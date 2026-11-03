Sociedad

Un policía pateó a una joven a la salida de un boliche en La Pampa: quedó filmado y será imputado por lesiones

La víctima, de 20 años, estaba esposada y tirada en el piso cuando recibió la agresión. Su hermano, de 18, también fue golpeado mientras permanecía reducido. El efectivo deberá comparecer este miércoles ante la Justicia

La brutalidad del agente quedó filmada: pateó a una joven en el piso y golpeó a su hermano cuando ya estaba reducido
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Un policía de La Pampa empujó a una joven de 20 años y la pateó mientras estaba reducida y esposada, en plena plaza San Martín de Santa Rosa, frente a la Catedral. El mismo uniformado golpeó en el rostro a un joven de 18 años que también estaba esposado. El video del episodio se viralizó en pocas horas y dio lugar a una investigación que permitió identificar al presunto agresor: el cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel (31), integrante del cuerpo de motoristas de la fuerza provincial.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, a la salida de un local bailable del centro de la capital pampeana. Según la denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), los hermanos Priscila M. y Juan M. estaban involucrados en un conflicto en la vía pública cuando dos policías motorizados intervinieron. En ese marco, Gauna Coronel tomó a la joven del rostro, la empujó hasta hacerla caer al piso y la pateó cuando ya había sido esposada por otro efectivo. A Juan, también esposado y de pie, le propinó un golpe en el rostro.

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La Fiscalía tomó conocimiento de la agresión el lunes al mediodía, luego de que se difundiera el video. Con ese material más la denuncia de los hermanos, los fiscales Máximo Paulucci y Natalia Urruti comenzaron a investigarse el caso. Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, la causa fue caratulada provisoriamente como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un funcionario policial en acto de servicio, en concurso ideal con vejaciones.

El médico forense examinó a las dos víctimas y constató equimosis y hematomas en distintas partes de sus cuerpos. En el caso de Juan, las marcas se localizaron en el torso y en el pómulo; en el de Priscila, en diferentes zonas. “La evolución de las lesiones coincide con el día en que ocurrió esto”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

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El brutal ataque sucedió en plena plaza San Martín de Santa Rosa, frente a la Catedral
El brutal ataque sucedió en plena plaza San Martín de Santa Rosa, frente a la Catedral

Gauna Coronel prestó declaración ante la Fiscalía y sostuvo que actuó en respuesta a una agresión previa. Esa versión deberá contrastarse con los testimonios recabados y con el registro fílmico. La audiencia de formalización de cargos ante el juez de control Néstor Ralli quedó fijada para este miércoles a las 12. Al cierre de esta nota, el uniformado no había designado defensor, aunque deberá hacerlo antes de la audiencia.

Si bien trascendió que el agente había sido desafectado, las fuentes consultadas por Infobae sostuvieron que “todavía no hay sanciones definitivas para el policía”.

Por el momento, Gauna Coronel es el único imputado en la causa, pero los investigadores no descartan que puedan surgir nuevas responsabilidades a medida que avance la investigación.

La denuncia también involucra lo ocurrido en la Seccional Tercera de Santa Rosa, donde Priscila fue trasladada tras su detención. Según señalaron las fuentes consultadas, la joven denunció haber sido golpeada en esa dependencia y sometida a una requisa cuyas circunstancias también se investigan. La Fiscalía ya obtuvo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la seccional y tomó declaración al personal interviniente.

El Comunicado Oficial de los hechos
El Comunicado Oficial de los hechos

En paralelo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa y la Jefatura de Policía emitieron un comunicado en el que informaron que entregaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) toda la información y el material audiovisual vinculado al procedimiento.

En el texto, la institución afirmó que actuará “con estricto apego a derecho y a sus valores institucionales” frente a las resoluciones que surjan de la investigación. Por su parte, la Fiscalía que interviene en la causa penal solicitó a la Jefatura de la Unidad Regional la nómina completa de los efectivos que participaron del operativo.

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