Presidente Bukele promete respaldo a Haití: "Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores"

El presidente Nayib Bukele ofrece ayuda a Haití para recuperar comunidades controladas por pandillas (Foto archivo)

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, publicó este 3 de noviembre un mensaje dirigido al pueblo de Haití en el que vinculó la crisis de violencia del país con una supuesta continuidad histórica de “traidores” que, según planteó, habrían frustrado el legado de Jean-Jacques Dessalines. El mandatario afirmó que su gobierno puede ayudar a los haitianos a recuperar el control de sus comunidades y derrotar a las pandillas.

La publicación apareció en la cuenta de Bukele en X y fue difundida en criollo haitiano, con una traducción automática al español visible en la captura. El mensaje acumulaba más de 168.000 visualizaciones poco después de su publicación.

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Bukele sostuvo que Dessalines, una figura central de la independencia haitiana, fue asesinado por personas cercanas que no compartían sus principios. A partir de esa interpretación, trasladó el conflicto histórico al escenario actual del país caribeño.

“Esos traidores todavía existen en Haití”, escribió el presidente salvadoreño. “No son herederos de Dessalines, son herederos de los traidores que destruyeron su legado”.

Bukele dirigió un mensaje a Haití y prometió apoyo contra las pandillas.

Bukele responsabilizó a actores haitianos por parte de la crisis

El mensaje apuntó contra integrantes de las pandillas, personas que financian a esos grupos y quienes les proporcionan armas. Bukele también incluyó a sectores haitianos que, de acuerdo con su planteo, habrían colaborado con intereses extranjeros y participado en actividades criminales dentro del país.

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“Muchos extranjeros han saqueado a Haití, pero muchos haitianos han hecho lo mismo también”, afirmó. El presidente los acusó de vender drogas, controlar territorios y causar sufrimiento a la población.

La declaración mezcló referencias históricas, críticas a las redes criminales y un llamado a identificar a quienes, en su visión, sostienen la violencia. Bukele preguntó si los actores extranjeros habrían podido operar sin respaldo local y señaló a quienes asesinan, roban propiedades o entregan armas a las pandillas. El presidente no precisó en el texto qué grupos, organizaciones, dirigentes o personas quedarían comprendidos en esas acusaciones.

Oferta de colaboración sin mecanismos precisados

La parte final del mensaje incluyó una oferta directa de colaboración. Bukele afirmó que los salvadoreños y los haitianos comparten el “coraje” para enfrentar a quienes generan violencia en sus comunidades.

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Un niño observa vehículos blindados del Ejército de El Salvador operando por separado de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), autorizada por la ONU, luego del despliegue de tropas adicionales tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en la que desaparecieron cuatro miembros salvadoreños de la GSF, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

“Podemos ayudarnos a vencerlos, pero no somos envidiosos”, expresó. Luego convocó a “levantarnos”, retomar el control territorial y someter a las personas que, según escribió, provocan el sufrimiento colectivo.

El mandatario aseguró que El Salvador está “del mismo lado” que el pueblo haitiano y prometió asistencia para recuperar el país “de manos de los traidores que traicionan el legado de Dessalines”.

La publicación concluyó con una frase de carácter político: “Y, finalmente, Haití será libre”.

El Salvador desplegó 2.000 militares tras el ataque contra cuatro técnicos

El Salvador envió más de 2.000 militares a Haití después del ataque contra los cuatro técnicos de aviación. El despliegue elevó la tensión en áreas bajo control de bandas armadas, en especial en Plaine du Cul-de-Sac, donde operan grupos como Chen Mechan.

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Los enfrentamientos aumentaron después de que una fuerza de represión de pandillas respaldada por la ONU, junto con la Policía Nacional de Haití, militares haitianos y la empresa de seguridad privada Vectus Global, iniciara operaciones contra hombres armados en esa zona, según la agencia.