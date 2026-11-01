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Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

El servicio de mensajería permite localizar imágenes, clips, grabaciones y archivos que permanecen almacenados, aunque ya no aparezcan dentro de las conversaciones habituales

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
La gestión de almacenamiento de WhatsApp facilita borrar archivos innecesarios - (Meta)
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La papelera de WhatsApp se encuentra dentro de la administración de almacenamiento de la aplicación y permite eliminar fotos, videos, audios y documentos que ya no son necesarios. Esta herramienta resulta útil cuando el teléfono comienza a quedarse sin espacio, una situación frecuente en cuentas que reciben archivos de manera constante o participan en grupos activos.

Aunque un contenido deje de aparecer a simple vista dentro de una conversación, puede seguir alojado en el dispositivo y ocupar memoria. Por ese motivo, WhatsApp ofrece un apartado para revisar los elementos que consumen más capacidad sin necesidad de eliminar un chat completo ni perder todos sus mensajes.

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La gestión de almacenamiento de WhatsApp facilita borrar archivos innecesarios - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La gestión de almacenamiento de WhatsApp facilita borrar archivos innecesarios - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La papelera está en Administración de almacenamiento

La ruta para acceder a los archivos acumulados comienza en la configuración de la aplicación. Desde allí, se debe entrar en “Almacenamiento y datos” y después seleccionar “Administración de almacenamiento”.

Dentro de ese menú aparece la sección “Revisa y elimina elementos”, que funciona como el espacio de limpieza de WhatsApp. Allí se agrupan archivos multimedia y documentos según el espacio que ocupan, lo que permite identificar con rapidez el contenido que puede eliminarse.

Para borrar un elemento, hay que pulsar “Seleccionar”, marcar los archivos elegidos y tocar el icono de la papelera. La aplicación solicitará una confirmación antes de ejecutar la eliminación. Es conveniente revisar la selección con atención, ya que una fotografía, un video o un documento puede contener información que todavía haga falta.

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La función permite liberar almacenamiento de forma selectiva. En lugar de vaciar de golpe todo el contenido compartido, cada persona puede decidir qué conservar y qué descartar según su uso de la aplicación.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
WhatsApp permite limpiar videos y fotos sin borrar los chats - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Videos y fotos suelen concentrar el mayor consumo de espacio

Los videos aparecen entre los archivos que más memoria pueden ocupar, sobre todo en grupos familiares, laborales o de amigos donde circulan contenidos a diario. Un solo archivo de larga duración o con alta calidad puede consumir más espacio que decenas de mensajes de texto.

Las fotografías también se acumulan con rapidez. Cuando la descarga automática está activa, el dispositivo puede guardar imágenes recibidas en conversaciones individuales y grupos, incluso si nunca se vuelven a abrir. La revisión periódica evita que esos archivos queden almacenados sin utilidad.

Otros elementos que pueden borrarse desde la gestión de almacenamiento son:

  • Audios y notas de voz antiguas.
  • Documentos ya descargados o duplicados.
  • GIF y archivos multimedia compartidos en grupos.
  • Videos que ya cuentan con una copia en otro servicio.
  • Imágenes recibidas de forma automática.
Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Una función de WhatsApp ayuda a evitar que el móvil se quede sin memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de borrar, conviene comprobar si el contenido existe en otro dispositivo, en la galería o en una copia de seguridad. Esta verificación es relevante para archivos de trabajo, comprobantes, fotografías familiares o documentos que no pueden recuperarse con facilidad.

La descarga automática puede llenar la memoria sin aviso

Eliminar archivos acumulados soluciona parte del problema, pero prevenir nuevas descargas innecesarias ayuda a mantener el espacio libre. En “Almacenamiento y datos”, WhatsApp permite modificar qué archivos se descargan cuando el móvil usa datos móviles, conexión Wi-Fi o roaming.

Desactivar la descarga automática de videos y documentos reduce la llegada de contenido que no se consulta. Las fotos, audios y archivos recibidos seguirán disponibles en las conversaciones, pero cada persona decidirá cuándo guardarlos en el dispositivo.

También es útil identificar los chats con mayor cantidad de contenido. Desde la administración de almacenamiento se pueden revisar las conversaciones que concentran más archivos y borrar elementos concretos sin afectar el resto del historial. No es necesario eliminar una conversación completa para recuperar espacio.

Las copias de seguridad requieren una revisión aparte

Las copias de seguridad de WhatsApp pueden incluir conversaciones y archivos multimedia, según la configuración elegida. Si contienen videos, fotografías y documentos, su tamaño puede aumentar y ocupar capacidad en los servicios de almacenamiento en la nube.

Revisar los ajustes de respaldo permite decidir qué tipos de contenido deben conservarse. Una copia más limitada puede reducir el espacio usado, aunque también deja fuera archivos que podrían ser necesarios al restaurar la cuenta en otro teléfono.

La limpieza de WhatsApp no siempre resuelve por completo los problemas de almacenamiento. El dispositivo también guarda datos de otras aplicaciones, fotografías tomadas con la cámara, videos, descargas y archivos temporales.

Por ello, si el espacio continúa siendo insuficiente, resulta necesario consultar la configuración general del teléfono. Eliminar aplicaciones que no se usan, duplicados y datos temporales puede complementar la limpieza realizada dentro de WhatsApp y evitar que la memoria se agote de forma inesperada.

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