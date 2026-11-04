El Banco Mundial prevé que los precios de los productos básicos aumenten 23% en una Centroamérica debilitada por la sequía

El Banco Mundial estima que los precios mundiales de los alimentos aumentarán un 7% adicional en 2027. (SiCultura)

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Los precios mundiales de los alimentos siguen subiendo mientras la sequía golpea las cosechas en Centroamérica. En ese escenario, el Banco Mundial prevé que los precios de los alimentos suban otro 7% en 2027, incluso si el índice general de materias primas retrocede el próximo año.

El informe Commodity Markets Outlook, publicado a fines de octubre, calcula que el índice global de productos básicos aumentará 23% en 2026. La previsión parte de una sucesión de choques: los conflictos armados alteran el comercio internacional y las rutas de exportación de granos, mientras El Niño amenaza la producción agrícola en distintas regiones.

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Para los alimentos, la proyección es más persistente. El Banco Mundial espera una suba de 10% en 2026 y de 7% adicional en 2027. El encarecimiento alcanzaría a granos, arroz, aceites vegetales, azúcar, café y cacao, con consecuencias directas sobre los países importadores y los hogares que dependen de maíz, frijoles y arroz.

Los conflictos armados y las tensiones en las rutas del Mar Negro alteran el comercio internacional de granos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario base supone que las interrupciones en los envíos desde el Mar Negro disminuyan y que las pérdidas agrícolas vinculadas con El Niño se mantengan dentro de márgenes controlables.

Aun bajo esas condiciones, la entidad anticipa una trayectoria ascendente para los alimentos debido a la menor disponibilidad de ciertos cultivos y a costos de producción más altos.

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Los granos concentrarían parte de la presión. Sus precios crecerían 14% en 2026 y 9% en 2027, según el informe. El trigo tendría una suba de 28% este año y de 14% el siguiente, después de una reducción prevista del 3% en la producción mundial.

El arroz también enfrenta un panorama restrictivo: su producción global caería 2% durante la campaña 2026-2027, el primer descenso en una década.

El Instituto del Café de Costa Rica redujo hasta un 15% su previsión de cosecha ante las alteraciones en las lluvias. (AP Foto/Andre Penner)

El café enfrenta pérdidas por lluvias irregulares y temperaturas más altas

El café figura entre los productos expuestos a un El Niño muy fuerte, que altera la distribución de las lluvias y eleva las temperaturas en áreas agrícolas. El Banco Mundial incluyó al grano entre los cultivos que pueden sufrir pérdidas durante el actual episodio climático.

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En Costa Rica, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) redujo las estimaciones de cosecha entre 10% y 15% por precipitaciones irregulares y calor. La irregularidad de las lluvias demoró cerca de 30 días la fertilización en varias zonas cafeteras, con efectos sobre el peso y la calidad del café verde destinado a exportación.

El Banco Central de Costa Rica revisó sus cálculos para el sector agropecuario: espera un crecimiento de 0.7% en 2026 y una contracción de 0.5% en 2027. La menor producción de café, cebolla y caña de azúcar forma parte de los factores considerados en esa proyección.

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La vulnerabilidad del café se suma a los riesgos para el cacao, el arroz, el aceite de palma y el azúcar. Para octubre y diciembre, los pronósticos internacionales situaban en 75% la probabilidad de que El Niño alcance una magnitud superior a la de otros episodios registrados desde 1950.

El Instituto del Café de Costa Rica redujo hasta un 15% su previsión de cosecha ante las alteraciones en las lluvias. (Gobierno de Guatemala)

Las pérdidas de maíz y frijoles elevan los riesgos para la seguridad alimentaria

En el Corredor Seco de Centroamérica, la sequía ya afectó la primera cosecha de 2026. Una evaluación en 354 comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador indicó que casi ocho de cada 10 hogares productores de maíz perdió entre 75% y 100% de su producción.

Cerca de dos tercios de esas familias disponían de reservas de maíz para tres semanas o menos. Más de 91 mil hogares rurales afrontan al mismo tiempo pérdidas de cultivos, caída de ingresos y escasez de agua, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

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La segunda cosecha, conocida como postrera, marcará la evolución de la oferta local de maíz y frijoles durante 2027. Si las lluvias vuelven a fallar, la menor producción regional coincidirá con un mercado internacional de alimentos más caro.

El Banco Mundial contempla un escenario adverso en el que se profundicen los conflictos, persistan las restricciones al transporte de granos y El Niño provoque daños mayores a los previstos. En ese caso, los precios de los alimentos en 2027 quedarían 12% por encima de la previsión base, mientras los granos superarían ese cálculo en 20%.