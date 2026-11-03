Tecno

Apple advierte de un aumento “sin precedentes” en los precios de los chips de memoria

John Ternus anticipó que los costos de la memoria seguirán aumentando durante el último trimestre del año, pese a los ajustes de precios que la compañía aplicó a sus principales dispositivos

Apple admite que los chips de memoria han aumentado de precio sin precedentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple admite que los chips de memoria han aumentado de precio sin precedentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Guardar

Apple enfrenta un escenario cada vez más complejo para conseguir chips de memoria, componentes fundamentales para el funcionamiento de sus dispositivos. La compañía advirtió que los precios de estos semiconductores están aumentando a un ritmo “sin precedentes”, impulsados principalmente por la demanda de los centros de datos que utilizan inteligencia artificial (IA).

La situación ya representa un desafío para el fabricante del iPhone, que debe competir con las grandes empresas tecnológicas por el suministro de estos componentes. Además, el encarecimiento podría afectar sus márgenes de beneficio, incluso después de haber registrado ingresos superiores a los previstos durante su tercer trimestre fiscal.

PUBLICIDAD

John Ternus, nuevo director ejecutivo de Apple desde septiembre, abordó el problema durante una teleconferencia con inversores. “Lo que estamos viendo ahora mismo con los precios de la memoria no tiene precedentes”, afirmó. También anticipó que los costos de estos componentes durante el cuarto trimestre del año serían incluso más elevados que en los tres meses anteriores.

Apple, al igual de muchas empresas, enfrenta un desafío sin precedentes: encontrar chips de memoria. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple, al igual de muchas empresas, enfrenta un desafío sin precedentes: encontrar chips de memoria. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial impulsa el encarecimiento de la memoria

El aumento de los precios de los chips de memoria está relacionado con la expansión de la infraestructura tecnológica necesaria para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Los centros de datos requieren grandes cantidades de estos componentes para procesar información, almacenar datos y mantener operativos los modelos de IA.

PUBLICIDAD

Esta demanda ha generado una mayor competencia por los suministros disponibles y ha presionado los precios en toda la industria tecnológica. El fenómeno ha sido denominado RAMageddon, una expresión utilizada para describir el encarecimiento de la memoria y las dificultades que enfrentan los fabricantes para abastecerse.

Apple no es ajena a esta situación. Aunque cuenta con una cadena de suministro de gran escala, también necesita asegurar suficientes componentes para fabricar sus teléfonos, tabletas y computadoras. La presión sobre los costos representa un desafío adicional para una empresa que depende de la venta de dispositivos para sostener una parte importante de sus ingresos.

La IA ha limitado que grandes empresas como Apple consigan fácilmente chips de memoria.
La IA ha limitado que grandes empresas como Apple consigan fácilmente chips de memoria.

Ternus señaló que los aumentos de precios aplicados a algunos productos durante este año habían ofrecido cierto alivio. Apple subió los precios del iPad y del MacBook en junio y posteriormente hizo lo mismo con el iPhone en septiembre.

Sin embargo, esas medidas no eliminan el impacto del encarecimiento de los componentes. La previsión de que los precios de la memoria continúen aumentando durante el último trimestre del año anticipa que la compañía tendrá que seguir gestionando mayores costos de producción.

Los resultados de Apple muestran un panorama desigual

La advertencia sobre los chips de memoria llegó después de que Apple presentara ingresos superiores a las expectativas del mercado durante su tercer trimestre fiscal. Los resultados representaron un comienzo favorable para Ternus, quien asumió la dirección de la compañía en septiembre.

Los ingresos aumentaron un 12%, impulsados principalmente por las ventas del iPhone y el desempeño de las computadoras Mac. Entre los productos destacados estuvo el Mac Mini, que también ha despertado interés entre usuarios que buscan ejecutar herramientas de inteligencia artificial de manera automatizada.

Apple presentó un mayor crecimiento anual, pero sus acciones cayeron. REUTERS/Evelyn Hockstein
Apple presentó un mayor crecimiento anual, pero sus acciones cayeron. REUTERS/Evelyn Hockstein

No obstante, el desempeño no fue positivo en todas las categorías: las ventas del iPad y de los dispositivos portátiles quedaron por debajo de las expectativas.

El negocio de servicios también creció, aunque su avance fue del 10%, una cifra inferior al promedio del grupo, según el análisis de Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.

Las acciones de Apple reaccionaron a la advertencia

Pese a los ingresos superiores a los previstos, las acciones de Apple cayeron un 2,75% durante las operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street. La reacción de los inversores estuvo relacionada con la presión que el aumento de los costos podría ejercer sobre la rentabilidad de la compañía.

El desafío no se limita a Apple. Otras empresas tecnológicas también enfrentan dificultades para sostener sus resultados en un mercado marcado por las elevadas inversiones en inteligencia artificial y los cambios en la demanda de componentes.

La falta de chips de memoria ha provocado que el mercado de inversiones reaccione de manera negativo y Apple se ha vistoa afectado. REUTERS/Yves Herman/File Photo
La falta de chips de memoria ha provocado que el mercado de inversiones reaccione de manera negativo y Apple se ha vistoa afectado. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Jacob Bourne, analista de Emarketer, destacó que los ingresos récord del iPhone y el crecimiento en China muestran la capacidad de resistencia del negocio de Apple. Sin embargo, el encarecimiento de la memoria añade una variable que la compañía deberá afrontar durante los próximos meses.

El comportamiento de estos componentes será clave para determinar cuánto margen tiene Apple para absorber los mayores costos sin trasladarlos nuevamente a los consumidores mediante aumentos de precios. Por ahora, Ternus anticipa que la presión continuará durante el cuarto trimestre fiscal.

Temas Relacionados

AppleRAMIAMemoriaJohn TernusLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google cortará el buscador a las escuelas que rechacen su IA para estudiantes

La empresa revierte la activación automática de agosto en Classroom, una aplicación que usan más de 150 millones de docentes y alumnos

Google cortará el buscador a las escuelas que rechacen su IA para estudiantes

GTA 6 confirma el espacio que ocupará en PS5 y Xbox Series y la hora para preinstalarlo

La versión física del mapa se podrá descargar desde la página oficial de Rockstar cuando el juego sea lanzado

GTA 6 confirma el espacio que ocupará en PS5 y Xbox Series y la hora para preinstalarlo

Un software espía infectó equipos con Windows que tenían todas las actualizaciones de seguridad instaladas

Microsoft exige un paso manual para activar la protección y, según Kaspersky, las víctimas no lo sabían

Un software espía infectó equipos con Windows que tenían todas las actualizaciones de seguridad instaladas

Amazon revive el marco digital de fotos con una versión que elige tus mejores imágenes con IA

Con una pantalla táctil de 10 pulgadas, comandos de voz y conexión con Amazon Photos, el nuevo equipo busca transformar la manera de conservar y compartir recuerdos en casa

Amazon revive el marco digital de fotos con una versión que elige tus mejores imágenes con IA

Apple prepara un robot de escritorio de 1.000 dólares con un brazo y una pantalla

El lanzamiento del dispositivo se retrasaría hasta 2028 por la empresa no se pone de acuerdo sobre qué funciones incluir

Apple prepara un robot de escritorio de 1.000 dólares con un brazo y una pantalla

DEPORTES

Manchester United y Roma animan un duelo con muchos argentinos por la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Manchester United y Roma animan un duelo con muchos argentinos por la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Pechito López señaló qué le falta mejorar a Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Es donde le está costando”

Las razones detrás de las ausencias de Lo Celso, De Paul, Cuti Romero y Lautaro Martínez en la lista de la Selección

El movimiento de Haas que anticipa quién sería el reemplazante de Esteban Ocon para las próximas carreras de la Fórmula 1

La sentencia de Alexis Mac Allister cuando le preguntaron sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial ante España

TELESHOW

“Los delitos se descubren”: Pedro Rosemblat reveló los insólitos objetos que se llevaron de su boda con Lali Espósito

“Los delitos se descubren”: Pedro Rosemblat reveló los insólitos objetos que se llevaron de su boda con Lali Espósito

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Sofía Jujuy Jiménez relató una impactante experiencia paranormal que vivió con su madre y su hermana: “Me asusté”

Martín Rechimuzzi reveló cómo fue el discurso que dio en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El desconsolado llanto de Lucas Bertero al relatar el calvario que vive tras ser estafado por 20 millones de pesos: “Tengo que empezar de cero”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

Honduras: investigan contaminación de quebrada tras denuncias en Comayagua

EE. UU. destacó la cooperación con El Salvador tras reducirse un 96% las detenciones fronterizas en lo que va de 2026

El FMI destacó los avances de El Salvador para atraer inversión extranjera y usar nuevas tecnologías

Adolescentes privados de libertad durante el cumplimiento de sus sanciones en Guatemala se gradúan y aspiran a la universidad