República Dominicana

Fitch Ratings eleva la calificación soberana de República Dominicana

La agencia atribuyó la mejora a las perspectivas de expansión, las cuentas fiscales y externas, así como las medidas tributarias aprobadas este año, según informó el Ministerio de Hacienda y Economía

Bandera de la República Dominicana en un mástil frente a la fachada acristalada de un edificio con el letrero de Fitch Ratings.
La bandera de la República Dominicana ondea frente a un edificio corporativo que exhibe el letrero de la calificadora de riesgos Fitch Ratings. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia soberana de largo plazo de República Dominicana de BB- a BB, con perspectiva estable, según informó el Gobierno dominicano. La decisión se apoyó en las proyecciones de crecimiento, el comportamiento de las cuentas fiscales y externas, y las medidas tributarias aprobadas este año.

El Ministerio de Hacienda y Economía señaló que la mejora refleja la conducción de la política económica y las acciones dirigidas a preservar la estabilidad macroeconómica, sostener el crecimiento y fortalecer las finanzas públicas.

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La calificadora modificó además su estimación de expansión para la economía dominicana en 2026: la elevó de 3.5% a 4.5%, por encima de la mediana de 3.5% prevista para los países que cuentan con una nota BB. Para 2027 y 2028, Fitch espera un crecimiento próximo al 4.5%, impulsado por el turismo, las exportaciones, la construcción y la recuperación de la inversión.

Según el Indicador Mensual de Actividad Económica, la economía dominicana creció 5.6 % interanual en septiembre, mientras el Banco Central de República Dominicana (BCRD) proyecta una expansión cercana a 4.5 % para el cierre de 2026. La previsión se produce con una inflación todavía por encima de la meta y una política monetaria enfocada en evitar nuevas presiones sobre los precios.

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Mapa luminoso de República Dominicana con red de puntos, gráfico de barras y flecha dorada ascendente, bandera dominicana ondeando en el cielo.
Un gráfico de barras ascendente y una flecha de crecimiento simbolizan el progreso económico de República Dominicana, junto a su mapa con una red de conexiones y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fitch destacó el Plan Anticrisis aprobado en junio

El informe valoró la aprobación del Plan Anticrisis de junio de 2026, que incluye disposiciones para incrementar los ingresos públicos y apuntalar la sostenibilidad fiscal.

A partir de esas medidas, Fitch retiró el ajuste cualitativo negativo que aplicaba a la nota por factores estructurales. La agencia consideró que las decisiones oficiales se corresponden con una mejora sostenida de los indicadores de gobernanza.

En materia de deuda, la firma proyectó que los compromisos del Gobierno central equivaldrán al 47.9% del PIB al cierre de 2026. Esa proporción quedaría por debajo de la mediana de 52.5% de los países con la misma calificación.

Divisas, reservas y sistema financiero

La economía dominicana prevé generar cerca de USD 50,700 millones en divisas al cierre del año. Ese flujo incluiría USD 12,600 millones en remesas, más de USD 17,200 millones en exportaciones, alrededor de USD 12,200 millones de ingresos turísticos y unos USD 5,300 millones de inversión extranjera directa.

La inversión extranjera directa equivaldría a aproximadamente cuatro veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, calculado en 1 % del Producto Interno Bruto. Entre enero y septiembre, estos ingresos sumaron cerca de USD 4,500 millones y se concentraron en energía, turismo y bienes raíces.

Mapa de República Dominicana, billetes de dólar, avión, barco mercante, velero, isla con palmeras, monedas, edificios y nubes.
El mapa de República Dominicana muestra el ingreso de billetes de dólar que se distribuyen por su territorio y simbolizan un flujo económico y financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones totales llegaron a unos USD 13,200 millones en los primeros nueve meses, con aportes superiores a USD 6,500 millones tanto de las zonas francas como de las exportaciones nacionales. El turismo generó aproximadamente USD 9,700 millones y las remesas superaron los USD 9,400 millones.

Al finalizar septiembre, el peso dominicano acumulaba una apreciación de 5.4 %.

La cuenta corriente podría reducirse al 1.2% del PIB

La evaluación también tuvo en cuenta la posición externa de República Dominicana, sostenida por los ingresos del turismo, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa.

Fitch estimó que el déficit de cuenta corriente se reducirá al 1.2% del PIB en 2026, un nivel inferior al promedio de los países que integran la categoría BB.

La agencia elevó, además, el techo país de República Dominicana a BB+. El Gobierno vinculó esa modificación con una mayor flexibilidad cambiaria y una disminución de las restricciones sobre la transferencia de divisas.

El Ministerio de Hacienda y Economía afirmó que mantendrá las políticas orientadas a la sostenibilidad fiscal, una gestión prudente de la deuda pública y el fortalecimiento de la confianza de los inversores.

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