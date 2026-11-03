El régimen de Nicaragua paga un tercer anticipo a empresa china para puerto de Bluefields: los contratos ascienden los USD 210 millones

El régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo completó el pago de los anticipos para la construcción del puerto de aguas profundas de Bluefields. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo completó el pago de los anticipos correspondientes a los tres contratos adjudicados a la empresa estatal china CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) para la construcción del puerto de aguas profundas de Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

Según la información documentada por Despacho 505, CAMCE confirmó que recibió el tercer desembolso el 28 de octubre de 2026. Con este pago, el valor conjunto de los tres contratos asciende a USD 210,3 millones y quedan cumplidas las condiciones contractuales previstas para iniciar la ejecución de las obras.

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La confirmación aparece en el comunicado bursátil número 2026-072, fechado el 30 de octubre, mediante el cual la compañía informó a sus inversionistas sobre los avances del proyecto. En el documento, la empresa indicó que recibió el anticipo correspondiente al tercer lote, aunque no reveló el monto de los desembolsos entregados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

El nuevo pago corresponde al contrato suscrito el 18 de septiembre por USD 115,539 millones, el mayor de los tres acuerdos adjudicados hasta ahora. El lote incluye la construcción de obras terrestres, edificios portuarios, superficies de hormigón y la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos y sistemas de control.

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El plazo establecido para la ejecución de este contrato es de 630 días naturales, contados a partir de la orden de inicio.

Los tres contratos adjudicados a la empresa estatal china CAMCE alcanzan un valor conjunto de 210.3 millones de dólares./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos presentados por CAMCE ante las autoridades bursátiles chinas permiten reconstruir la secuencia de pagos iniciales del proyecto portuario, según la investigación de Despacho 505.

El primer anticipo fue recibido el 19 de agosto y correspondió al lote I, contratado por USD 59.9 millones. Ese acuerdo contempla la construcción de un muelle multifuncional con capacidad para recibir buques de hasta 50,000 toneladas, además de otras instalaciones portuarias.

El segundo pago fue confirmado el 29 de septiembre para el lote II, valorado en USD 34.95 millones. Este contrato incluye la construcción de carreteras, puentes y otras obras complementarias del complejo.

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Con el desembolso correspondiente al tercer lote, recibido el 28 de octubre, CAMCE completó la recepción de los pagos iniciales previstos para los tres contratos. En sus comunicaciones corporativas, la compañía sostuvo que cada anticipo permite cumplir las condiciones necesarias para comenzar los trabajos de la fase correspondiente.

Participación de otras empresas chinas

El proyecto también contempla la participación de otras compañías de China. El 1 de octubre, Despacho 505 informó que una filial de China Communications Construction Company (CCCC) publicó una convocatoria para contratar la ejecución de obras del muelle principal y de otras estructuras marítimas en Falso Bluff.

El primer lote incluye la construcción de un muelle multifuncional apto para embarcaciones de hasta 50,000 toneladas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La licitación incluye trabajos de cimentación, pilotes, excavaciones, estructuras de hormigón y acero, rellenos y protección costera. También contempla la construcción de un muelle multifuncional de 310,20 metros de longitud y 34.81 metros de ancho, además de un muelle auxiliar. El plazo previsto para esas obras es de 510 días naturales desde la orden de inicio.

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La convocatoria establece las condiciones para los anticipos que recibiría la empresa subcontratada, pero no identifica expresamente la relación contractual entre CCCC y CAMCE.

El gobierno anunció en noviembre de 2024 un acuerdo con CAMCE para desarrollar el puerto de aguas profundas de Bluefields, aunque en ese momento no informó el costo de la obra. En septiembre de 2026, la propaganda oficial estimó la inversión inicial en unos USD 330 millones y señaló que el proyecto se desarrollaría en cuatro etapas, con la primera prevista para concluir en 2029.

Los tres contratos firmados con CAMCE representan aproximadamente el 64% de esa inversión inicial estimada, aunque no necesariamente incluyen todos los componentes contemplados en el presupuesto general.

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El proyecto está vinculado a otras obras de transporte, entre ellas la carretera de 11 kilómetros entre Kukra Hill y Falso Bluff, ejecutada por la empresa MECO bajo supervisión del MTI. CAMCE advirtió a sus inversionistas sobre posibles riesgos asociados con cambios legislativos, fluctuaciones en los precios de las materias primas, variaciones cambiarias y condiciones políticas y sociales que podrían afectar la ejecución del contrato.