Cómo tener el mismo número de mi celular si viajo de vacaciones fuera de mi país

La eSIM es un chip integrado en la placa base del teléfono que no requiere manipulación física para su activación. (Europa Press)

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Mantener la conectividad telefónica durante viajes internacionales tradicionalmente implicaba dos opciones restrictivas: asumir las altas tarifas del roaming (itinerancia) de los operadores locales o adquirir un chip físico (SIM) en el país de destino, lo que obligaba al usuario a perder temporalmente su número telefónico original.

En 2026, la consolidación de la tecnología eSIM y las funciones de doble línea en los sistemas operativos móviles permiten conservar el número principal para llamadas y mensajes, utilizando simultáneamente un plan de datos local a bajo costo.

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Qué es y cómo funciona la tecnología eSIM

La eSIM (embedded SIM) es un microchip de identidad de abonado integrado directamente en la placa base del teléfono móvil durante su fabricación. A diferencia de las tarjetas plásticas extraíbles, la eSIM no requiere manipulación física.

La activación de un perfil eSIM se realiza mediante el escaneo de un código QR provisto por el operador. (Reuters)

La activación del servicio se realiza mediante la descarga de un perfil digital, un proceso que requiere únicamente el escaneo de un código QR proporcionado por el proveedor o la introducción de un código alfanumérico en el menú de configuración de redes del dispositivo.

Esta arquitectura permite almacenar múltiples perfiles de operadores en un solo teléfono y alternar entre ellos de forma digital. La eliminación de la bandeja física para tarjetas SIM es un estándar en dispositivos de gama alta actuales, lo que convierte a la eSIM en el método principal de conectividad internacional.

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Configuración de doble línea para mantener el número

Para conservar el número telefónico original sin incurrir en cobros adicionales, el usuario debe configurar el dispositivo para separar el tráfico de voz del tráfico de datos. El protocolo técnico es el siguiente:

Los dispositivos de gama alta actuales prescinden de la bandeja física para tarjetas SIM y adoptan la eSIM como estándar. (Reuters)

Mantener la línea principal activa: el perfil o tarjeta SIM del país de origen debe permanecer encendido en la configuración del teléfono, pero se debe desactivar obligatoriamente la opción de “Itinerancia de datos” (Data Roaming). Esto permite seguir recibiendo mensajes de texto (SMS), como códigos de verificación bancaria, sin generar cobros por uso de internet en el extranjero.

Asignar la eSIM para datos: tras descargar el perfil de la eSIM de viaje, esta línea debe configurarse como la red principal y exclusiva para “Datos Celulares”.

Llamadas por Wi-Fi (VoWiFi): si el operador de origen lo soporta, el usuario puede habilitar la función de “Llamadas por Wi-Fi”. En los dispositivos modernos, esta tecnología permite enrutar las llamadas de la línea principal utilizando la conexión a internet proporcionada por la eSIM de datos secundaria, permitiendo hacer y recibir llamadas internacionales con el número habitual sin pagar tarifas de roaming.

Proveedores de eSIM para viajeros

El ecosistema de telecomunicaciones actual cuenta con empresas tecnológicas especializadas en conectividad global diseñadas específicamente para el turismo y los viajes de negocios. Proveedores como Airalo, Holafly o Nomad comercializan paquetes de datos prepagos específicos por país o con cobertura multipaís para toda la región de América Latina y el resto del mundo.

Estos servicios operan bajo un modelo completamente digital: se contratan exclusivamente por internet o mediante aplicaciones móviles antes de iniciar el vuelo, no exigen firma de contratos físicos y eliminan la necesidad de visitar tiendas de telefonía locales. Una vez instalado el perfil, el plan de datos se activa de manera automática al momento de que el dispositivo detecta la red celular tras aterrizar en el país de destino.

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La función de llamadas por Wi-Fi permite usar el número habitual sin pagar tarifas de roaming internacional. (Europa Press)

Requisitos de compatibilidad

Antes de adquirir un plan de datos digital, es imprescindible realizar una auditoría de compatibilidad del equipo. El dispositivo debe cumplir dos requerimientos técnicos: integrar el hardware necesario para soportar perfiles eSIM y encontrarse liberado de fábrica, es decir, sin restricciones de red o bloqueos impuestos por el operador original.