Qué conexión elegir para jugar, trabajar o ver contenido: cable o Wi‑Fi

Donde el cable sí marca una diferencia consistente es en la estabilidad.

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La elección entre cable Ethernet y Wi-Fi para jugar, trabajar o ver contenido en streaming no depende de una regla fija, sino de las características técnicas del adaptador de red, el tipo de cable y puerto disponibles, y la cobertura inalámbrica que reciba cada equipo. Contrario a lo que suele pensarse, conectarse por cable no garantiza automáticamente mayor velocidad de internet, aunque sí aporta una estabilidad que resulta determinante para ciertos usos cotidianos.

Velocidad de Ethernet frente a Wi-Fi: qué factor manda realmente

La creencia de que el cable siempre es más veloz que la conexión inalámbrica no se sostiene en todos los escenarios. Todo depende de si existe o no un cuello de botella en el adaptador utilizado.

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Una conexión de fibra óptica de 600 Mbps simétricos puede alcanzarse sin inconvenientes mediante Wi-Fi 6 si el dispositivo está cerca del router. En cambio, un adaptador Fast Ethernet limitará esa misma conexión a 100 Mbps por cable, muy por debajo de la tarifa contratada.

La elección entre cable Ethernet y Wi-Fi para jugar, trabajar o ver contenido en streaming no depende de una regla fija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación cambia con un adaptador Gigabit Ethernet, capaz de aprovechar toda la velocidad de fibra contratada. Sin embargo, ese mismo rendimiento también es alcanzable por Wi-Fi si las condiciones son óptimas, por lo que en este escenario la diferencia entre ambas opciones prácticamente desaparece.

Por tanto, antes de asumir que el cable ofrecerá más velocidad, conviene revisar las especificaciones del adaptador de red inalámbrica y del puerto Ethernet disponible, ya que ambos elementos son los que terminan definiendo el rendimiento real de la conexión.

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Estabilidad de la conexión: la verdadera ventaja del cable de red

Donde el cable sí marca una diferencia consistente es en la estabilidad. Frente al Wi-Fi, ofrece una latencia inferior, no se ve afectado por interferencias, resulta indiferente a la presencia de obstáculos físicos y reduce la probabilidad de microcortes durante la navegación.

(Gemini)

Estas ventajas explican por qué muchos usuarios optan por el cable cuando buscan una experiencia sin interrupciones, más allá de la velocidad máxima disponible.

No obstante, esta brecha se ha reducido con la llegada del protocolo Wi-Fi 7, que logra equipararse al cable Ethernet en términos de estabilidad y latencia. Las diferencias que existían con versiones anteriores del estándar inalámbrico ya no son tan marcadas.

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Latencia y jitter: por qué la velocidad no lo es todo en internet

Contar con una velocidad alta no equivale automáticamente a tener una buena conexión. Es posible disponer de mucho ancho de banda por Wi-Fi y, aun así, experimentar cortes en una videollamada o retrasos al jugar online.

Dos conceptos resultan claves para entender esto: la latencia y el jitter. La latencia mide el tiempo que tarda un paquete de datos en enviarse y recibir respuesta; cuando es demasiado alta, provoca retardos perceptibles en videollamadas o partidas online. El jitter, por su parte, refleja la variación de esa latencia, y lo ideal es que se mantenga estable, algo que suele lograrse con cable o con una red Wi-Fi de buena calidad.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Qué conexión conviene según el uso: streaming, teletrabajo o juegos online

La elección entre cable y Wi-Fi debería basarse en el tipo de actividad que se va a realizar, más que en la velocidad contratada. Hay usos donde la estabilidad pesa más que el ancho de banda disponible:

Jugar online.

Realizar una videollamada.

Ver contenido en streaming.

Teletrabajar.

En estos casos no se requiere necesariamente una velocidad elevada, sino una conexión sin cortes y con una latencia controlada. La recomendación pasa por realizar pruebas concretas en cada hogar u oficina, ya que la combinación de adaptador, cobertura y tipo de cable puede inclinar la balanza hacia el Wi-Fi o hacia el cable Ethernet según cada situación particular.