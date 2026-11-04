Se frenó el repunte de la actividad automotriz: la producción y las exportaciones volvieron a caer en octubre

Al igual que el comportamiento de las ventas, la producción automotriz de octubre retrocedió respecto a los registros del mes previo.

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La producción automotriz argentina retrocedió en octubre, con una caída interanual del 14,4% en la fabricación de vehículos y bajas también en las exportaciones frente a septiembre y al mismo mes de 2025. La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que las terminales produjeron 40.426 automóviles y comerciales livianos durante el mes.

El retroceso de octubre revirtió la recuperación mensual que se había registrado en septiembre. Según el informe difundido ese mes, las terminales habían producido 39.747 unidades, 0,9% más que en agosto, aunque 15,6% por debajo de septiembre de 2025. Sin embargo, una rectificación posterior ubicó el volumen de septiembre en 40.585 vehículos, referencia sobre la que ADEFA calculó la baja mensual de octubre.

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Frente a octubre de 2025, cuando se fabricaron 47.204 unidades, la producción del mismo mes de este año fue menor. En los primeros diez meses de 2026, la industria acumuló 360.444 vehículos, una reducción de 15,5% respecto de las 426.447 unidades del mismo lapso del año anterior.

La entidad empresaria indicó que el acumulado fue revisado después de una rectificación en la información presentada por una compañía asociada. El ajuste implicó una diferencia de 5.000 unidades en la base de datos del período.

Aunque con una caída intermensual, en el acumulado del año, las exportaciones arrojan todavía números en verde en 2026.

La producción cayó 15,5% en 10 meses

El desempeño de octubre mostró diferencias entre los segmentos. La producción de automóviles alcanzó 14.377 unidades, una suba de 2,2% frente a septiembre, aunque quedó 23,6% por debajo del registro de octubre de 2025. En cambio, los utilitarios sumaron 26.049 unidades, con descensos de 1,8% mensual y de 8,3% interanual.

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En el acumulado anual, la fabricación de automóviles fue de 126.976 unidades, 30,4% menos que las 182.335 contabilizadas entre enero y octubre de 2025. Los utilitarios llegaron a 233.468 unidades y retrocedieron 4,4% contra el mismo período del año pasado.

Las exportaciones automotrices totalizaron 27.793 unidades en octubre. La cifra representó una merma de 1,5% respecto de las 28.213 unidades enviadas al exterior en septiembre y una baja de 6,2% frente a octubre de 2025, cuando se habían exportado 29.622 vehículos.

El descenso cortó el impulso de septiembre, cuando las ventas al exterior habían crecido 14,7% frente a agosto y 6,8% en la comparación interanual. Aquel mes, las exportaciones alcanzaron 71% de la producción, la proporción más alta del año hasta entonces.

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Pese al resultado mensual, el comercio exterior mantuvo una variación positiva en la comparación acumulada. Entre enero y octubre, las terminales exportaron 230.865 vehículos, un alza de 0,6% interanual, frente a las 229.433 unidades del mismo período de 2025. En octubre, los envíos a los mercados externos representaron el 68,8% de la producción mensual; en el acumulado del año, la relación fue de 64,1 por ciento.

La industria automotriz fabricó un 15,5% menos autos en los 10 meses del año respecto a 2025.

Brasil concentró casi dos tercios de las exportaciones

Brasil se mantuvo como el principal mercado de destino de la producción argentina, con 144.709 unidades entre enero y octubre. Esa cifra representó 62,7% de las exportaciones totales, aunque implicó una baja de 13.250 vehículos frente al acumulado de 2025.

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Los mayores incrementos absolutos se registraron en Perú, con 7.375 unidades más; América Central, con 3.757; Chile, con 2.081; y Colombia, con 1.567. Perú recibió 19.377 vehículos y concentró 8,4% de los envíos, mientras que Chile importó 13.992 unidades, equivalentes a 6,1% del total. América Central recibió 29.150 vehículos, un 12,6% de la oferta exportada.

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que los indicadores reflejan “un escenario de reacomodamiento de la actividad”, en el que confluyen la evolución del mercado interno, la competitividad de la producción y el comercio exterior.

“Resulta fundamental continuar trabajando en la mejora continua de la competitividad y la apertura o mejora de acceso a los mercados externos”, afirmó Pérez Graziano. El directivo señaló que las exportaciones son un componente estratégico para la industria y reclamó condiciones que permitan competir “en igualdad de oportunidades”.

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También destacó una medida anunciada por el Ministerio de Economía sobre la posibilidad de compensar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras, un mecanismo que formaba parte de la agenda sectorial planteada por las empresas.