Nicaragua

El régimen de Nicaragua paga un tercer anticipo a empresa china para puerto de Bluefields: los contratos ascienden los USD 210 millones

La compañía estatal china confirmó que recibió el tercer desembolso el 28 de octubre, una condición prevista para que comiencen las obras adjudicadas por un valor conjunto de 210.3 millones de dólares

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con bolsas de dinero frente a una grúa portuaria con un dragón y un barco de carga en el muelle.
El régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo completó el pago de los anticipos para la construcción del puerto de aguas profundas de Bluefields. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo completó el pago de los anticipos correspondientes a los tres contratos adjudicados a la empresa estatal china CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) para la construcción del puerto de aguas profundas de Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

Según la información documentada por Despacho 505, CAMCE confirmó que recibió el tercer desembolso el 28 de octubre de 2026. Con este pago, el valor conjunto de los tres contratos asciende a USD 210,3 millones y quedan cumplidas las condiciones contractuales previstas para iniciar la ejecución de las obras.

PUBLICIDAD

La confirmación aparece en el comunicado bursátil número 2026-072, fechado el 30 de octubre, mediante el cual la compañía informó a sus inversionistas sobre los avances del proyecto. En el documento, la empresa indicó que recibió el anticipo correspondiente al tercer lote, aunque no reveló el monto de los desembolsos entregados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

El nuevo pago corresponde al contrato suscrito el 18 de septiembre por USD 115,539 millones, el mayor de los tres acuerdos adjudicados hasta ahora. El lote incluye la construcción de obras terrestres, edificios portuarios, superficies de hormigón y la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos y sistemas de control.

PUBLICIDAD

El plazo establecido para la ejecución de este contrato es de 630 días naturales, contados a partir de la orden de inicio.

Muelles de concreto con grúas y excavadoras con el logo CAMCE, un buque en el mar, carreteras sobre vegetación y fragmentos de gráficos bursátiles.
Los tres contratos adjudicados a la empresa estatal china CAMCE alcanzan un valor conjunto de 210.3 millones de dólares./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos presentados por CAMCE ante las autoridades bursátiles chinas permiten reconstruir la secuencia de pagos iniciales del proyecto portuario, según la investigación de Despacho 505.

El primer anticipo fue recibido el 19 de agosto y correspondió al lote I, contratado por USD 59.9 millones. Ese acuerdo contempla la construcción de un muelle multifuncional con capacidad para recibir buques de hasta 50,000 toneladas, además de otras instalaciones portuarias.

El segundo pago fue confirmado el 29 de septiembre para el lote II, valorado en USD 34.95 millones. Este contrato incluye la construcción de carreteras, puentes y otras obras complementarias del complejo.

Con el desembolso correspondiente al tercer lote, recibido el 28 de octubre, CAMCE completó la recepción de los pagos iniciales previstos para los tres contratos. En sus comunicaciones corporativas, la compañía sostuvo que cada anticipo permite cumplir las condiciones necesarias para comenzar los trabajos de la fase correspondiente.

Participación de otras empresas chinas

El proyecto también contempla la participación de otras compañías de China. El 1 de octubre, Despacho 505 informó que una filial de China Communications Construction Company (CCCC) publicó una convocatoria para contratar la ejecución de obras del muelle principal y de otras estructuras marítimas en Falso Bluff.

Una grúa pórtico roja con estrellas doradas sostiene un fardo de billetes de cien dólares sobre pilotes en la orilla del mar.
El primer lote incluye la construcción de un muelle multifuncional apto para embarcaciones de hasta 50,000 toneladas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La licitación incluye trabajos de cimentación, pilotes, excavaciones, estructuras de hormigón y acero, rellenos y protección costera. También contempla la construcción de un muelle multifuncional de 310,20 metros de longitud y 34.81 metros de ancho, además de un muelle auxiliar. El plazo previsto para esas obras es de 510 días naturales desde la orden de inicio.

La convocatoria establece las condiciones para los anticipos que recibiría la empresa subcontratada, pero no identifica expresamente la relación contractual entre CCCC y CAMCE.

El gobierno anunció en noviembre de 2024 un acuerdo con CAMCE para desarrollar el puerto de aguas profundas de Bluefields, aunque en ese momento no informó el costo de la obra. En septiembre de 2026, la propaganda oficial estimó la inversión inicial en unos USD 330 millones y señaló que el proyecto se desarrollaría en cuatro etapas, con la primera prevista para concluir en 2029.

Los tres contratos firmados con CAMCE representan aproximadamente el 64% de esa inversión inicial estimada, aunque no necesariamente incluyen todos los componentes contemplados en el presupuesto general.

El proyecto está vinculado a otras obras de transporte, entre ellas la carretera de 11 kilómetros entre Kukra Hill y Falso Bluff, ejecutada por la empresa MECO bajo supervisión del MTI. CAMCE advirtió a sus inversionistas sobre posibles riesgos asociados con cambios legislativos, fluctuaciones en los precios de las materias primas, variaciones cambiarias y condiciones políticas y sociales que podrían afectar la ejecución del contrato.

Temas Relacionados

NicaraguaPuertosInversión extranjera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Asociación Médica Mundial condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua

La resolución aprobada en Róterdam exige al Estado garantizar la independencia profesional, restituir la entidad nacional disuelta en 2021 y derogar normas que restrinjan la expresión científica de los facultativos

La Asociación Médica Mundial condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua

Viajar en autobús por Centroamérica gana atractivo entre turistas que buscan ahorrar y conocer más destinos

El transporte terrestre se presenta como una alternativa para reducir gastos de equipaje y traslados. Tica Bus destaca que los viajeros pueden recorrer seis países centroamericanos y llegar hasta México mediante sus rutas internacionales

Viajar en autobús por Centroamérica gana atractivo entre turistas que buscan ahorrar y conocer más destinos

Nicaragua incorporó casi 2,000 negocios chinos en dos años del TLC

La expansión de comercios de origen chino avanza en Managua y otras ciudades, mientras la construcción de un nuevo Chinatown busca concentrar parte de esa actividad frente a la Rotonda Universitaria, lo que reduce y golpea al comercio local

Nicaragua incorporó casi 2,000 negocios chinos en dos años del TLC

El régimen de Nicaragua liberará a 2,000 presos comunes el 8 de noviembre bajo convivencia familiar

La vocera Rosario Murillo informó que las salidas comenzarán a las 10 de la mañana en penales de distintas regiones, sin detallar los delitos ni la cantidad de beneficiarios por centro

El régimen de Nicaragua liberará a 2,000 presos comunes el 8 de noviembre bajo convivencia familiar

De Bluefields a Reus: la historia de un médico nicaragüense en España

Luis Delgado trabajó como pediatra en Bluefields, donde la falta de recursos y la violencia influyeron en su decisión de emigrar con su esposa.

De Bluefields a Reus: la historia de un médico nicaragüense en España

TECNO

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

Anthropic revela que las empresas que usan Claude ya pueden leer los chats de sus empleados

De Wolverine a Silent Hill: los juegos que rebaja PlayStation este Black Friday

Por qué algunos videojuegos son tan difíciles de abandonar, según expertos

Reparan una lavadora en dos horas desde la casa, usando un celular y una IA

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Entró a robar en la casa de Hayden Christensen, reconoció a Anakin Skywalker y terminó pidiéndole disculpas

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ será el encargado de la película de ‘Naruto’

MUNDO

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

Polonia confirmó un despliegue de seguridad en la frontera con Kaliningrado ante amenaza de sabotaje