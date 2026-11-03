Reparan una lavadora en dos horas desde la casa, usando un celular y una IA

Un usuario de Reddit restauró el control remoto de una lavadora de diez años con ayuda del asistente de inteligencia artificial Claude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una lavadora de más de diez años encontró una segunda vida gracias a la inteligencia artificial. Su dueño, un usuario de Reddit identificado como McArhony, logró restaurar las funciones de control remoto que el fabricante había dejado de soportar, con la ayuda de Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic.

El equipo, un modelo Crystal Blue comprado hace más de una década, había quedado desconectado del ecosistema inteligente de la marca cuando Samsung discontinuó el soporte técnico para su sistema Smart Control. McArhony decidió no tirarlo a la basura y, en cambio, usó la IA para devolverle la conectividad perdida.

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Qué le pasó a la lavadora antes del arreglo

En su momento, la lavadora representaba lo último en tecnología doméstica. Contaba con pantalla táctil, dosificación automática de detergente y control por internet mediante Wi-Fi, funciones que todavía hoy no son estándar en la mayoría de los electrodomésticos.

Con el paso de los años, la empresa decidió dejar de dar soporte a esa generación de equipos conectados. El dispensador automático de detergente dejó de funcionar y, en algún momento, fue necesario cambiar la placa madre de la máquina.

El electrodoméstico conservaba su funcionamiento mecánico a pesar de la falta de actualizaciones y del reemplazo previo de su placa madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obsolescencia programada ocurre cuando una empresa deja de actualizar o dar soporte técnico a un producto antiguo para incentivar el recambio por modelos nuevos. En este caso, la lavadora perdió su capacidad de conexión a internet, aunque seguía funcionando de manera mecánica sin inconvenientes.

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El problema se agravó cuando el usuario sumó una secadora conectada y un televisor a su hogar. La falta de integración le impedía recibir notificaciones en la pantalla cuando terminaba un ciclo de lavado o sincronizar automáticamente los programas entre ambos electrodomésticos.

Cómo reparó la lavadora con inteligencia artificial

Antes de recurrir a Claude, McArhony había considerado comprar una lavadora nueva solo para recuperar la parte conectada. Pero terminó por descartar la idea porque los modelos actuales, pese a ser más silenciosos, no justificaban el gasto únicamente por esa función.

La inspiración llegó al ver a otros usuarios personalizar sus televisores con ayuda de IA para eliminar anuncios y software no deseado. Eso lo llevó a preguntarse si podía aplicar la misma lógica a su lavadora.

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El proceso de configuración requirió dos horas de trabajo guiado bajo el límite de uso de la inteligencia artificial de Anthropic. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El proceso de reparación le tomó aproximadamente dos horas de trabajo guiado por Claude. Durante ese tiempo, tuvo que administrar un límite de cinco horas de uso de la herramienta de inteligencia artificial.

También intentó integrar la lavadora en Apple Home mediante HomeBridge, pero abandonó esa alternativa porque no le convenció la apariencia visual de la interfaz. Finalmente, optó por mantener todo dentro del ecosistema SmartThings de Samsung.

Qué funciones logró recuperar

Con la guía de Claude, el usuario restauró el control remoto completo de la lavadora a través de SmartThings. Esto incluyó la gestión de programas de lavado, el ajuste de temperatura y la selección de velocidad de centrifugado desde la aplicación.

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También recuperó el enlace automático entre la lavadora y la secadora: cuando el primer ciclo termina, la secadora se configura de manera automática con el programa correcto según la carga lavada.

El nuevo enlace devolvió la capacidad de regular la temperatura, modificar el centrifugado y coordinar los ciclos con la secadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado del trabajo, el usuario publicó en GitHub una herramienta llamada smartthings-samsung-drc-washer, pensada para que otros propietarios de modelos antiguos puedan integrarlos en SmartThings mediante un controlador Edge. La herramienta permite ver el estado del equipo, el tiempo restante de ciclo, iniciar o pausar lavados y ajustar distintas configuraciones.

Según indicó el propio usuario, las lavadoras fabricadas entre 2014 y 2018 compartirían el mismo protocolo de comunicación, lo que abriría la puerta a que el mismo método funcione en otros modelos de esa generación. Se trata de su primer proyecto de este tipo y se definió como un aficionado sin conocimientos previos en la materia, aunque manifestó su intención de mantener actualizado el repositorio.

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