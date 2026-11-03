Escándalo en medio de rumores de separación de un legendario entrenador de la NFL y su novia 49 años menor: “Guardaré mis comentarios”

La relación entre Bill Belichick y Jordon Hudson habría llegado a su fin

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La historia de amor entre Bill Belichick y Jordon Hudson acaparó los portales del corazón en los Estados Unidos porque es una relación marcada por la diferencia de 49 años entre un legendario entrenador de la NFL y la ex animadora universitaria, pero los rumores de que el romance habría llegado a su fin se multiplicaron en las últimas horas, y una respuesta del coach intensificó las versiones de un quiebre en el vínculo.

El técnico de la Universidad de Carolina del Norte habló en conferencia de prensa en la jornada de este lunes, luego de lo que había sido el traspié 35-38 contra un rival de máxima exigencia como Miami, que es el equipo de fútbol americano universitario número uno del país. El intercambio con los periodistas buscaba centrarse en el duelo del próximo fin de semana ante la UConn (Universidad de Connecticut).

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A pesar de ese contexto, uno de los reporteros decidió enfocar su mirada en la unión amorosa construida por Belichick y Hudson, luego de que ambos se conocieron en un vuelo de Boston a Florida y comenzaran a salir desde 2022, según repasó el Daily Mail. Frente a la pregunta sobre si la separación podría tener algún impacto en su futuro, el hombre de 74 años hizo gala de su estilo de pocas palabras para responder.

“¿Ahora trabajas para un tabloide (portales de espectáculos)?”, arremetió. A continuación, el afamado personaje evitó dar mayores precisiones sobre su relación con la mujer de 25 años: “Me guardaré mis comentarios y relaciones personales para mí. No hay problema”.

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El ex coach de los Patriots tiene 74 años

De esta manera, el ex entrenador de los New England Patriots aumentó los trascendidos sobre una noticia brindada por TMZ, y que fue difundida por otros medios, como el periódico británico Daily Mail, la cadena Fox News y los portales Page Six y USA Today. La información brindada es que la pareja habría roto el vínculo a finales de 2025 y aseguran que la joven ha estado “saliendo con otras personas” desde ese momento.

Más allá de esto, detallaron que Hudson mantiene una estrecha relación con él, ya que trabajan juntos en “proyectos empresariales”. Incluso, ella lo acompañó en diferentes partidos de la presente temporada, pero se mostró ausente en el duelo del último sábado ante Miami, luego de darse a conocer la noticia de la posible ruptura.

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Bill Belichick y Jordon Hudson habían sido fotografiados juntos por primera vez en enero de 2023 e hicieron pública su relación en junio de 2024, repasó Daily Mail. El matutino mencionó una aparición pública de ambos en el Derby de Kentucky, en la que ella subió una imagen tomados de la mano en mayo pasado con el siguiente mensaje: “No es la primera vez que caminamos juntos por el barro”.

La imagen de Bill Belichick y Jordon Hudson en la alfombra roja de la ceremonia de premiación de NFL Honors previo al Super Bowl 59, el jueves 6 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Créditos: AP/Brynn Anderson)

El portal Page Six, la sección de espectáculos del diario New York Post, accedió a una fuente en la que apuntaba a la estrecha relación entre ambos: “Sin duda, hay una sensación de alivio ahora que se han separado, pero las preocupaciones de la familia no han desaparecido por completo. Su preocupación radicaba más bien en la implicación de ella en su vida profesional”. Aseguró que la diferencia de edad nunca fue un problema, pero sí había una sensación de incomodidad porque el ocho veces campeón del Super Bowl involucró a Hudson en varios ámbitos, como decisiones de gestión en diferentes emprendimientos.

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Antes de esta relación, Belichick estuvo casado durante tres décadas con Debby Clarke hasta su separación en 2004 y volvió a estar en pareja durante 16 años con la empresaria Linda Holliday hasta 2022. Tiempo después de su alejamiento de Holliday, los caminos con Hudson se unieron para dar paso a otra historia de amor.

MÁS FOTOS DE BILL BELICHICK Y JORDON HUDSON

Ambos siguen siendo socios comerciales, precisaron diferentes medios de Estados Unidos

Una de las postales subidas por Hudson junto a Belichick (Créditos: @jordon/Instagram)

Ambos habían oficializado su romance en 2024 (Créditos: Kirby Lee-Imagn Images)

Jordon Hudson fue animadora universitaria (Créditos: @jordon/Instagram)

Se autodenomina emprendedora e hija de pescadores (Créditos: @jordon/Instagram)

La mujer tiene 25 años (Créditos: @jordon/Instagram)

Es una apasionada del avistaje de aves (Créditos: @jordon/Instagram)