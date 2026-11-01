Boca Juniors vs River Plate en vivo: dónde ver de forma segura y sin exponer las contraseñas

El clásico del fútbol argentino puede ser retransmitido por plataformas ilegales, pero se deben evitar para evitar problemas de ciberseguridad. (Fotocomposición Infobae)

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El partido entre Boca Juniors y River Plate concentra la atención de miles de fanáticos que buscan seguir el encuentro en línea desde distintos países de América Latina.

La demanda multiplica las búsquedas de transmisiones gratuitas en sitios y aplicaciones que prometen acceso inmediato, aunque muchas de esas opciones implican riesgos para los dispositivos y los datos personales como contraseñas.

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En este sentido, ver el Superclásico argentino por canales oficiales evita la exposición de contraseñas, archivos privados y datos bancarios. Las plataformas habilitadas cuentan con mecanismos de seguridad, soporte y derechos de transmisión.

Las opciones oficiales son compatibles con múltiples dispositivos y tienen garantías de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dónde se puede ver Boca Juniors vs River Plate de forma oficial y sin virus

En Argentina, el encuentro estará disponible por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Estas señales forman parte de los paquetes de fútbol contratados con los operadores de cable, televisión satelital o servicios de streaming que incluyan los canales autorizados.

En Colombia y el resto de Sudamérica, con excepción de Argentina, la transmisión oficial estará en Disney+ Premium y en los canales de la cadena ESPN. Para México y Centroamérica, Disney+ Premium ofrecerá el partido por streaming, mientras que ESPN y ESPN 3 lo emitirán por televisión.

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Por qué las aplicaciones piratas pueden poner en riesgo el teléfono

Según ESET, muchas aplicaciones que ofrecen partidos, películas y series sin una suscripción se distribuyen fuera de Google Play Store y App Store. El usuario debe descargar archivos desde páginas alternativas y habilitar opciones del dispositivo que, por defecto, se encuentran restringidas para proteger el dispositivo.

Las opciones piratas no están disponibles en tiendas legales como App Store. (Foto: Europa Press)

Al no pasar por los controles de seguridad de las tiendas oficiales, esos archivos pueden incluir programas maliciosos ocultos. Una aplicación streaming pirata puede convertirse en una vía de acceso a información almacenada en el celular, desde fotos y documentos hasta contraseñas que se usan en otros servicios.

Cuáles señales alertan que una aplicación para ver fútbol es fraudulenta

De acuerdo con los expertos, una de las advertencias aparece cuando una aplicación solicita accesos que no guardan relación con la reproducción de video.

Un servicio convencional de streaming necesita conexión a internet y, en algunos casos, la posibilidad de enviar avisos. No debería requerir acceso amplio a archivos, actividad de otras aplicaciones o herramientas para instalar nuevos programas.

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Las aplicaciones que transmiten partidos no deben pedir permisos que vayan más allá del acceso a la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es riesgoso aceptar mensajes que piden desactivar protecciones del sistema o actualizar la app desde enlaces externos. Esas acciones pueden abrir la puerta a programas que registran actividad, muestran publicidad invasiva o engañan al usuario con pantallas que imitan servicios conocidos para capturar contraseñas.

Qué información puede quedar expuesta al usar aplicaciones piratas

Las aplicaciones no oficiales pueden intentar leer el contenido guardado en el dispositivo, como imágenes, videos, documentos y grabaciones de audio.

Ese acceso facilita la extracción de información privada y puede afectar tanto a usuarios que miran el partido desde un teléfono como a quienes conectan el servicio a una televisión o una red doméstica.

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El riesgo alcanza a las cuentas vinculadas al dispositivo. El software malicioso puede intentar obtener contraseñas, códigos de acceso y datos personales mediante programas espía, troyanos o páginas falsas.

Diferentes virus se pueden ejecutar en el dispositivo sin que el usuario lo autorice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo contiene aplicaciones bancarias, correos o redes sociales con sesiones abiertas, el impacto de una filtración puede ampliarse.

Por qué no se deben usar XUPER TV para ver partidos gratis

El análisis de la APK de Magis TV, ahora conocida como XUPER TV, identificó solicitudes de acceso que no corresponden a una plataforma streaming convencional. La app se promociona como una alternativa para ver series, películas y deportes en vivo sin el pago de una suscripción mensual.

Entre sus pedidos figuraban facultades para conocer qué otras aplicaciones están en uso, acceder y modificar archivos del almacenamiento, leer contenidos multimedia, mostrar avisos e impulsar la instalación de paquetes adicionales.

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Estos accesos pueden utilizarse para alterar archivos, distribuir programas dañinos o recolectar datos del dispositivo si caen en manos de actores maliciosos.