Nicaragua

Daniel Ortega no asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

El titular de la Segib ratificó la inasistencia del dictador nicaragüense, mientras Managua no precisó si designará una delegación para el encuentro regional previsto en España ni la identidad de un eventual enviado

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, dictadores de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)
Guardar

El dictador Daniel Ortega no viajará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre, de acuerdo con información publicada por La Prensa, diario nicaragüense.

La ausencia de Ortega ocurre en medio de una nueva presión diplomática sobre el régimen de Ortega y Rosario Murillo por la situación de los presos políticos y las restricciones a las libertades en Nicaragua.

PUBLICIDAD

Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, confirmó a medios españoles que Ortega no estará en la cita. Hasta la publicación de la nota, el régimen nicaragüense no había informado si enviaría a un representante ni quién ocuparía esa eventual delegación.

La ausencia de Ortega prolonga una conducta que ya tuvo antecedentes en encuentros regionales. Nicaragua tampoco participó de la XXIX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cuenca, Ecuador, en noviembre de 2024.

Ortega, de 81 años, mantiene escasas apariciones públicas y ha delegado parte de la exposición oficial en Rosario Murillo, quien ejerce como copresidenta y portavoz del régimen.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante un evento público, el 5 de septiembre de 2018, en Managua (AP Foto/Alfredo Zúñiga, Archivo)
Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante un evento público, el 5 de septiembre de 2018, en Managua (AP Foto/Alfredo Zúñiga, Archivo)

El régimen de Ortega podría enviar a un delegado

La Secretaría General Iberoamericana (Segib) informó que los países cuyos presidentes no asistan podrán estar representados por vicepresidentes o ministros de Relaciones Exteriores. La Prensa indica e en su publicación que consultó en dos ocasiones a las autoridades nicaragüenses sobre una posible delegación, pero no obtuvo respuesta.

PUBLICIDAD

El canciller Valdrack Jaentschke y el representante de Nicaragua ante España, Denis Moncada, aparecen como posibles enviados, aunque no existe una confirmación oficial. La participación de un delegado tendría lugar pese a los pedidos de sectores opositores y exiliados para que el régimen de Ortega no fuera invitado a la reunión regional.

La politóloga nicaragüense Alexa Zamora, exiliada en España y consultada por el medio, cuestionó la convocatoria a los dirigentes nicaragüenses. Afirmó que la presencia del régimen en la cumbre podía interpretarse como una validación política, en un momento en que organismos regionales reclaman medidas ante la situación de los derechos humanos en el país.

Caricatura política de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre un mapa de América Central, rodeados por banderas con pulgares hacia abajo y símbolos de prohibición.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se muestran en una caricatura política de pie sobre un mapa de América Central, rodeados por banderas de países que han señalado su rechazo a recientes decisiones políticas en Nicaragua como la eliminación de elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El endurecimiento de España ante la represión en Nicaragua

La relación entre España y el régimen nicaragüense atravesó nuevos episodios de tensión durante 2026. Según la información publicada por La Prensa, las autoridades de Managua expulsaron al embajador español pocos días después de su llegada al país y redujeron la representación diplomática de la legación a dos funcionarios.

El régimen justificó esas decisiones con acusaciones de injerencia en asuntos internos. Madrid mantuvo una posición crítica frente a las denuncias de abusos de derechos humanos y ya había desconocido los resultados de las elecciones de 2021, que permitieron la continuidad en el poder de Ortega y Murillo.

España también concedió la nacionalidad a 214 nicaragüenses exiliados o expulsados desde 2023, según datos de la organización Cívico, que realiza un seguimiento del Boletín Oficial del Estado. El 23 de octubre se anunció la nacionalización de otros 46 ciudadanos de Nicaragua.

El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, recibió en julio a Denis Moncada. Ese encuentro provocó críticas entre opositores nicaragüenses radicados en España, que interpretaron la reunión como una señal contradictoria respecto de la postura oficial de Madrid frente a la represión.

La embajada de España en Nicaragua sigue sin embajador desde 2022, cuando el régimen expulsó al jefe de misión Sergio Farré Salvá./ (Despacho 505)
La embajada de España en Nicaragua sigue sin embajador desde 2022, cuando el régimen expulsó al jefe de misión Sergio Farré Salvá./ (Despacho 505)

El plazo de 60 días que fijó la OEA para evaluar a Managua

La cumbre se realizará mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) aumenta la presión sobre las autoridades nicaragüenses. El 2 de octubre, una reunión de cancilleres aprobó una resolución que exigió elecciones libres, la liberación de los presos políticos y la creación de un grupo ministerial para abrir un diálogo con el régimen.

Ese grupo tendrá 60 días para elaborar un informe con recomendaciones concretas sobre la respuesta de Managua a las demandas planteadas por los países miembros. La decisión se adoptó después de que Ortega anunciara en julio el final de las elecciones, una medida que generó críticas en la región y reactivó el debate sobre Nicaragua dentro de la OEA.

Dora María Téllez, exguerrillera nicaragüense y nacionalizada española, expresó su expectativa de que la Cumbre Iberoamericana mantenga la presión sobre Ortega y Murillo. La dirigente vinculó esa posibilidad con la resolución de la OEA y con la exigencia de que se garanticen comicios y la liberación de los detenidos por razones políticas.

La Unión Europea, por su parte, renovó su régimen de sanciones contra Rosario Murillo, tres de sus hijos —Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo— y otros 17 integrantes de la cúpula nicaragüense. Las medidas están vigentes desde 2019 y también alcanzaron a la Policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaCumbre IberoamericanaRepresiónOrganización de Estados AmericanosNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua acumula más de cinco mil casos de chikunguña desde mayo

El Ministerio de Salud del país centroamericano reportó 330 nuevos diagnósticos en la última semana de octubre, sin registrar fallecidos; las autoridades reforzaron las jornadas de limpieza como principal medida de contención

Nicaragua acumula más de cinco mil casos de chikunguña desde mayo

Régimen instala al menos siete megaestructuras de figuras históricas en tres departamentos de Nicaragua sin informar el costo de las obras

La última silueta, dedicada a Carlos Fonseca Amador, fue colocada por Enatrel en Matagalpa el 1 de noviembre, antes de los 50 años de la muerte del fundador del FSLN

Régimen instala al menos siete megaestructuras de figuras históricas en tres departamentos de Nicaragua sin informar el costo de las obras

La Asociación Médica Mundial condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua

La resolución aprobada en Róterdam exige al Estado garantizar la independencia profesional, restituir la entidad nacional disuelta en 2021 y derogar normas que restrinjan la expresión científica de los facultativos

La Asociación Médica Mundial condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua

Viajar en autobús por Centroamérica gana atractivo entre turistas que buscan ahorrar y conocer más destinos

El transporte terrestre se presenta como una alternativa para reducir gastos de equipaje y traslados. Tica Bus destaca que los viajeros pueden recorrer seis países centroamericanos y llegar hasta México mediante sus rutas internacionales

Viajar en autobús por Centroamérica gana atractivo entre turistas que buscan ahorrar y conocer más destinos

Nicaragua incorporó casi 2,000 negocios chinos en dos años del TLC

La expansión de comercios de origen chino avanza en Managua y otras ciudades, mientras la construcción de un nuevo Chinatown busca concentrar parte de esa actividad frente a la Rotonda Universitaria, lo que reduce y golpea al comercio local

Nicaragua incorporó casi 2,000 negocios chinos en dos años del TLC

TECNO

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

Anthropic revela que las empresas que usan Claude ya pueden leer los chats de sus empleados

De Wolverine a Silent Hill: los juegos que rebaja PlayStation este Black Friday

Por qué algunos videojuegos son tan difíciles de abandonar, según expertos

Reparan una lavadora en dos horas desde la casa, usando un celular y una IA

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Entró a robar en la casa de Hayden Christensen, reconoció a Anakin Skywalker y terminó pidiéndole disculpas

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ será el encargado de la película de ‘Naruto’

MUNDO

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

Polonia confirmó un despliegue de seguridad en la frontera con Kaliningrado ante amenaza de sabotaje