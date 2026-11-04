Honduras

Nasry Asfura recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz Ayuso

El reconocimiento al mandatario hondureño se suma a las distinciones entregadas recientemente al presidente de Chile, José Antonio Kast, y a otros líderes internacionales, entre ellos Javier Milei y Volodímir Zelenski

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid durante una ceremonia programada en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico español. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid durante una ceremonia programada en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico español. (Foto: Casa Presidencial)
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El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, recibirá este miércoles 4 de noviembre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una de las máximas distinciones honoríficas que concede el Gobierno autonómico español, en un acto encabezado por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

La ceremonia se desarrollará en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, después de que el decreto de concesión de la condecoración sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), según informaron fuentes del Ejecutivo madrileño.

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Con este reconocimiento, Asfura se suma a la lista de mandatarios y personalidades internacionales que han recibido la distinción de manos de Díaz Ayuso, quien ha utilizado esta condecoración para reconocer a figuras destacadas del ámbito político e institucional.

La entrega al gobernante hondureño se produce apenas dos días después de que la presidenta madrileña concediera la misma medalla al mandatario de Chile, José Antonio Kast, durante un acto celebrado el lunes en la capital española.

Ambos presidentes viajaron a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para este miércoles y jueves, un encuentro que reunirá a representantes de distintos países de la región para abordar asuntos de interés común.

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, encabezará el acto de entrega de la condecoración al mandatario hondureño, quien se encuentra en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana. (Foto: Marta Fernández - Europa Press)
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, encabezará el acto de entrega de la condecoración al mandatario hondureño, quien se encuentra en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana. (Foto: Marta Fernández - Europa Press)

La presencia de Asfura en España también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos diplomáticos de Honduras con España y otros países iberoamericanos, en el marco de una agenda internacional que concentra a varios jefes de Estado y representantes gubernamentales.

En las últimas semanas, Isabel Díaz Ayuso ha entregado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a diferentes figuras políticas y personalidades de relevancia mundial.

Entre los reconocidos se encuentra el presidente de Argentina, Javier Milei, quien recibió la condecoración durante una visita a España. También figuran el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

La lista incluye además al dirigente opositor venezolano Edmundo González y al papa León XIV. Asimismo, Estados Unidos fue distinguido con motivo del 250 aniversario de su independencia.

La entrega de estas condecoraciones ha convertido a la Medalla Internacional en uno de los reconocimientos utilizados por el Gobierno madrileño para destacar a personalidades e instituciones extranjeras.

Desde la Comunidad de Madrid explican que esta distinción reconoce a figuras e instituciones de relevancia internacional por su contribución a los valores universales y el impacto de sus actuaciones en la sociedad.

La Real Casa de Correos, ubicada en Madrid, será el escenario donde se realizará la ceremonia oficial para entregar al presidente hondureño la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. (Foto: Casa Presidencial)
La Real Casa de Correos, ubicada en Madrid, será el escenario donde se realizará la ceremonia oficial para entregar al presidente hondureño la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. (Foto: Casa Presidencial)

La máxima distinción honorífica de Madrid

La Medalla Internacional es considerada la máxima distinción honorífica que concede el Gobierno de la Comunidad de Madrid y está destinada a reconocer a personalidades e instituciones extranjeras que mantienen una trayectoria o actuaciones de relevancia internacional.

La condecoración fue creada para destacar los vínculos de Madrid con representantes de otros países y reconocer contribuciones que, desde la perspectiva del Ejecutivo autonómico, tienen repercusión en el ámbito internacional.

En el caso de Honduras, la entrega a Nasry Asfura se realizará durante su visita oficial a España, coincidiendo con su participación en la cumbre iberoamericana.

El acto estará encabezado por Díaz Ayuso en la sede del Gobierno regional, donde el mandatario hondureño recibirá formalmente la medalla en reconocimiento a su figura como jefe de Estado.

La distinción coloca a Asfura entre los líderes internacionales reconocidos recientemente por la presidenta madrileña y marca uno de los momentos destacados de su agenda en la capital española.

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