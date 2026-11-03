Anthropic revela que las empresas que usan Claude ya pueden leer los chats de sus empleados

Anthropic habilitó informes inteligentes para que las cuentas corporativas midan el uso y los costos del chatbot Claude. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Anthropic habilitó para los clientes del plan empresarial de Claude una función que permite a los administradores de una compañía generar informes sobre cómo usa un equipo el chatbot. Claude lee una muestra de las conversaciones de los empleados, las agrupa por tipo de trabajo y calcula cuánto costó cada grupo.

La empresa anunció los llamados “informes inteligentes” que, según su página de ayuda, sirven para ver en qué se usa Claude, cuánto cuesta ese uso a precio de lista, dónde fallan las sesiones y qué tareas repetidas conviene convertir en flujos de trabajo compartidos.

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Quien arma el informe elige un equipo, un periodo de hasta 28 días y los productos a analizar: el chat, la herramienta de programación Claude Code o el asistente de tareas Claude Cowork. Cada informe muestra las sesiones ordenadas por costo, con un resumen de un párrafo, la fecha y el tipo de resultado.

Los administradores pueden auditar hasta 28 días de actividad en herramientas como el chat, Claude Code y Claude Cowork.

Cada organización puede generar hasta 10 informes por mes sin costo adicional. El límite se restablece el primer día del mes siguiente y para más informes hay que hablar con el equipo comercial de Anthropic.

La función está apagada por defecto. Un propietario de la cuenta debe activarla, y los administradores con acceso a las estadísticas pueden crear informes. También pueden delegar el permiso a jefes de equipo, que solo ven los grupos que se les asignen.

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Las sesiones personales cuentan como ineficiencias

Uno de los apartados del informe se llama “ineficiencias”. Según la documentación, reúne las sesiones que no produjeron nada utilizable y las que Claude clasifica como personales o ajenas al trabajo, con su costo. Ese apartado muestra solo un recuento y un monto, sin resúmenes ni detalle por sesión.

El sistema registra de forma automática cada ocasión en que un supervisor decide revelar la identidad de un usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Otro apartado identifica a las personas cuyo trabajo se frena por su límite de gasto. Si el administrador tiene permiso de facturación y usa la vista con nombres, puede subir ese límite desde el propio informe.

Anthropic aclara que los informes ayudan a entender la adopción de la herramienta y planificar la inversión. Advierte que no deben usarse para evaluar el desempeño individual ni para tomar decisiones laborales.

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La atribución a personas es una opción aparte, también apagada por defecto. Si la empresa la activa, cada detalle aparece con la palabra “Usuario” en lugar del nombre. Quien mira el informe puede revelar nombres e identificadores de sesión, y cada vez que lo hace queda registrado.

La plataforma excluye de los resúmenes aspectos protegidos como salud física o mental, religión, edad y situación migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud y características protegidas, fuera de los resúmenes

Anthropic dice que la función tiene dos salvaguardas que no se pueden desactivar. Las sesiones sobre temas restringidos se usan solo en análisis agregados, sin resumen. Y el administrador no puede escribir preguntas personalizadas sobre esos temas.

La lista incluye características protegidas como raza, origen nacional, religión, identidad de género, edad, discapacidad y situación migratoria, además de la salud física o mental. Las conversaciones personales tampoco muestran sesiones individuales ni nombres.

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La función no está disponible para organizaciones que usan claves de cifrado propias, la configuración para datos de salud (HIPAA) o un despliegue híbrido que procesa la IA en su propia nube. Si la empresa usa retención cero de datos en Claude Code, el informe deja afuera esa herramienta.

El sitio Futurism criticó la función y la describió como una herramienta para que los jefes vigilen a sus empleados. La página de ayuda de Anthropic no habla de vigilancia: la presenta como una medición de uso y gasto, y recuerda que cada informe analiza una muestra de transcripciones, no todas las sesiones.

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