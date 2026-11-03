De Wolverine a Silent Hill: los juegos que rebaja PlayStation este Black Friday

Un comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation confirmó que las rebajas comenzarán el miércoles 4 de noviembre. (Composición Infobae: PlayStation / Europa Press)

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Sony adelanta este año el calendario de descuentos de PlayStation Store y extiende las rebajas de Black Friday más tiempo del habitual. La promoción incluirá juegos de catálogo reciente, entre ellos varios candidatos a Juego del Año, aunque todo indica que las consolas PS5 quedarán fuera de las ofertas en esta edición.

Un comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation confirmó que las rebajas comenzarán el miércoles 4 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de ese mes. La duración casi duplica la de la campaña del año pasado, que se limitó a la mitad de ese período.

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Fechas clave del Black Friday de PlayStation Store 2026

El catálogo de ofertas no permanecerá estático durante todo el mes. Según el anuncio, los descuentos se actualizarán el 16 de noviembre, lo que introducirá nuevos productos rebajados a mitad de camino de la promoción.

Sony adelanta este año el calendario de descuentos de PlayStation Store y extiende las rebajas de Black Friday más tiempo del habitual. (PlayStation)

Algunas ofertas tendrán vigencia más corta. El blog de PlayStation precisó que ciertos descuentos finalizarán el 20 de noviembre, antes del cierre general de la campaña previsto para el 30 de noviembre.

La compañía recomendó a los usuarios revisar con antelación los productos de su interés una vez arranque la promoción, debido a que los precios y la disponibilidad de cada oferta pueden variar en las distintas fechas señaladas.

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Por el volumen de artículos involucrados, miles de descuentos entrarán en vigencia una vez iniciada la promoción, aunque Sony todavía no publicó el listado completo de ofertas disponibles en PlayStation Store.

El blog de PlayStation precisó que ciertos descuentos finalizarán el 20 de noviembre. REUTERS/Claudia Greco

Los juegos confirmados con descuento para Black Friday

El blog de PlayStation adelantó una selección breve de títulos que tendrán rebajas durante la campaña de este año. Entre los juegos destacados figuran la edición digital de lujo de Wolverine de Marvel y Mortal Shell 2.

La lista también incluye la edición digital de lujo de Saros, 007 Primera Luz Edición Deluxe y La Sangre de Dawnwalker Edición Eclipse. A estos se suman Pragmata Edición Deluxe y Silent Hill: Townfall.

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Completan la selección adelantada Ecos de Aincrad Edición de lujo, Bestia de la Reencarnación y La ciudad que se hunde 2. Se trata de un adelanto parcial, ya que el catálogo definitivo de rebajas se dará a conocer una vez iniciada la promoción.

El Black Friday de PlayStation es uno de los eventos anuales de ofertas más importantes y esperados por la comunidad de jugadores. REUTERS/Jim Vondruska

¿Habrá descuentos en hardware de PS5 este Black Friday?

El anuncio oficial de Sony no menciona ofertas en consolas ni accesorios de PlayStation 5 para esta edición del Black Friday. La ausencia de estos descuentos contrasta con lo ocurrido en la campaña del año anterior.

En 2025, las rebajas de Black Friday incluyeron el anuncio de un nuevo pack de PS5 junto con varios descuentos en hardware. Entre esas ofertas se aplicó una rebaja de 100 dólares en las consolas, luego de que un mes antes se hubiera registrado un aumento en su precio.

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Quienes esperaban encontrar descuentos similares en hardware para esta edición podrían llevarse una decepción, ya que el comunicado de Sony no contempla ese tipo de promociones este año.

La PlayStation Store reduce los precios de una amplia selección de juegos digitales para PS4, PS5 y PS VR2. (Europa Press)

La extensión del período de rebajas durante todo noviembre podría funcionar como una manera de compensar la falta de ofertas en hardware, aunque el comunicado no establece una relación directa entre ambas decisiones.

Aunque Sony no aplique descuentos en consolas durante su Black Friday, otras tiendas podrían ofrecer rebajas de forma independiente. El contexto actual de precios elevados hace que este no sea, según el panorama descrito, el momento más favorable para la compra de una consola.

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Qué es el Black Friday de PlayStation

El Black Friday de PlayStation es uno de los eventos anuales de ofertas más importantes y esperados por la comunidad de jugadores, diseñado por Sony para ofrecer rebajas significativas en todo su ecosistema.

Una característica clave del Black Friday de PlayStation es que las ofertas se adelantan a principios de noviembre. REUTERS/Issei Kato

Durante esta temporada, la PlayStation Store reduce los precios de una amplia selección de juegos digitales para PS4, PS5 y PS VR2, abarcando desde grandes lanzamientos hasta títulos independientes, expansiones y contenido descargable.

Además del catálogo de videojuegos, la campaña suele extenderse al hardware, incluyendo consolas y accesorios como los controles DualSense, así como promociones especiales para adquirir o renovar suscripciones al servicio PlayStation Plus.