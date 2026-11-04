iPhone Duo: nuevo plegable de Apple entre una novedad histórica y fallas técnicas

El equipo tiene un precio inicial de 1.999 dólares. REUTERS/Isabel Infantes

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El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, atraviesa un momento de contrastes: fue elegido como el mejor invento de 2026 por la revista Time, pero acumula denuncias de usuarios por grietas en su pantalla interna.

El dispositivo, anunciado en septiembre de 2026, representa el cambio de diseño más radical en la historia del iPhone y conforma la vigésima edición del equipo. Mientras la crítica especializada celebra su formato plegable, compradores en Reddit y en los foros de MacRumors documentan fallas que Apple ya reconoció de forma pública.

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Por qué el iPhone Duo es considerado el mejor invento del año según Time

La revista Time publicó su selección anual de los mejores inventos de 2026 y ubicó al iPhone Duo en el primer puesto de la lista. El reconocimiento responde a que se trata del primer teléfono inteligente plegable desarrollado y comercializado por Apple, una apuesta que la compañía no había concretado hasta ahora pese a que otros fabricantes ya exploraban ese formato.

El dispositivo, anunciado en septiembre de 2026, representa el cambio de diseño más radical en la historia del iPhone. REUTERS/Jan Sonnenmair

El equipo tiene un precio inicial de 1.999 dólares y combina una pantalla plegable de 7,6 pulgadas con una segunda pantalla en la cubierta exterior. Al cerrarse, queda reducido a un tamaño aproximado de 5,4 pulgadas, equivalente al de un pasaporte, lo que permite guardarlo en un bolsillo sin perder la posibilidad de desplegar una superficie similar a la de una tableta.

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Esa pantalla ampliada habilita funciones como ver películas, navegar por dos sitios web en simultáneo, jugar o realizar videollamadas. Durante las llamadas por FaceTime, el Duo permite además utilizar dos cámaras para mostrar al mismo tiempo al usuario y aquello que observa.

Para sostener ese mecanismo, Apple desarrolló una bisagra con más de 100 componentes de precisión y una superficie fabricada con un polímero personalizado. Según la compañía, ese diseño reduce al mínimo la marca que suele quedar en el centro de las pantallas plegables, un problema habitual en otros modelos del mercado.

El dispositivo también incorpora un nuevo motor de pantalla que permite transiciones entre los paneles interno y externo, y trasladó las funciones principales de la interfaz hacia el lateral derecho para facilitar el acceso con el pulgar.

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Europa Press

El defecto que afecta a los primeros compradores del iPhone Duo

Desde su salida al mercado el viernes 23 de octubre, numerosos compradores sometieron el mecanismo a aperturas y cierres constantes. En varios casos documentaron la aparición de una grieta en el pliegue acompañada de rayas visibles en la pantalla, con una línea de píxeles brillantes en uno de los laterales.

El problema se concentra en un punto específico: el pliegue central donde se ubica la bisagra. Según las fotos compartidas por los propietarios, casi todos los fallos aparecen en esa zona exacta del dispositivo.

Un propietario del iPhone Duo en Australia relató el caso con mayor detalle entre los reportes conocidos. Aseguró que su dispositivo se agrietó después de haber sido abierto menos de 20 veces, sin ningún daño visible previo.

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“Tuve mi iPhone Duo durante unas seis horas y probablemente lo abrí menos de 20 veces. Se lo estaba enseñando a un amigo y, al abrirlo, sentí algo alrededor de la bisagra interna, debajo de la pantalla”, contó.

A person uses the new foldable iPhone Duo, on its launch day at an Apple store, in London, Britain, October 23, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

“Mientras seguía abriéndola, oí un crujido y la pantalla se rompió justo por la bisagra”, agregó el usuario, quien señaló que no había marcas ni daños previos en la superficie interior de la pantalla ni en la bisagra exterior que indicaran un enganche o un golpe. Tras el incidente, acudió a una Apple Store, donde la compañía reemplazó el equipo de manera inmediata.

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A la par, circulan imágenes de pantallas rotas correspondientes a unidades de demostración en China, donde el iPhone Duo llegó horas antes que a Estados Unidos.

El origen de buena parte de ese material no está confirmado, y no se descarta que parte del daño responda al uso manual durante las exhibiciones. Analistas que probaron el equipo con anticipación lo sometieron a pruebas de plegado repetido sin registrar inconvenientes, aunque se trató de una muestra reducida.

Las fallas de bisagra derivadas de un uso normal quedan cubiertas por la garantía de un año, y quienes reciban el equipo en esta etapa conservan además dos semanas para devolverlo.

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A person uses the new foldable Apple iPhone Duo, on its launch day at an Apple store, in London, Britain, October 23, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

La respuesta de Apple ante la ola de reclamos en redes sociales

Frente a la multiplicación de publicaciones en redes sociales, Apple admitió la existencia de un “problema” con la pantalla interna del Duo y recomendó a los afectados gestionar un reemplazo a través de su servicio técnico. La compañía atribuyó el inconveniente a una proporción acotada de unidades.

La respuesta oficial llegó de la mano de Alex Kirschner, vocero de la empresa, en declaraciones que compartió con el medio The Verge. “La respuesta de los primeros usuarios al iPhone Duo ha sido increíblemente positiva, y estamos viendo avances prometedores por parte de los desarrolladores, quienes están actualizando rápidamente sus aplicaciones para aprovechar su formato único”, señaló Apple.

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“Somos conscientes de un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si experimenta problemas con la pantalla de su iPhone Duo, debe comunicarse con AppleCare para obtener un reemplazo”, añadió la compañía.

El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Medios especializados advirtieron, sin embargo, que no todos los reclamos virales son genuinos: algunas de las fotografías que circularon en Reddit y X mostraban daños generados mediante inteligencia artificial, lo que complica distinguir entre fallas reales y contenido manipulado.

Con el alto volumen de ventas de estos primeros días, cierto nivel de fallos resulta previsible, aunque no está claro todavía cuál es la magnitud real del problema ni si las quejas seguirán en aumento.

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