Medio Ambiente de El Salvador destina fondos a monitoreo sísmico y volcánico en 2027 con un aumento del 7%

El ministro defiende un aumento del 7% para el presupuesto ambiental de 2027 (Captura de video, transmisión en directo)

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Fernando López Larreynaga, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN), defendió la propuesta de presupuesto para 2027 de la cartera con el argumento de que permitirá sostener la modernización del monitoreo de amenazas, la protección de ecosistemas, la gestión hídrica y la agilización de permisos ambientales.

Durante su presentación ante diputados, el funcionario afirmó que el Ministerio de MRN administra un patrimonio que pertenece a toda la población salvadoreña. En ese marco, citó las 211 áreas naturales protegidas bajo administración estatal y sostuvo que la cifra aumentó desde el inicio de la actual gestión, cuando, según dijo, había entre 179 y 180 zonas declaradas.

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López Larreynaga planteó que la partida para 2027 tendrá un incremento del 7% frente al presupuesto vigente. Aclaró que el monto global incluye recursos destinados a una institución adscrita, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), cuya asignación se transfiere por mandato legal. Indicó además que, hasta el momento de su comparecencia, la ejecución presupuestaria de 2026 alcanzaba el 75%.

El ministerio concentrará recursos en gestión territorial, biodiversidad y agua

El ministro señaló que el proyecto distribuye fondos entre gestión territorial, evaluación ambiental, biodiversidad, seguridad hídrica y apoyo a otras entidades. Precisó que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas absorbe alrededor del 10% del presupuesto de la institución.

Fernando López defendió el presupuesto 2027 de Medio Ambiente con foco en tecnología, riesgos y áreas protegidas (Foto cortesía D. González)

La defensa del proyecto se apoyó en una enumeración de programas de conservación de fauna, entre ellos los destinados al hurón de nuca amarilla, el mono araña, los cetáceos, las tortugas marinas, caimanes, cocodrilos y felinos. También mencionó la participación del ministerio en la iniciativa Una Salud, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para coordinar respuestas ante riesgos que afecten a personas, animales y ecosistemas.

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Sobre reforestación, el funcionario sostuvo que el programa Árboles para El Salvador produce y distribuye ejemplares cada año, con una siembra superior al millón de árboles anuales.

En materia de recursos hídricos, destacó el monitoreo de caudales ecológicos, los proyectos Hidroclima y ProBlue, así como un visor que registra plantas de tratamiento de aguas residuales en el país. Según explicó, estas herramientas sirven para ordenar la información disponible y abordar la contaminación marina y costera.

La inteligencia artificial, argumento para agilizar permisos ambientales

Uno de los principales argumentos de López Larreynaga fue la incorporación de inteligencia artificial en la evaluación de expedientes y el monitoreo ambiental. El ministro se refirió al Sistema de Información y Monitoreo Ambiental (SIMAC) presentado este año.

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El funcionario afirmó que la plataforma automatiza el análisis de información y reduce el tiempo que demandaban los trámites. Según su explicación, tareas que antes requerían equipos de unas 50 personas pueden ser resueltas por grupos más pequeños y en plazos más cortos, aunque sostuvo que las decisiones continúan bajo supervisión humana.

Personal técnico analiza datos geoambientales durante el lanzamiento del sistema SIMACC del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Larreynaga aseguró que el Ministerio busca sustituir una dinámica que, a su juicio, demoraba o bloqueaba inversiones sin garantizar una mayor protección de los recursos naturales. “Antes se tardaban ocho años en decir que no”, afirmó al describir el funcionamiento previo de los permisos.

El ministro sostuvo que la política actual busca compatibilizar inversión y cumplimiento de la normativa ambiental. En su exposición, definió como deseable una inversión que avance de forma ordenada, sostenible y bajo los criterios legales vigentes.

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El presupuesto prevé fortalecer las alertas sísmicas, volcánicas y meteorológicas

La gestión de riesgos ocupó otro tramo central de la presentación. López Larreynaga indicó que El Salvador cuenta con una estación sísmica por cada 190 kilómetros cuadrados, una proporción que comparó con los 2.000 kilómetros cuadrados por estación que atribuyó a países vecinos.

El funcionario aseguró que en 2027 habrá un refuerzo del monitoreo sísmico, volcánico y meteorológico. Explicó que el ministerio instala estaciones en complejos volcánicos para medir actividad sísmica y detectar gases como dióxido de carbono y dióxido de azufre, indicadores que permiten observar procesos internos de los volcanes.

También mencionó la aplicación Alerta de Sismo, disponible para dispositivos Android e iOS, y el fortalecimiento de los equipos de observación en el volcán de Santa Ana. Durante su intervención, indicó que la institución recibía nuevo equipamiento para mejorar la vigilancia volcánica.

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Volcán de Izalco en el occidente salvadoreño/ (MITUR)

“El Salvador tiene seis volcanes activos y un promedio de 12 sismos diarios”, señaló el ministro. A partir de esa condición, sostuvo que la prioridad de la institución es anticipar amenazas y coordinar acciones con el Sistema Nacional de Protección Civil.

La cartera también utiliza un visor de escenarios de cambio climático para Centroamérica, una plataforma que, según explicó, permite proyectar riesgos asociados a tendencias climáticas y aportar información para la toma de decisiones ante emergencias.