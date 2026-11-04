Apple lanza las primeras versiones beta de iOS 27.3 y watchOS 27.3 con IA siempre activa

El avance forma parte de la actualización que la compañía adelantó hace más de un mes. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

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Apple lanzó las primeras versiones beta para desarrolladores de iOS 27.3 y watchOS 27.3, con las que comenzó a probar a gran escala un conjunto de funciones que incluye herramientas de inteligencia artificial siempre activas, una plataforma de IA y una aplicación de Salud rediseñada.

El avance forma parte de la actualización que la compañía adelantó hace más de un mes, durante un evento de lanzamiento de productos celebrado en septiembre. En aquella ocasión, la empresa presentó sus funciones de inteligencia de audio, hoy en fase de prueba, junto con cambios que afectan tanto a los iPhone como a los relojes inteligentes de la marca.

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Qué son Siri Recap y Live Rewind, las funciones de audio con IA del Apple Watch

Las nuevas herramientas de audio son compatibles con los relojes inteligentes Series 12 y Ultra 4, y utilizan la inteligencia artificial junto con el micrófono del dispositivo para rastrear y analizar conversaciones cercanas. Se trata de una de las aristas más comentadas de esta actualización.

Apple ejemplificó su uso con un escenario cotidiano: la posibilidad de reproducir parte de una conversación con una camarera. REUTERS/Dado Ruvic

Entre ellas se encuentra Siri Recap, que convierte los puntos clave de una conversación en listas, de forma similar a lo que ya ofrecen aplicaciones como Granola y Otter. A esta se suma Live Rewind, que genera transcripciones de texto de lo dicho durante los últimos 15 segundos de un diálogo.

Apple ejemplificó su uso con un escenario cotidiano: la posibilidad de reproducir parte de una conversación con una camarera en un restaurante, sin necesidad de pedirle que repita lo que dijo.

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Por el momento, estas funciones solo están disponibles en inglés y permanecen en etapa de pruebas. Según se informó, la tecnología está llamada a poner a prueba las leyes sobre escuchas ilegales vigentes en algunos estados, en particular aquellas que exigen el consentimiento de todas las partes para ser grabadas.

Las versiones beta de iOS 27.3 y watchOS 27.3 están disponibles, en esta primera instancia, exclusivamente para desarrolladores. REUTERS/Abdul Saboor

Privacidad y escuchas: los resguardos que promete Apple frente a la IA siempre activa

El lanzamiento de estas herramientas también amenaza con avivar preocupaciones más amplias sobre la privacidad. Con este paso, Apple se suma a Meta Platforms Inc. y a otras compañías tecnológicas en el desarrollo de dispositivos basados en IA que buscan tener un papel más activo en la vida diaria de los usuarios, desde el seguimiento de actividades físicas hasta la grabación de videos y conversaciones.

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La inteligencia artificial siempre activa en el Apple Watch es una función que usa el micrófono del dispositivo para escuchar y analizar conversaciones en tiempo real, con el fin de generar resúmenes o transcripciones breves, sin que el usuario deba grabar manualmente el audio.

Cuando la compañía presentó estas funciones en septiembre, destacó varias medidas de protección. Entre ellas, una alerta sonora que se activa cada vez que un usuario solicita un resumen en directo, pensada para advertir a las personas presentes.

Apple también señaló que el procesamiento del audio ocurre en el propio dispositivo y no a través de internet, y aseguró que el audio subyacente no se graba ni se almacena. La compañía afirmó, además, que las herramientas no atribuyen los comentarios a personas específicas.

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Otro de los cambios centrales de iOS 27.3 es el rediseño de la aplicación Salud. REUTERS/Brendan McDermid

Según lo informado por la empresa, los resúmenes generados pueden omitir información considerada sensible, como datos financieros, identificadores personales o datos de autenticación, como parte de los resguardos incorporados al sistema.

La nueva app de Salud con pestañas de Información, Longevidad y Edad de Salud

Otro de los cambios centrales de iOS 27.3 es el rediseño de la aplicación Salud. La actualización incorpora una pestaña de Información, orientada a monitorizar la frecuencia cardíaca, las constantes vitales y métricas de actividad física como los pasos dados.

A esta se suma una pestaña de Longevidad, que ofrece datos más detallados sobre el corazón, la audición, el movimiento, el metabolismo y la salud mental del usuario. También se incorpora una función llamada Edad de Salud, que estima la edad de una persona a partir de su estado de salud general.

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El lanzamiento completo y definitivo de estas actualizaciones está previsto para diciembre. (Foto AP/Matthias Schrader, Archivo)

Muchas de estas opciones ya existían en plataformas de la competencia, como Whoop y Oura, que desde hace tiempo ofrecen métricas similares orientadas al seguimiento del bienestar físico y mental de sus usuarios.

Cuándo estará disponible la actualización completa de iOS 27.3

Las versiones beta de iOS 27.3 y watchOS 27.3 están disponibles, en esta primera instancia, exclusivamente para desarrolladores. Apple suele complementar este tipo de lanzamientos con una versión beta pública destinada a los consumidores en las semanas siguientes.

El lanzamiento completo y definitivo de estas actualizaciones está previsto para diciembre, cuando se espera que las nuevas funciones de inteligencia artificial, la aplicación de Salud rediseñada y el resto de las herramientas lleguen de forma general a los usuarios de iPhone y Apple Watch.

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