Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

Juana, Mía, Magalí, Adolfina y Kala se presentaron por primera vez juntas (Video: Popstars/ Telefe)

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Este martes Telefe puso fin a la edición 2026 de Popstars con la conformación de Chapeaux, la nueva girl band argentina integrada por Juana Distéfano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro. Las cinco jóvenes fueron elegidas por el jurado —Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García— en el capítulo 40 y último del reality conducido por Nicolás Vázquez, que arrancó con 15.000 inscriptas y fue reduciéndose hasta dejar ocho finalistas compitiendo por cinco lugares.

La noche de la definición tuvo a las finalistas reuniéndose a solas con el jurado, que les comunicó una por una si integraban o no la banda. Las eliminadas en esta etapa final fueron Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich. Al cierre del programa, la señal emitió el primer videoclip oficial de Chapeaux interpretando “Me provoca”, tema que el quinteto venía ensayando desde semanas antes y que por primera vez incluyó las voces definitivas de las ganadoras. Las entradas para el debut de la banda ya están a la venta: el primer show está pautado para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena.

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En la final, donde se dio a conocer a las cinco ganadoras, dieron a conocer el primer videoclip de las elegidas: Juana, Mía, Magalí, Adolfina y Kala (Video: Popstars/ Telefe)

Las integrantes de la girl band darán su primer concierto en vivo en el Movistar Arena

Juana Distéfano fue la primera en conocer la noticia. Con 19 años, la joven llegó al reality con el número 2290 y administra desde 2015 un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores, donde comparte videoblogs de su vida cotidiana. “No puedo creer que estoy acá. Siento que tengo el corazón que se me sale por la garganta”, dijo la participante al enterarse que sería parte de Chapeaux, según recogió Telefe. Su vínculo con la música tiene un punto de partida preciso: a los 12 años conoció a Tini Stoessel y cantó junto a ella. “Nací para poder transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado porque quiero esto para toda mi vida”, afirmó en su perfil dentro del programa.

La participante se consagró en la final del reality (Video: Popstars/ Telefe)

La segunda confirmada fue Mía Piñeiro, de 18 años, quien llegó a la competencia con el número 2492. Oriunda de Buenos Aires, la joven carga con un peso artístico familiar considerable: es hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta del violinista Fernando Suárez Paz, histórico colaborador de Astor Piazzolla. “La música es mi mejor amiga. Atravesé muchos problemas en mi vida que me hicieron perderme a mí misma y creo que ella fue la única que me encontraba”, expresó ante las cámaras del canal. Además de cantar, Piñeiro comparte su pasión por la fotografía artística.

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La joven recibió la noticia más feliz en el reality (Video: Popstars/ Telefe)

Magalí Altamirano, número 754 en el casting realizado en el estadio de Parque Roca, se convirtió en la tercera integrante de Chapeaux. Nacida en Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezó a estudiar comedia musical a los 10 años. Rompió en llanto frente al jurado cuando recibió la noticia, en una escena que el programa destacó especialmente. Su historia tiene una marca de origen: su madre trabajaba en las puertas de los teatros durante las vacaciones de invierno. “Deseo con todo mi corazón que eso suceda. Me muero por tener 20 años y sentirme una mujer así y que mi familia me vaya a ver”, había dicho semanas atrás, antes de conocer el desenlace. Altamirano también forma parte del elenco de Soy Luna: Volver a rodar (Disney+), el regreso de la ficción juvenil, y cuenta con más de 121.000 seguidores en Instagram.

La participante se consagró en la final del reality musical (Video: Popstars/ Telefe)

Las Chapeaux en su primer encuentro como banda completa

La cuarta elegida fue María Adolfina Pérez, de 19 años, quien llegó a la competencia con el número 784 desde Basavilbaso, Entre Ríos. Había llegado a Buenos Aires con la intención de estudiar periodismo, pero terminó orientando su carrera hacia el canto. “Mi sueño y plan A siempre fue ser cantante. Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”, reveló en el reality. Al conocer su lugar en la banda, la joven miró a cámara y dejó un mensaje dirigido a las jóvenes que viven en ciudades pequeñas o en el campo: “Siempre veo que hay nenas que me mandan saludos, quizás viven en el campo, en medio de la nada y no se animan a empezar canto o baile. Yo les digo que lo hagan”, expresó entre lágrimas.

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La participante oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, se consagró en la final (Video: Popstars/ Telefe)

La última en sumarse fue Kala Bidner, de 21 años, quien competía con el número 2246. Su trayectoria incluye haber cantado el Himno Nacional Argentino en la previa de un amistoso entre Argentina y Estonia en 2022, y haber compartido escenario con el cantante venezolano Franco de Vita en el Luna Park cuando tenía apenas 9 años. Es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. “Cantar es mi vida entera. Si no canto, no tengo felicidad ni motivación, no tiene sentido mi vida”, aseguró durante el reality. La participación en Popstars también le permitió descubrir una preferencia artística que no tenía del todo clara: “Me di cuenta acá que un grupo me gusta más que ser solista. Me encanta estar y disfrutar con amigas, el compañerismo, lo disfruto más que cantar como solista”, contó.

La participante se consagró en la final (Video: Popstars/ Telefe)

El jurado y Nico Vázquez, conductor del ciclo, acompañaron a las jóvenes durante el programa

El camino hasta la final fue largo. De las 15.000 personas que se anotaron al comienzo de la convocatoria, solo 3.000 fueron seleccionadas para las audiciones presenciales. Desde allí, el jurado redujo el grupo a 150 participantes, luego a 33 y finalmente a 11 semifinalistas. Ocho de ellas llegaron a la última instancia, de la que salió el quinteto que hoy lleva el nombre de Chapeaux. La banda debutará en el Movistar Arena de Villa Crespo el 21 de enero de 2027.

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