Sociedad

Los impactantes videos del granizo que golpeó a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: se registró una caída de 116 milímetros de lluvia

Continúan las alertas meteorológicas por tormentas para este miércoles, con pronóstico de precipitaciones abundantes y ocasional caída de granizo

La caída de granizo y las lluvias intensas afectaron a la localidad cordobesa durante la jornada (X: @JuaniAyoroaOK)

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Las tormentas que avanzaron sobre el centro y el litoral del país durante las últimas horas dejaron granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento en localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El fenómeno se concentró durante el martes y provocó complicaciones en zonas urbanas, acumulados significativos de agua y daños materiales puntuales.

Uno de los episodios de mayor intensidad se produjo en Corral de Bustos, en el sudeste de Córdoba. La localidad fue alcanzada por una tormenta que combinó precipitaciones abundantes y caída de granizo desde la mañana hasta la tarde. Entre las 6:40 y las 16:30 se registraron 116 milímetros de lluvia, según los datos difundidos por el técnico en Meteorología Rafael Di Marco.

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De acuerdo con esa información, el período de mayor actividad se extendió entre las 11:30 y las 13:20, cuando cayeron 76 milímetros. La cantidad de agua acumulada en pocas horas generó anegamientos en varias calles y complicaciones para la circulación. Algunas familias sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas y establecimientos educativos suspendieron las clases ante el avance del temporal.

La localidad del sudeste cordobés fue afectada por lluvias intensas y caída de granizo durante las primeras horas de este miércoles
La localidad del sudeste cordobés fue afectada por lluvias intensas y caída de granizo durante las primeras horas de este miércoles

La tormenta en Corral de Bustos se desarrolló mientras regía una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas, con advertencias por intensas lluvias, actividad eléctrica y ráfagas. Videos registrados por vecinos mostraron calles cubiertas de agua y la caída de granizo en distintos sectores de la localidad.

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La tormenta también alcanzó a Oncativo, en el departamento Río Segundo. Pasadas las 19.30 del martes, la localidad fue afectada por lluvias intensas y caída de granizo, en el marco del avance del sistema de tormentas sobre distintos sectores de Córdoba.

(X: @JuaniAyoroaOK)

En el sur de Santa Fe, el temporal también dejó una fuerte granizada en localidades como Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López, Salto Grande y Serodino. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron la acumulación de piedras de hielo en patios, veredas, calles y espacios verdes, además de lluvias y actividad eléctrica.

En Rosario, en cambio, la tormenta tuvo como principal consecuencia las precipitaciones y el viento. Las ráfagas provocaron la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad. Uno de los hechos se produjo en Rioja y Balcarce, donde un árbol cayó sobre un vehículo estacionado. El hecho causó daños materiales, pero no se informaron personas heridas.

Vecinos registraron la intensidad del fenómeno meteorológico en medio de la inestabilidad (X: @Luciano434)

La caída de granizo también se registró en el interior de Entre Ríos. En Villa Domínguez, localidad del departamento Villaguay, el fenómeno comenzó después de las 20 del martes. Hasta el momento, no se informaron oficialmente daños materiales ni personas afectadas por el episodio.

Sigue la alerta meteorológica por tormenta

Para este miércoles rige una alerta naranja y amarilla por tormentas en sectores de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja. Las áreas alcanzadas podrían registrar lluvias intensas en períodos breves, descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento.

Alerta meteorológica para el miércoles por tormentas, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en distintas provincias
Alerta meteorológica para el miércoles por tormentas, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en distintas provincias

En Córdoba, el SMN advirtió que se esperan abundantes precipitaciones, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además, el organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de forma puntual.

Para Corral de Bustos, el pronóstico prevé que la inestabilidad continúe durante la madrugada y la mañana del miércoles, con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40%. Hacia la tarde y la noche, las chances de precipitaciones descenderán. La jornada tendrá una mínima de 16°C y una máxima de 26°C.

En Santa Fe, los acumulados estimados se ubican entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. En Rosario, las lluvias podrían extenderse durante la noche del martes y las primeras horas del miércoles. El pronóstico anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la madrugada y la mañana, con una mejora gradual hacia el mediodía. Para el miércoles se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C.

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