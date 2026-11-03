Julieta Prandi volvió a cruzar a Juana Viale por hablar de su separación: “No tiene autoridad moral para burlarse de mí”

Julieta Prandi afirmó que Juana Viale carece de autoridad moral para opinar o burlarse sobre su ruptura con Emanuel Ortega (Video: Instagram)

Guardar

Julieta Prandi profundizó en una nueva entrevista sobre su separación de Emanuel Ortega y marcó un límite claro: no tiene intención de detallar públicamente los motivos de la ruptura, aunque dejó en claro que hubo hechos concretos que la determinaron. En MBA (Canal Siete), también apuntó contra Juana Viale y le negó toda autoridad moral para opinar del conflicto.

“Creo que fue obvio”, dijo la actriz cuando le preguntaron si sentía que Viale se había burlado de ella. Y fue más allá: “Para mí no tiene ninguna autoridad moral ella para burlarse de mí ni de Emanuel”. Los periodistas del ciclo intentaron matizar la situación comparando los dichos de la actriz y conductora con los de Juan Alberto Mateyko, que también había opinado públicamente pero desde la cercanía con el músico. Prandi no aceptó la equivalencia. “Yo la vi burlándose”, insistió, aunque prefirió no extenderse demasiado sobre el tema.

PUBLICIDAD

Prandi desmintió las versiones que sostenían que el músico conoció la decisión del quiebre a través de las redes sociales

Sobre los motivos de la ruptura, la conductora eligió hablar con metáforas antes que con precisiones. Cuando uno de los periodistas usó la palabra “desgaste”, ella la rechazó. “La palabra desgaste es rara porque desgaste tendría que ser que se nos fue el amor o que discutíamos todos los días. No, tiene que ver con cosas que pasaron en estos seis años”, explicó. Y graficó la situación con una imagen: “A veces, cuando algo se rompe, no es la última gota. Son muchas gotas y de pronto el río se rebalsa”. Con esa distinción marcó una diferencia clara: no fue un enfriamiento gradual, sino hechos puntuales los que quebraron el vínculo, aunque se negó a enumerarlos. “Nunca dije que iba a hacer una autopsia de mi relación públicamente, así que no lo voy a hacer ahora tampoco”, afirmó.

Las declaraciones llegaron horas después de que Prandi hablara por primera vez con mayor extensión sobre la separación, a su regreso de Brasil. Frente a los cronistas de Intrusos (América TV), la conductora había desmentido una versión que circulaba con fuerza: que Ortega se habría enterado de la ruptura a través de las redes sociales. “Él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”, fue tajante entonces. La frase dejó entrever que existieron conductas concretas de parte del músico que derivaron en su decisión.

PUBLICIDAD

Luego de un par de días de descanso en Brasil, Julieta Prandi volvió a la radio y fue consultada por su sorpresiva separación de Emanuel Ortega (Intrusos – América)

En aquel encuentro con la prensa, Prandi también había sido directa respecto de las declaraciones públicas que Ortega hizo desde la puerta de su casa. “Me importa un bledo”, respondió cuando le preguntaron al respecto. Y reconoció que las últimas semanas estuvieron cargadas de sorpresas: “Todo me sorprendió. En estas semanas me sorprendieron muchísimas cosas, pero muchas”. Sobre si había podido hablar con él tras la ruptura, eligió no dar detalles. “No voy a dar tanto detalle. Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar”, cerró.

La postura de Prandi respecto de todos los que salieron a hablar fue uniforme en ambas instancias. “Toda la gente que siente la necesidad de salir a opinar, a tergiversar, a especular, está completamente desubicada. Lo que pasa dentro de una pareja lo conocen dos personas. Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó, qué no pasó, qué se dijo, qué no se dijo, cuál era el acuerdo, cuál no era el acuerdo”, sostuvo. Y sobre Mateyko, fue categórica: “No merece ni opinión”.

PUBLICIDAD

En cuanto al divorcio formal, confirmó que todavía no había iniciado el trámite legal, aunque descartó estar apurada. “Tengo tiempo, estoy tranquila y lo vamos a hacer, por supuesto”, indicó. También descartó revelar si había hablado con el padre de Ortega o con otros miembros de su familia. “No lo voy a contar públicamente, eso es de puertas para adentro”, repitió. A pesar del contexto personal difícil, dejó en claro que el regreso al trabajo la sostenía. “Esto a mí siempre, incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó”, afirmó.