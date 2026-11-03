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Como si el tiempo no hubiera pasado: la magia de Ronaldinho a los 46 años en un partido de fútbol-vóley en la playa

El ex crack del Barcelona compartió un video con el que probó que su talento sigue vigente. El brasileño volverá a jugar en el Ascenso de Italia

El exfutbolista brasileño hizo furor con las imágenes de su habilidad

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La pelota todavía le obedece. Ronaldinho publicó en su cuenta de X un video que lo muestra jugando fútbol-vóley en la playa y que en pocas horas se convirtió en tendencia global: el brasileño domina y distribuye el balón con una fluidez que parece desafiar el paso del tiempo y los 46 años que ya lleva encima. “Día maravilloso por aquí... Muchas olas y footvolley con la muchachada”, escribió el histórico fantasista junto a las imágenes, que acumularon miles de reproducciones en cuestión de horas.

El registro no tiene nada de accidental. Ronaldo de Assis Moreira se retiró oficialmente en 2018, pero cada aparición suya en redes sociales se convierte en un acontecimiento. Esta vez, sin embargo, el video tiene una carga extra: llega en un momento en que el mundo del fútbol ya espera su regreso a las canchas, esta vez con la camiseta del Ravenna FC de Italia. En ese contexto, las imágenes de playa funcionaron como un anticipo involuntario, y el público las leyó exactamente así.

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El fútbol-vóley es, en Brasil, mucho más que un juego de arena. Combina la lógica del vóley —no dejar caer la pelota— con la restricción de no usar las manos, lo que exige coordinación, timing y un control del balón exquisito. Para un futbolista de clase mundial es, también, una forma de entretenimiento que revela mucho sobre el estado físico. En el video que difundió Ronaldinho, los toques son limpios, los reflejos están presentes y la sonrisa es la de siempre: la del jugador que nunca perdió el disfrute.

“Manchester United tal vez necesite sus servicios”, le escribió un usuario como respuesta a su posteo en X (antes Twitter). “Fútbol, risas y buenas vibras. ¡Eso es el bello juego! Ronaldinho repartiendo alegría como siempre”, añadió otro. “Leyenda”, agregó un tercero. “De niño siempre admiré a Ronaldinho, siempre quise ser como él, ahora con 36 años ya logré obtener el físico de Ronaldinho”, bromeó un cuarto. Sin embargo, el talento mantiene su vigencia.

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Lo que se ve en las imágenes no es la actuación de un jubilado nostálgico. Los movimientos tienen esa característica marca suya —el cuerpo relajado, el toque sutil, la improvisación que parece ensayada— y eso fue suficiente para que millones de usuarios lo compartieran con la misma pregunta implícita: ¿cómo puede seguir viéndose así? La respuesta, al menos en parte, parece estar en que Ronaldinho nunca dejó de jugar. Las redes sociales del ex crack del Barcelona y el PSG muestran, con frecuencia, escenas similares: partidos informales, encuentros con amigos, sesiones de fútbol que para él son, antes que cualquier otra cosa, una forma de vida.

El Ravenna ya espera a un crack que agotó camisetas y entradas

El video viral llega en un momento de máxima expectativa por su vuelta al fútbol competitivo. Ronaldinho fichó por el Ravenna FC, club de la Serie C italiana —la tercera división del fútbol peninsular—, y en agosto aterrizó en la región de Emilia-Romaña para firmar el contrato. “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”, declaró en su presentación oficial.

La expectativa generada desbordó cualquier proyección razonable para un equipo de tercera división. La camiseta número 10 con su nombre, comercializada a 129 euros, se agotó en horas en las tiendas oficiales del club. Cuando se confirmó su participación en un partido frente al Forlì, previsto para el 15 de noviembre en el estadio Bruno Benelli, la demanda de entradas superó ampliamente la oferta: el recinto tiene capacidad para 4.943 espectadores, pero solo alrededor de 1.500 localidades estarán disponibles para el público general.

Dinho, con la casaca de su nuevo club (AP Foto/Luca Bruno)
Dinho, con la casaca de su nuevo club (AP Foto/Luca Bruno)

El Ravenna es propiedad desde 2024 del empresario italiano Ignazio Cipriani —ligado al grupo de restauración del mismo nombre— y la operación tiene una lógica de expansión de marca. Pero más allá del andamiaje comercial, lo que convoca a los hinchas es la posibilidad de ver en acción, aunque sea por una tarde, a uno de los futbolistas más talentosos de la historia. El mismo que esta semana volvió a ser viral jugando descalzo en la playa.

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