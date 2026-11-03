Tecno

Anthropic revela que las empresas que usan Claude ya pueden leer los chats de sus empleados

La función viene apagada por defecto y no resume conversaciones sobre salud, pero cuenta las sesiones personales como ineficiencias

Anthropic habilitó informes inteligentes para que las cuentas corporativas midan el uso y los costos del chatbot Claude. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Anthropic habilitó informes inteligentes para que las cuentas corporativas midan el uso y los costos del chatbot Claude. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Guardar

Anthropic habilitó para los clientes del plan empresarial de Claude una función que permite a los administradores de una compañía generar informes sobre cómo usa un equipo el chatbot. Claude lee una muestra de las conversaciones de los empleados, las agrupa por tipo de trabajo y calcula cuánto costó cada grupo.

La empresa anunció los llamados “informes inteligentes” que, según su página de ayuda, sirven para ver en qué se usa Claude, cuánto cuesta ese uso a precio de lista, dónde fallan las sesiones y qué tareas repetidas conviene convertir en flujos de trabajo compartidos.

PUBLICIDAD

Quien arma el informe elige un equipo, un periodo de hasta 28 días y los productos a analizar: el chat, la herramienta de programación Claude Code o el asistente de tareas Claude Cowork. Cada informe muestra las sesiones ordenadas por costo, con un resumen de un párrafo, la fecha y el tipo de resultado.

Los administradores pueden auditar hasta 28 días de actividad en herramientas como el chat, Claude Code y Claude Cowork.
Los administradores pueden auditar hasta 28 días de actividad en herramientas como el chat, Claude Code y Claude Cowork.

Cada organización puede generar hasta 10 informes por mes sin costo adicional. El límite se restablece el primer día del mes siguiente y para más informes hay que hablar con el equipo comercial de Anthropic.

La función está apagada por defecto. Un propietario de la cuenta debe activarla, y los administradores con acceso a las estadísticas pueden crear informes. También pueden delegar el permiso a jefes de equipo, que solo ven los grupos que se les asignen.

PUBLICIDAD

Las sesiones personales cuentan como ineficiencias

Uno de los apartados del informe se llama “ineficiencias”. Según la documentación, reúne las sesiones que no produjeron nada utilizable y las que Claude clasifica como personales o ajenas al trabajo, con su costo. Ese apartado muestra solo un recuento y un monto, sin resúmenes ni detalle por sesión.

El sistema registra de forma automática cada ocasión en que un supervisor decide revelar la identidad de un usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El sistema registra de forma automática cada ocasión en que un supervisor decide revelar la identidad de un usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Otro apartado identifica a las personas cuyo trabajo se frena por su límite de gasto. Si el administrador tiene permiso de facturación y usa la vista con nombres, puede subir ese límite desde el propio informe.

Anthropic aclara que los informes ayudan a entender la adopción de la herramienta y planificar la inversión. Advierte que no deben usarse para evaluar el desempeño individual ni para tomar decisiones laborales.

La atribución a personas es una opción aparte, también apagada por defecto. Si la empresa la activa, cada detalle aparece con la palabra “Usuario” en lugar del nombre. Quien mira el informe puede revelar nombres e identificadores de sesión, y cada vez que lo hace queda registrado.

Un hombre recostado en un diván, una máscara geométrica flotante, fragmentos suspendidos y una tableta con un símbolo de destello.
La plataforma excluye de los resúmenes aspectos protegidos como salud física o mental, religión, edad y situación migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud y características protegidas, fuera de los resúmenes

Anthropic dice que la función tiene dos salvaguardas que no se pueden desactivar. Las sesiones sobre temas restringidos se usan solo en análisis agregados, sin resumen. Y el administrador no puede escribir preguntas personalizadas sobre esos temas.

La lista incluye características protegidas como raza, origen nacional, religión, identidad de género, edad, discapacidad y situación migratoria, además de la salud física o mental. Las conversaciones personales tampoco muestran sesiones individuales ni nombres.

La función no está disponible para organizaciones que usan claves de cifrado propias, la configuración para datos de salud (HIPAA) o un despliegue híbrido que procesa la IA en su propia nube. Si la empresa usa retención cero de datos en Claude Code, el informe deja afuera esa herramienta.

El sitio Futurism criticó la función y la describió como una herramienta para que los jefes vigilen a sus empleados. La página de ayuda de Anthropic no habla de vigilancia: la presenta como una medición de uso y gasto, y recuerda que cada informe analiza una muestra de transcripciones, no todas las sesiones.

Temas Relacionados

AnthropicClaudevigilanciaInteligencia artificialPrivacidad IALo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crean una biobatería inspirada en el intestino humano que podría producir electricidad mediante aguas residuales

El dispositivo aprovecha micropilares poliméricos hidratados que emulan tejidos biológicos para extraer corriente continua de desechos líquidos. Esta innovación favorece el control ambiental en conductos sanitarios sin requerir acumuladores químicos tradicionales

Crean una biobatería inspirada en el intestino humano que podría producir electricidad mediante aguas residuales

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

El CEO de OpenAI defendió que la RAM debe concentrarse en centros de datos antes que en equipos domésticos

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

De Wolverine a Silent Hill: los juegos que rebaja PlayStation este Black Friday

El blog de PlayStation precisó que ciertos descuentos finalizarán el 20 de noviembre, antes del cierre general de la campaña

De Wolverine a Silent Hill: los juegos que rebaja PlayStation este Black Friday

Por qué algunos videojuegos son tan difíciles de abandonar, según expertos

Pases de temporada, misiones diarias y objetos con tiempo limitado forman parte de una estructura pensada para mantener la atención, un mecanismo que especialistas en salud y organismos reguladores analizan con atención creciente

Por qué algunos videojuegos son tan difíciles de abandonar, según expertos

Reparan una lavadora en dos horas desde la casa, usando un celular y una IA

Usando Claude, el dispositivo pudo regular la temperatura, el centrifugado y la sincronización con la secadora

Reparan una lavadora en dos horas desde la casa, usando un celular y una IA

DEPORTES

Manchester United dio vuelta un partido electrizante y le ganó 3-2 a la Roma por la Champions League: todos los goles del día

Manchester United dio vuelta un partido electrizante y le ganó 3-2 a la Roma por la Champions League: todos los goles del día

Escándalo en medio de rumores de separación de un legendario entrenador de la NFL y su novia 49 años menor: “Guardaré mis comentarios”

Como si el tiempo no hubiera pasado: la magia de Ronaldinho a los 46 años en un partido de fútbol-vóley en la playa

Salen a la venta las entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

La promesa del tenis que estuvo casi dos años sin jugar y ganó su primer título profesional: “No podía agarrar la raqueta del dolor”

TELESHOW

Cami Homs recordó su escandalosa separación con Rodrigo de Paul y contó cómo lo vivió: “Me quedaba sin aire”

Cami Homs recordó su escandalosa separación con Rodrigo de Paul y contó cómo lo vivió: “Me quedaba sin aire”

Las increíbles vacaciones de Pedro Alfonso, Paula Chaves y sus tres hijos en Disney: “Superando miedos todos juntos”

“Los delitos se descubren”: Pedro Rosemblat reveló los insólitos objetos que se llevaron de su boda con Lali Espósito

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Sofía Jujuy Jiménez relató una impactante experiencia paranormal que vivió con su madre y su hermana: “Me asusté”

INFOBAE AMÉRICA

Mike Arana, el prodigio de la Rivera Hernández que lleva el sueño de Honduras a su segundo Mundial juvenil

Mike Arana, el prodigio de la Rivera Hernández que lleva el sueño de Honduras a su segundo Mundial juvenil

Medio Ambiente de El Salvador destina fondos a monitoreo sísmico y volcánico en 2027 con un aumento del 7%

Daniel Ortega no asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

El régimen de Nicaragua paga un tercer anticipo a empresa china para puerto de Bluefields: los contratos ascienden los USD 210 millones

El sabor dominicano en África: niños de Uganda bailan al ritmo de “Salvaje” de César Flores