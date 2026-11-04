El fuerte repudio de Flor de la V al ataque transfóbico a trabajadoras sexuales en Palermo: “Los discursos de odio matan”

La conductora repudió la agresión en patota contra mujeres trans en los Bosques de Palermo, reclamó que la Justicia identifique a los responsables y convocó a la Marcha del Orgullo LGBTQ+ (Video: Los profesionales con Flor/ El Nueve)

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Flor de la V no pudo ocultar su conmoción al hablar del ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Al aire de Los profesionales con Flor (El Nueve), la conductora pidió que la Justicia investigue el episodio, reclamó Justicia para que se identifique a los responsables y llamó a movilizarse en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ de este sábado 7 de noviembre.

La artista dedicó la apertura de su ciclo a los videos que circularon en redes sociales, en los que se ve a un grupo de adolescentes que increpa y agrede a mujeres trans que trabajaban en la zona. Afectada, cuestionó la violencia del hecho y la difusión de las imágenes. “Esto fue organizado. Fueron a atacar a un grupo de mujeres que estaban trabajando en los lagos de Palermo”, expresó Flor de la V. “Esto yo nunca en mi vida lo vi. Estoy completamente sorprendida. ¿A dónde ha llegado la violencia?”, agregó.

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Un video documentó la agresión física contra trabajadoras sexuales travestis y trans en una calle de Buenos Aires durante la noche

La conductora recordó conflictos que existieron a finales de los 90 y principios del 2000 entre vecinos de Palermo y mujeres trans y travestis en la zona, aunque remarcó que nunca había presenciado una situación de estas características. “Que un grupo de jóvenes se organizara para ir a agredir a personas trans simplemente por su condición, a cazar”, sostuvo sobre las publicaciones de los agresores que utilizaban la frase “vamos a cazar travestis”.

“Está todo subido a sus redes sociales; espero que algún fiscal se haga cargo de esto”, afirmó la conductora. Además, pidió que se presente una denuncia y que la investigación avance “hasta las últimas consecuencias”. La reacción de Flor de la V llegó pocos días antes de la Marcha del Orgullo LGBTQ+. Para la artista, la agresión expone por qué la movilización sigue vigente, aun con las conquistas obtenidas por el colectivo en la Argentina.

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“Esto fue organizado. Fueron a atacar a un grupo de mujeres que estaban trabajando en los lagos de Palermo”, aseguró Flor de la V (Los profesionales de Flor, El Nueve)

“Después nos preguntarán por qué marchamos. Marchamos por este tipo de cosas”, señaló. También habló de los discursos de odio y planteó que, cuando se reproducen desde espacios de poder y se amplifican en redes sociales, pueden tener consecuencias en la vida cotidiana. “La violencia, a pesar de las conquistas enormes que hemos tenido en nuestro país, sigue sucediendo. Cuando decimos que los discursos de odios matan, tienen que ver con este tipo de cosas. Son perpetuados desde los más alto del poder y se replican así naturalmente. Uno puede decir: ‘ay, simplemente es un discurso, lo dijo el presidente, no amplifiquen las cosas’. Esto pasa desde ahí, baja a las redes sociales y después, claramente, la gente puede hacer lo que quiera”, planteó, contundente.

“En este caso, un grupo de jóvenes le pareció divertido salir a ‘cazar travestis’ y como lo estamos viendo, la verdad que fue un episodio extremadamente violento”, apunto. La conductora también se detuvo en la situación laboral de las trabajadoras sexuales trans. “Aparte, ni siquiera tienen un poco de humanidad y pensar que ellas están paradas ahí porque no tienen otra posibilidad. Porque si tuvieran posibilidad de trabajar, no creo que estén paradas ahí”, expresó.

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La comunidad LGTBQ repudió los hechos

“Estoy sorprendida, herida y profundamente dolida con todo lo que está pasando”, dijo la animadora, quien convocó a participar de la marcha del sábado. Su mensaje fue acompañado por mensajes de repudio generalizados de cantantes como Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes, Tini Stoessel y Nicki Nicole en sus redes sociales.

Flor de la V también dejó un mensaje contra la violencia, más allá de las diferencias partidarias: “Seas kuka, seas libertario, seas lo que sea, la violencia no puede suceder en ningún ámbito”. Y cerró con un pedido concreto: “Lo único que pido es justicia por todas esas chicas”.

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La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) inició una investigación de oficio por lo ocurrido en los Bosques de Palermo. El expediente se abrió a partir de la lesión de un adolescente de 14 años, quien recibió atención en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.

“Después nos preguntan por qué marchamos. Marchamos por este tipo de cosas”, resaltó la animadora

De acuerdo con fuentes del caso, los adolescentes estaban en la zona por un encuentro de ciclismo stunt. Uno de los organizadores aseguró que un grupo se apartó del recorrido previsto, fue hacia los bosques e increpó a las trabajadoras sexuales. Los videos difundidos muestran golpes con conos de tránsito, cubiertas de bicicleta y otros objetos.

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