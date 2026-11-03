Apple advierte de un aumento “sin precedentes” en los precios de los chips de memoria

Apple admite que los chips de memoria han aumentado de precio sin precedentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Apple enfrenta un escenario cada vez más complejo para conseguir chips de memoria, componentes fundamentales para el funcionamiento de sus dispositivos. La compañía advirtió que los precios de estos semiconductores están aumentando a un ritmo “sin precedentes”, impulsados principalmente por la demanda de los centros de datos que utilizan inteligencia artificial (IA).

La situación ya representa un desafío para el fabricante del iPhone, que debe competir con las grandes empresas tecnológicas por el suministro de estos componentes. Además, el encarecimiento podría afectar sus márgenes de beneficio, incluso después de haber registrado ingresos superiores a los previstos durante su tercer trimestre fiscal.

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John Ternus, nuevo director ejecutivo de Apple desde septiembre, abordó el problema durante una teleconferencia con inversores. “Lo que estamos viendo ahora mismo con los precios de la memoria no tiene precedentes”, afirmó. También anticipó que los costos de estos componentes durante el cuarto trimestre del año serían incluso más elevados que en los tres meses anteriores.

Apple, al igual de muchas empresas, enfrenta un desafío sin precedentes: encontrar chips de memoria. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial impulsa el encarecimiento de la memoria

El aumento de los precios de los chips de memoria está relacionado con la expansión de la infraestructura tecnológica necesaria para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Los centros de datos requieren grandes cantidades de estos componentes para procesar información, almacenar datos y mantener operativos los modelos de IA.

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Esta demanda ha generado una mayor competencia por los suministros disponibles y ha presionado los precios en toda la industria tecnológica. El fenómeno ha sido denominado RAMageddon, una expresión utilizada para describir el encarecimiento de la memoria y las dificultades que enfrentan los fabricantes para abastecerse.

Apple no es ajena a esta situación. Aunque cuenta con una cadena de suministro de gran escala, también necesita asegurar suficientes componentes para fabricar sus teléfonos, tabletas y computadoras. La presión sobre los costos representa un desafío adicional para una empresa que depende de la venta de dispositivos para sostener una parte importante de sus ingresos.

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La IA ha limitado que grandes empresas como Apple consigan fácilmente chips de memoria.

Ternus señaló que los aumentos de precios aplicados a algunos productos durante este año habían ofrecido cierto alivio. Apple subió los precios del iPad y del MacBook en junio y posteriormente hizo lo mismo con el iPhone en septiembre.

Sin embargo, esas medidas no eliminan el impacto del encarecimiento de los componentes. La previsión de que los precios de la memoria continúen aumentando durante el último trimestre del año anticipa que la compañía tendrá que seguir gestionando mayores costos de producción.

Los resultados de Apple muestran un panorama desigual

La advertencia sobre los chips de memoria llegó después de que Apple presentara ingresos superiores a las expectativas del mercado durante su tercer trimestre fiscal. Los resultados representaron un comienzo favorable para Ternus, quien asumió la dirección de la compañía en septiembre.

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Los ingresos aumentaron un 12%, impulsados principalmente por las ventas del iPhone y el desempeño de las computadoras Mac. Entre los productos destacados estuvo el Mac Mini, que también ha despertado interés entre usuarios que buscan ejecutar herramientas de inteligencia artificial de manera automatizada.

Apple presentó un mayor crecimiento anual, pero sus acciones cayeron. REUTERS/Evelyn Hockstein

No obstante, el desempeño no fue positivo en todas las categorías: las ventas del iPad y de los dispositivos portátiles quedaron por debajo de las expectativas.

El negocio de servicios también creció, aunque su avance fue del 10%, una cifra inferior al promedio del grupo, según el análisis de Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.

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Las acciones de Apple reaccionaron a la advertencia

Pese a los ingresos superiores a los previstos, las acciones de Apple cayeron un 2,75% durante las operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street. La reacción de los inversores estuvo relacionada con la presión que el aumento de los costos podría ejercer sobre la rentabilidad de la compañía.

El desafío no se limita a Apple. Otras empresas tecnológicas también enfrentan dificultades para sostener sus resultados en un mercado marcado por las elevadas inversiones en inteligencia artificial y los cambios en la demanda de componentes.

La falta de chips de memoria ha provocado que el mercado de inversiones reaccione de manera negativo y Apple se ha vistoa afectado. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Jacob Bourne, analista de Emarketer, destacó que los ingresos récord del iPhone y el crecimiento en China muestran la capacidad de resistencia del negocio de Apple. Sin embargo, el encarecimiento de la memoria añade una variable que la compañía deberá afrontar durante los próximos meses.

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El comportamiento de estos componentes será clave para determinar cuánto margen tiene Apple para absorber los mayores costos sin trasladarlos nuevamente a los consumidores mediante aumentos de precios. Por ahora, Ternus anticipa que la presión continuará durante el cuarto trimestre fiscal.