Muere una enfermera en Cuba tras presuntamente ser golpeada por reclamar la vacunación de un niño

La Dirección General de Salud de Cumanayagua confirmó el fallecimiento de la enfermera Maribel Pupo. (Cortesía: Redes sociales)

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La enfermera cubana Maribel Pupo murió el 1 de noviembre, según informó este lunes la Dirección General de Salud de Cumanayagua por medio de redes sociales.

Maribel perdió la vida tres días después de sufrir una agresión que le causó graves lesiones en la cabeza. Según la versión publicada por la página NiO Reportando Un Crimen y retomada por Alas Tensas, el ataque ocurrió el 29 de octubre tras una discusión.

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La mujer había reclamado a unos padres que completaran el esquema de vacunación pendiente de su hijo. Durante ese intercambio, un hombre identificado por la denuncia como Julio César R. le habría dado un golpe de puño.

La agresión hizo que la enfermera cayera al suelo y sufriera un traumatismo en la cabeza, según el relato publicado. Pupo recibió una primera atención médica en el policlínico de Cumanayagua y luego fue trasladada a la ciudad de Cienfuegos por la gravedad de su estado.

Los médicos realizaron una intervención quirúrgica debido a la presencia de tres coágulos cerebrales. La enfermera permaneció en estado crítico hasta su muerte, ocurrida el sábado.

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El altercado ocurrió cuando la trabajadora de salud exigió a unos padres que completaran la vacunación de su hijo. (Cortesía: Redes sociales)

La familia pidió que el caso no quede sin respuesta

Una sobrina de la víctima, Alianiny Villazon Pupo, expresó el dolor de la familia y exigió justicia a través de una publicación en Facebook. La mujer responsabilizó al presunto agresor por la muerte de su tía, aunque esa acusación no ha sido confirmada hasta ahora por las autoridades cubanas.

“Mi tía merece justicia y nosotros no vamos a dejar que su muerte quede en el olvido”, escribió Villazon. También recordó que Maribel era madre, hermana y enfermera, y que dedicó su vida a la atención de otras personas.

El reclamo de los familiares se produjo en medio de la falta de datos públicos sobre el expediente. No se conoce si la Policía abrió una causa penal, qué delitos podrían investigarse ni cuál es la situación procesal del hombre señalado en las denuncias difundidas en redes.

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Por su parte, el perfil Omarito Informa publicó, con base en fuentes no identificadas, que el sospechoso podría haber sido detenido en Cumanayagua. Esa versión no cuenta con una confirmación oficial ni con elementos públicos que permitan verificarla.

La investigación oficial del caso será determinante para precisar la secuencia de los hechos, las responsabilidades y la situación del hombre denunciado por la familia.

Alianiny Villazon Pupo, sobrina de la enfermera, exigió justicia mediante las redes sociales para que el caso no quede en el olvido. (Cortesía: Redes sociales)

El caso se conoce en medio de denuncias por violencia e inseguridad en la isla

La muerte de Maribel Pupo se suma a otros episodios de violencia que han generado preocupación en Cuba. Según Alas Tensas, la organización independiente Cubalex informó en agosto que registró 2,932 hechos de violencia e inseguridad entre 2023 y ese mes de 2026.

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El informe incluyó 736 homicidios en ese período. Cubalex contabilizó además 168 incidentes en julio de 2026, entre ellos 37 asesinatos, una cifra que la entidad presentó como la más alta de su monitoreo mensual desde 2023.

Esos registros aportan un contexto sobre la percepción de inseguridad latente que se vive en la isla.