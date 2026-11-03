El riesgo país trepó a un máximo desde las elecciones de 2025 y el dólar anotó una nueva suba

El riesgo país se ubicó en el mayor nivel desde las elecciones legislativas de 2025.

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Las acciones argentinas tuvieron este martes una ligera aunque dispar recuperación, mientras que los bonos en dólares atravesaron otra rueda negativa que empinó al riesgo país a un nuevo máximo en el último año.

Los mercados internacionales operaron este martes pendientes de las elecciones de medio término en los EEUU, que van a definir no solo la composición del Congreso norteamericano, sino que también van a dar una pauta del sustento político de los próximos dos años de presidencia de Donald Trump.

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Los índices de Wall Street exhibieron cifras mixtas, con el panel tecnológico Nasdaq que ganó 0,8% y el Dow Jones de industriales que cedió un 0,4%, mientras que el promedio S&P 500 subió 0,4 por ciento.

Los bonos soberanos de Argentina cayeron 1,8% en promedio, según la referencia de los Globales y Bonares en dólares. La tendencia se potenció la tendencia de otras emisiones emergentes, como los bonos de Brasil, que cayeron un 0,2 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan marcó un máximo intradía en los 834 puntos para la Argentina, para finalizar en los 831 puntos básicos, con alza de 30 unidades, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

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El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió las caídas que registró hasta entrada la tarde y subió un 1,5% en pesos, en los 90.405 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares se observó una incipiente recuperación en papeles que venían muy castigados, como Grupo Galicia (+0,1%), YPF (+2,3%, a USD 44,83) y Banco Macro (+2%), luego de seis ruedas seguidas de pérdidas. Vista Energy avanzó 1,5% y Mercado Libre perdió un 1 por ciento.

En Brasil el dólar ascendió 1,2% a 5,50 reales por unidad. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo restó 1,4%, en los 165.527 puntos, en la séptima baja consecutiva.

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Este martes se llevaron a cabo en todo Estados Unidos las elecciones legislativas de medio término, que sirven como referéndum sobre los dos primeros años del presidente Donald Trump de nuevo en el cargo, en unos comicios en los cuales la frustración de los votantes por la guerra con Irán y la consiguiente subida de los precios del combustible se perfilan como un tema clave.

Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero cayeron 0,5%, a USD 104,30 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) para diciembre subió 0,1%, a 96,58 dólares.

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Alan Versalli, estratega de Cocos Capital identificó “tres motivos” detrás del ascenso del riesgo país. “El primero es que la Argentina todavía no resolvió su principal debilidad: las reservas netas son bajas frente a los vencimientos en dólares de los próximos años, y todavía no pudo acceder a ‘rollear’ (renovar) su deuda en los mercados internacionales. El segundo es que parte del apoyo de los inversores se apoya en el respaldo de Estados Unidos, así que la elección de hoy tiene un impacto directo sobre la Argentina que no tiene sobre otros emergentes”.

“El tercero es que el riesgo político local ya está en precios: el mercado empieza a descontar la elección de 2027 con más anticipación que en episodios anteriores, y una parte importante del spread corresponde a esa incertidumbre. También hay un tema técnico: el panel líder del Merval tiene mucho peso de energía, lo que amplifica los movimientos del petróleo”, comentó Alan Versalli.

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En el exterior, “la sesión de hoy reflejó un rebote defensivo donde los inversionistas buscaron cobertura en nombres tecnológicos de alta capitalización antes de conocer el desenlace del mapa político en Estados Unidos. Si bien el leve alivio geopolítico presionó a la baja los precios del petróleo y dio un respiro al sector tecnológico tras entrar en zona de corrección, la persistencia de datos económicos sólidos en Estados Unidos y la firmeza en la retórica de los bancos centrales limitan un rally alcista sostenido”, definió Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

En el mercado de cambios, el dólar mayorista subió a $1.551, mientras que al público avanzó cinco pesos a $1.570 para la venta en el Banco Nación. También en dólar blue subió a 1.570 pesos.

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“Pasado el mediodía, la demanda volvió a fortalecerse y el mayorista comenzó a operar por encima de $1.550, alcanzando un máximo intradiario de $1.552. Durante la última hora, la cotización se mantuvo mayormente entre $1.550,50 y $1.551,50, para finalmente cerrar en $1.551. De esta manera, el dólar registró una suba de $5,50 (+0,36%) respecto de ayer y acumula un avance de $17 (+1,11%) en las primeras dos ruedas de noviembre”, precisó Francisco Díaz Mayer jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El Central no absorbió divisas en el mercado y las reservas bajaron USD 148 millones, para quedar en los USD 50.293 millones. Igualmente la entidad monetaria mantiene un total de compras durante el año de USD 16.002 millones, por encima del objetivo inicial.

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