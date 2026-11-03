El Salvador

Las autoridades salvadoreñas reportan la captura de cuatro hombres por agresiones y lesiones en dos hechos diferentes

Los operativos policiales dejaron bajo arresto a un hombre señalado por atacar a un ciudadano en un cementerio y a tres involucrados en una pelea callejera, según los reportes divulgados durante las últimas horas

José Miguel Galán Solórzano fue arrestado en el cementerio El Cristo tras propinar una golpiza a otro ciudadano./ (PNC El Salvador)
José Miguel Galán Solórzano fue arrestado en el cementerio El Cristo tras propinar una golpiza a otro ciudadano./ (PNC El Salvador)
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La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó sobre la captura de cuatro personas acusadas de participar en hechos de violencia que dejaron a varias víctimas con lesiones en Santa Ana Centro y San Julián, Sonsonate Este, durante las últimas horas.

Uno de los casos ocurrió en el cementerio El Cristo, en Santa Ana Centro, donde agentes detuvieron a José Miguel Galán Solórzano, de 32 años. Según la versión difundida por la PNC, el hombre habría agredido físicamente a otro ciudadano dentro del camposanto.

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La institución indicó que la víctima sufrió golpes en el rostro, una laceración en una oreja y una dislocación en el brazo izquierdo. Los equipos policiales intervinieron tras conocer el hecho y localizaron al presunto responsable, quien será remitido por el delito de lesiones.

La publicación oficial no precisó qué originó la agresión ni el estado de salud posterior de la persona afectada. Tampoco informó si existía algún vínculo previo entre Galán Solórzano y la víctima.

En un segundo procedimiento, la PNC anunció la detención de tres personas por una riña ocurrida en San Julián, Sonsonate Este. Los arrestados fueron identificados como Leonel Alexander Sermeño Peraza, de 34 años; Noé Humberto Peraza Rivas, de 44; y Mauricio Alexander Miranda Escobar, de 26 años.

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Tres hombres enfrentan cargos por desórdenes públicos y lesiones luego de una riña en la vía pública de San Julián./ (PNC El Salvador)
Tres hombres enfrentan cargos por desórdenes públicos y lesiones luego de una riña en la vía pública de San Julián./ (PNC El Salvador)

De acuerdo con el reporte policial, los tres participaron en una pelea en la vía pública y resultaron lesionados. La institución sostuvo que el incidente quedó registrado en un video, lo cual permitió iniciar las pesquisas para establecer sus identidades y ubicarlos.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de desórdenes públicos y lesiones, según informó la Policía Nacional Civil. En la imagen divulgada junto al comunicado aparece una inconsistencia: el texto de la publicación atribuye 26 años a Miranda Escobar, aunque el afiche policial le asigna 34. La PNC no aclaró cuál de las dos edades es la correcta.

Las autoridades tampoco detallaron la gravedad de las lesiones que presentaron los involucrados ni menciona nada sobre si hubo otras personas afectadas durante la pelea.

¿Qué contempla el Código Penal de El Salvador para estos casos?

El delito de lesiones contempla daños a la salud o a la integridad física de otra persona. La calificación concreta depende del alcance de las heridas, los peritajes médicos, los medios utilizados y otras circunstancias que deberá evaluar la Fiscalía General de la República (FGR) y, posteriormente, un juez.

Balanza de metal con unas esposas colgadas en el centro sobre un escritorio de madera con libros, un mazo y una silla de cuero.
Los cuatro detenidos permanecen bajo custodia de la policía a la espera de su remisión ante la justicia salvadoreña. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura de desórdenes públicos, por su parte, apunta a conductas que alteran la tranquilidad o el orden colectivo en lugares de acceso público. En el caso de San Julián, la imputación anunciada por la Policía deberá ser sustentada con los registros audiovisuales, testimonios y demás elementos de la investigación.

De acuerdo con los datos oficiales, las cuatro personas permanecen bajo custodia policial a la espera de ser remitidas ante las autoridades judiciales, donde se definirá si las imputaciones avanzan y qué medidas serán solicitadas en cada expediente, para que el proceso continúe en las instancias públicas correspondientes en cada uno de los casos.

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