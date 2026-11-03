El sabor dominicano en África: niños de Uganda bailan al ritmo de “Salvaje” de César Flores

El grupo Nansana Dance Kids de Uganda publicó un video con la canción "Salvaje" del cantante dominicano César Flores. Los niños aparecen con una coreografía donde emplean recientes y palos con mucha alegría./ (Facebook de Nansana Dance Kids)

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Los integrantes de Nansana Dance Kids volvieron a atraer la atención de usuarios caribeños tras publicar un video en el que bailan al ritmo de “Salvaje”, del cantante dominicano César Flores, con coreografías, instrumentos improvisados y objetos cotidianos como recipientes y palos.

El audiovisual circuló en las redes sociales del grupo infantil, radicado en Uganda, y generó reacciones entre usuarios de República Dominicana. Según informó El Nacional, los niños interpretaron el tema con pasos coordinados y una puesta que incorpora elementos fabricados con materiales sencillos.

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El diario dominicano señaló que la publicación despertó interés por la forma en que los bailarines adoptaron un ritmo asociado a la cultura dominicana desde África. El medio indicó que el video sumó comentarios de internautas que destacaron la presencia del merengue a miles de kilómetros del Caribe.

La cuenta de Instagram Express Diario RD también difundió el caso y señaló que el grupo bailó “Salvaje” con “movimientos sincronizados y energía contagiosa”. En su publicación, el medio vinculó la repercusión del clip con la circulación internacional del merengue, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

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Los integrantes del colectivo infantil denominado Nansana Dance Kids emplearon recipientes, palos y materiales sencillos para acompañar la coreografía./ (El Nacional)

De acuerdo con El Nacional, Nansana Dance Kids forma parte de una iniciativa asociada a una organización no gubernamental que promueve el desarrollo artístico de niños y jóvenes por medio de la música, el baile y las presentaciones. La organización usa sus plataformas digitales para difundir coreografías de distintos países y géneros musicales.

Express Diario RD destacó que el grupo ya había aparecido en contenidos vinculados con música dominicana. La publicación mencionó a Hyper Kids Africa, otro colectivo africano que difundió una interpretación de “Dame Hombro”, tema del artista urbano dominicano Bulin 47.

La elección de “Salvaje” se suma a una serie de homenajes musicales que Nansana Dance Kids ha realizado este año a países de América Latina. En agosto, el grupo publicó varias interpretaciones de canciones guatemaltecas, entre ellas “El valle de la Ermita”, “Luna de Xelajú” y “Mojado”, de Ricardo Arjona.

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Guatemala y Nicaragua ya habían recibido homenajes del grupo

Las coreografías dedicadas a Guatemala llevaron al presidente Bernardo Arévalo a enviarles un saludo. Los niños solicitaron una invitación para viajar a las celebraciones por los 205 años de la independencia, el 15 de septiembre. Sin embargo, el Gobierno guatemalteco informó que no contemplaba una invitación oficial en su agenda inmediata.

Desde Uganda, el grupo infantil Nansana Dance Kids rinde un emotivo homenaje a Nicaragua, interpretando con instrumentos de cartón y mucha alegría la icónica canción "Somos Hijos del Maíz", del artista nicaragüense, Luis Enrique Mejía Godoy.

Las interpretaciones incluyeron referencias a la marimba, banderas guatemaltecas e instrumentos construidos con cartón y plástico. Medios locales informaron que la agrupación manifestó su intención de continuar difundiendo expresiones culturales del país desde sus redes sociales.

En septiembre, el colectivo también dedicó varios videos a Nicaragua. Entre las canciones elegidas estuvieron “El Solar de Monimbó”, “Flor de Pino”, “Palo de Mayo”, “Nicaragua Mía” y “Somos hijos del maíz”, de Luis Enrique Mejía Godoy.

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La interpretación de “Somos hijos del maíz” incluyó una marimba de arco recreada con cartón y personajes vinculados con la letra. Según medios nicaragüenses, las publicaciones reunieron miles de reacciones y comentarios de usuarios que celebraron la difusión de repertorios locales desde Uganda.

Con el video de “Salvaje”, Nansana Dance Kids amplió ese recorrido por canciones latinoamericanas y caribeñas. La publicación volvió a colocar al merengue dominicano en una conversación digital que conecta a públicos de África, Centroamérica y el Caribe.