integrado por entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos vinculados con la práctica del stunt, una disciplina que consiste en realizar maniobras y acrobacias en bicicleta. Además, un joven de 14 años oriundo de Berazategui fue golpeado con una linga de bicicleta en la cabeza y trasladado por el SAME al Hospital Fernández, donde fue atendido por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico de carácter leve.

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María Rachid, presidenta de la FALGBT, calificó el ataque como una cacería organizada, ya que los agresores llegaron con palos, botellas y objetos contundentes
María Rachid, presidenta de la FALGBT, calificó el ataque como una cacería organizada, ya que los agresores llegaron con palos, botellas y objetos contundentes

Las imágenes que circularon en Instagram y TikTok muestran a los atacantes mientras persiguen y golpean a las mujeres, además de insultarlas y alentarse entre sí. Algunos registros fueron publicados con frases como “A correr los trabas”, acompañadas por emojis de risa, y al menos uno de los involucrados se burló de las críticas que recibió la agresión. “Me dicen el matatrabas”, escribió un joven en una story que luego se replicó en distintas plataformas.

Rachid precisó que “muchos de ellos están identificados porque se jactaban de esto en redes sociales” y subrayó el carácter premeditado del ataque. La presidenta de la FALGBT también describió las consecuencias físicas y psicológicas sobre las víctimas: aproximadamente seis o siete personas resultaron con lesiones físicas, aunque aclaró que todas las que estuvieron presentes sufrieron un impacto emocional por haber tenido que escapar, esconderse detrás de los árboles o tirarse al piso para protegerse.

Tres capturas de video nocturno muestran a una persona con un palo que golpea a otra tendida en el asfalto mientras otros corren
Los jóvenes difundieron videos del ataque en Instagram y TikTok con frases transfóbicas, y varios de ellos están identificados por haberse jactado de la agresión en redes sociales

Pese al daño sufrido, Rachid advirtió que las trabajadoras no tienen posibilidad de alejarse del lugar: “No les queda otra que volver ahí porque es su único medio de subsistencia”, señaló.

La dirigente también explicó que mantuvo contacto con la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga, quien quedó a cargo del expediente: “Trabajamos mucho de manera articulada, hoy hablamos, inició una investigación y mañana vamos a presentar un escrito firmado por personas que estaban trabajando en los Parques de Palermo que también lo presenciaron y fueron víctimas de estas agresiones”, indicó.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo tiene previsto concurrir al lugar para oficializar la denuncia con el asesoramiento de abogados, quienes llevarán ante la fiscal todos los materiales recabados hasta el momento.

Tuit Jorge Macri
Macri alertó por la gravedad de los ataques en Palermo

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reaccionó ante el episodio y advirtió que será investigado con rigurosidad. “Les vamos a caer con todo”, dijo sobre los agresores.

Desde la Fundación Igualdad, su presidente, Pedro Paradiso Sottile, repudió el ataque a través de sus redes sociales: “Un grupo de jóvenes las persiguió y las golpeó en plena calle, lo filmó y después lo subió a las redes. Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género. Que se hayan filmado y se rían de lo que hacían muestra la impunidad con la que se sienten habilitados a actuar. Los discursos de odio avanzan, y muchas veces se promueven desde lugares de poder o autoridades del gobierno”, afirmó el referente histórico de la comunidad LGBTIQ+.

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño inició de oficio una investigación por el episodio, impulsada por las lesiones que sufrió el adolescente de Berazategui, ya que las causas por lesiones son jurisdicción de la Justicia porteña. La posible imputación contempla el agravante por odio de género. El ataque ocurrió a pocos días de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre.

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