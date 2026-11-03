Alivio sin euforia: Caputo buscó acercarse a la industria, pero la preocupación por la actividad dominó los pasillos

El ministro Luis Caputo buscó mostrar una actitud más cercana a los industriales y llevó anuncios para atender algunos de los reclamos del sector Maximiliano Luna

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Hubo anuncios, gestos de acercamiento y una recepción positiva, pero no euforia. En los pasillos del Golden Center, donde este martes se desarrolla la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), los empresarios coincidieron en que Luis Caputo, llegó con una actitud más conciliadora hacia el sector.

El ministro de Economía llevó medidas concretas para aliviar la situación financiera de las empresas, especialmente de las pymes, y buscó tender puentes con un empresariado que reclama respuestas frente a las dificultades de la economía real. Sin embargo, mientras los anuncios recibieron una buena acogida, la preocupación por la falta de actividad dominó buena parte de las conversaciones informales.

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La sensación que quedó entre los industriales fue que el Gobierno comenzó a reconocer con mayor claridad las consecuencias que su programa macroeconómico tiene sobre las empresas. El alivio financiero resultó bienvenido, pero no alcanzó para despejar las dudas sobre la recuperación de la producción y las ventas. En los intercambios entre empresarios se repitió una inquietud: qué ocurrirá cuando terminen los plazos de las medidas anunciadas si la actividad no consigue repuntar.

Antes de subir al escenario de la conferencia, que este año se realizó bajo el lema “Talento argentino: la fuerza que transforma”, Caputo se reunió en el VIP con algunos de los integrantes del Comité Ejecutivo de la UIA, como suele ocurrir cuando no llegan con lo justo. Allí, según relataron fuentes empresarias, el ministro transmitió un mensaje que luego reiteró públicamente: el Gobierno no se apartará de los lineamientos centrales de su programa económico, pero intentará ayudar a las empresas dentro de los márgenes disponibles.

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La conversación se produjo antes de su exposición, que siguió a la intervención del presidente de la Conferencia Industrial, Silvio Zurzolo. El mensaje del titular del Palacio de Hacienda buscó combinar la defensa del equilibrio fiscal con una mayor disposición a atender los problemas cotidianos de las empresas.

En su discurso, Caputo reconoció especialmente las dificultades financieras de las pequeñas y medianas firmas. “El costo financiero es un problemón para las pymes”, sostuvo, y señaló que muchas empresas se financian a tasas cercanas al 80%, cuando la tasa de mercado ronda el 25%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló al comienzo de la conferencia y realizó varios anuncios para las pymes (Maximiliano Luna)

Para varios industriales, esa definición fue tan importante como las medidas anunciadas. Interpretaron que el ministro comenzó a mostrar una mayor sensibilidad frente a los problemas de la microeconomía, aunque sin modificar su defensa del programa económico.

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¿Un cambio de actitud?

Un importante directivo de la UIA valoró, en diálogo reservado, el “cambio de actitud” de Caputo. Según su interpretación, el acercamiento no comenzó este martes, sino que ya se manifestó días atrás en Rosario, durante la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El encuentro buscó acercar a las pequeñas y medianas empresas proveedoras a las grandes compañías que desarrollan proyectos de inversión. Para el dirigente, esa iniciativa representó otra señal de que el equipo económico comenzó a prestar mayor atención a la necesidad de integrar a las industrias locales en las oportunidades que generan los grandes proyectos.

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El propio Caputo destacó durante su exposición el entusiasmo que encontró en Rosario. También aseguró que los proyectos del RIGI ya contrataron a unos 1.800 proveedores y que el 82% de lo invertido correspondió a compras locales.

En diálogo con Infobae, Martín Rappallini, presidente de la UIA, también valoró las medidas, aunque dejó en claro que los reclamos industriales no se agotaron con los anuncios.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, valoró los anuncios de Caputo como una señal positiva, aunque advirtió que todavía queda una extensa agenda de reclamos para mejorar la competitividad industrial

“El ministro fue muy claro en los lineamientos generales del Gobierno, en términos de equilibrio fiscal, y de que no van a hacer nada que no esté dentro de los planes, pero sí van a tomar todas las medidas que sean necesarias para acompañar al empresariado”, sostuvo.

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El dirigente destacó especialmente la suspensión de embargos de ARCA, una medida que la entidad reclamó, así como la ampliación de los planes de pago y la posibilidad de utilizar saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras. “Para nosotros es importante. Queda toda una agenda de trabajo por delante, pero siempre es importante empezar por algo”, afirmó.

Rappallini también reconoció que el próximo año electoral plantea desafíos, aunque consideró que el Gobierno debe continuar removiendo obstáculos y distorsiones que afectan la competitividad. “Estamos contentos con esta medida, pero siempre vamos por más”, señaló.

Las medidas anunciadas

Caputo anunció una serie de medidas orientadas a reducir las dificultades financieras de las empresas. Entre ellas, la suspensión de embargos de ARCA para pymes hasta mayo de 2027, la ampliación del plan de pagos de 18 meses para incorporar deudas vencidas hasta el 31 de octubre y la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas utilicen el 100% de sus saldos a favor de IVA de exportación o reintegros para cancelar deudas aduaneras. Las grandes empresas también podrán hacerlo, pero en un porcentaje menor, dijo el ministro.

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También presentó una línea de créditos del Banco Nación para el sector automotor, con plazos de tres a cinco años y tasa fija, y una propuesta para avanzar en la eliminación del impuesto de Sellos en las provincias, mediante un esquema de esfuerzo fiscal compartido con la Nación.

Algunos de los anuncios recibieron aplausos durante la exposición. Pero, una vez fuera del auditorio, las conversaciones volvieron rápidamente a los problemas de las fábricas. El reclamo más repetido fue por una recuperación de la actividad. Los industriales reconocieron que la postergación de embargos y las facilidades financieras pueden ayudar a atravesar un momento difícil, pero también advirtieron que esas herramientas no resuelven la falta de demanda.

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En ese contexto, Rappallini reconoció que la situación de la industria es compleja y que existen sectores particularmente afectados. También insistió en la necesidad de reducir impuestos y equiparar las condiciones de competitividad con las de otros países de la región.

Una de las voces más críticas fue la de Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Indumentaria Argentina, quien consideró que las medidas quedaron por debajo de las expectativas de una parte del empresariado. “Creí que iba a haber un RIGI para pymes. Acá tienen que activar la actividad. Dieron un paso, pero esperábamos más”, sostuvo.

Drescher explicó que esperaba anuncios vinculados con la reducción de los costos laborales, especialmente para las industrias intensivas en mano de obra. En ese sentido, mencionó una propuesta de la UIA para permitir que una parte de los aportes patronales se compute como pago a cuenta del IVA en actividades transables. Según el empresario, esa herramienta permitiría reducir los costos de producción y mejoraría las condiciones de competitividad de las empresas argentinas.

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Su planteo reflejó una preocupación que se repitió durante la jornada: el alivio financiero resulta necesario, pero los industriales también reclaman medidas que mejoren la competitividad y ayuden a recuperar la demanda.

En tanto, desde el sector automotor, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, realizó una evaluación positiva de la exposición del ministro y destacó especialmente el reconocimiento de los problemas financieros que enfrentan las empresas.

“Creo que el ministro dio un panorama muy claro en cuanto a hechos y datos de lo que está sucediendo, el orden macroeconómico que venimos viendo, pero también dio anuncios que fueron importantes en señal de, de alguna manera, cómo el Gobierno puede colaborar en esta transición de recuperación económica con respecto a las pymes”, afirmó, en diálogo con este medio.

La preocupación por la caída de la actividad y las dificultades para recuperar las ventas dominó las conversaciones entre los empresarios durante la Conferencia Industrial (Maximiliano Luna)

Respecto de los créditos para la compra de automóviles, consideró que la iniciativa apunta a facilitar el acceso al financiamiento mediante tasas más accesibles para los consumidores. Sin embargo, aclaró que todavía no contaba con los detalles del programa y que, según entendía, estaría destinado a vehículos de producción nacional.

Para el ejecutivo, el reconocimiento del costo financiero constituyó una parte importante del mensaje oficial. Se trata, según explicó, de un componente que afecta directamente las operaciones de las empresas y que no siempre ocupa un lugar central en las discusiones sobre competitividad.

La lectura política que circuló entre los empresarios

Más allá de las medidas económicas, en los pasillos también apareció una interpretación política sobre el cambio de tono de Caputo.

Algunos empresarios vincularon la actitud más conciliadora del ministro con las críticas que recibe la política económica desde sectores del propio oficialismo, donde comenzaron a observar diferencias sobre la necesidad de atender las dificultades de la actividad.

En esos intercambios surgió el nombre de Patricia Bullrich, una figura con la que, según las opiniones recogidas durante la conferencia, buena parte del empresariado mantiene afinidad.

La lectura de esos industriales fue que existe espacio para reclamar modificaciones en determinadas políticas sin cuestionar la estabilidad macroeconómica ni los logros que atribuyen al Gobierno. En ese contexto, algunos interpretaron que los anuncios de Caputo también buscaron responder a una demanda de mayor atención sobre la economía real.

El propio Caputo dedicó una parte importante de su exposición a defender el rumbo económico. Rechazó la posibilidad de mejorar la competitividad mediante devaluaciones y sostuvo que el costo argentino debe reducirse a través de menores impuestos, menos regulaciones, financiamiento más barato y mejoras de infraestructura.

También cuestionó el funcionamiento del modelo económico anterior y afirmó que las empresas deben adaptarse a nuevas condiciones de competencia. Para ilustrarlo, contrastó experiencias de compañías industriales que tomaron decisiones diferentes frente al cambio de escenario.

Esas referencias convivieron con un mensaje de acercamiento hacia el empresariado. Caputo sostuvo que todavía quedan muchas medidas por implementar y pidió confianza a los industriales para acompañar el proceso de transformación económica.