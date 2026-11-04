La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

El Cholo Simeone fue autocrítico sobre el desempeño del Atlético Madrid

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“Creo que hicimos un partido igualado hasta que recibimos el primer gol. Sabemos nuestras virtudes y nuestros defectos y tratamos de mejorar. Hasta el minuto 55 ó 60, que fue cuando encajamos el primer gol, competimos muy bien”, explicó Diego Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid 2-0 ante el Bayern Múnich por la Champions League.

El técnico argentino hizo una fuerte autocrítica por la caída y señaló que el equipo necesita llegar al 120 por ciento de su rendimiento, ya que el 100 no resulta suficiente ante rivales de ese nivel. El entrenador del conjunto madrileño reconoció la superioridad del rival alemán y admitió que las diferencias físicas resultaron determinantes en el desarrollo del partido. “Sabemos de las grandes características físicas del Bayern. Siempre ha sido así. Los goles muchas veces vienen de errores y esta vez nos tocó a nosotros. Puede pasar porque es fútbol”, sostuvo.

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El Cholo remarcó la superioridad del Bayern Múnich (REUTERS/Susana Vera)

El Cholo profundizó en el análisis táctico del encuentro y destacó el rol que cumplió el delantero Alexander Sorloth durante los primeros minutos. “Gestionamos bastante bien la presencia de Sorloth. Nos dio esa posibilidad de no salir tan organizadamente y salir con juego más directo y ganar esa segunda pelota. El partido fue por ese lado. Estaba controlado. Vino el primer gol y no pudimos reaccionar y en el segundo gol se terminó el partido”, relató.

“El Bayern es superior. Son partidos que podemos competir a ida y vuelta, pero tenemos que llegar hasta el final, hasta el 100 ó 120, porque si no, no alcanza”, insistió el entrenador al referirse a las exigencias que impone enfrentar a equipos de esa jerarquía en la competición continental.

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Consultado por el error de Robin Le Normand en la jugada del primer gol del conjunto bávaro, Simeone respaldó al defensor y pidió comprensión ante su enojo. “Es una persona muy sana, trabajadora y noble y es normal que esté enojado como cualquier futbolista cuando comete un error”, afirmó. El entrenador relacionó el episodio con la dinámica general del fútbol: “El fútbol se basa en muchas cosas buenas e individuales y también en errores. En errores en las marcas o en saques de esquina. Aquellos que saben aprovechar esos errores salen beneficiados”.

De cara a los próximos compromisos, Simeone señaló la necesidad de recuperarse rápido del golpe. “Ahora toca recuperarse para el domingo y estar fuerte ante lo que viene”, indicó.

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El técnico también dedicó unas palabras a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el martes. “Lo único que importa es que la familia pueda estar unida. Les envío muchas condolencias. Todo lo demás sirve para equivocarse”, expresó.

Con este resultado, el Colchonero cosecha cuatro puntos en igual cantidad de presentaciones en la Fase Liga de la Champions League y, aunque todavía se mantiene dentro de los que clasifican a playoffs, está lejos de los primeros ocho que acceden a octavos de final de manera directa.

La siguiente cita para el Atleti será el domingo 8 de noviembre cuando tenga que recibir al líder de LaLiga de España, el Barcelona. Los dirigidos por el Cholo llegan al duelo con 28 puntos y buscarán un triunfo que les permita adueñarse del primer lugar que ostenta el elenco catalán con 30 unidades.

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