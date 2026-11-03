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Apple pondrá clasificación de mayores de 18 a las apps de citas y a los chatbots de compañía romántica

Los desarrolladores deben declarar esas funciones desde el 16 de noviembre de 2026 y Apple no aclaró qué pasará con quien no lo haga

Apple fijará una clasificación mínima de 18 años en la App Store para las aplicaciones de citas y de compañeros virtuales románticos. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Apple fijará una clasificación mínima de 18 años en la App Store para las aplicaciones de citas y de compañeros virtuales románticos. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
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Apple indicó el 2 de noviembre de 2026 que las aplicaciones de citas y las que incluyen un compañero virtual de contenido romántico o sexual recibirán en la App Store una clasificación mínima de 18 años. Los desarrolladores deberán declararlo desde el 16 de noviembre de dicho año.

El aviso apareció en el blog de noticias para desarrolladores de la empresa. Desde esa fecha, el cuestionario de clasificación por edades de App Store Connect, el portal donde los desarrolladores administran sus apps, sumará dos preguntas nuevas. Todas las aplicaciones deberán tener las respuestas completas antes del 12 de enero de 2027.

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Captura de pantalla de un navegador con un comunicado del sitio web Apple Developer sobre clasificación por edades
El comunicado de Apple omite detallar los métodos de control para verificar la veracidad de las declaraciones de los creadores. (Apple)

La primera pregunta es si la app permite compartir la ubicación real con otra persona o con un grupo.

La segunda es si ofrece conexiones de citas o de pareja entre personas reales, o un compañero virtual que interactúe con el usuario con contenido sexual o romántico. Un sí en la segunda fija el piso de 18 años.

La ubicación compartida pesa menos. Según Apple, en algunas regiones no modificará la edad mínima, pero la empresa no dijo en cuáles. Brasil es el único país que menciona: allí la ley local exige 16 años para la ubicación compartida y 18 para las citas y las relaciones.

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Los desarrolladores que crean que su app merece una edad menor en Brasil pueden pedir una clasificación oficial al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de ese país. Apple cita como ejemplo las apps de ubicación pensadas para que padres e hijos se localicen.

Los chatbots de uso general mantendrán su categoría siempre que no entablen conversaciones románticas con los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic)
Los chatbots de uso general mantendrán su categoría siempre que no entablen conversaciones románticas con los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué no explica el aviso de Apple

El texto no menciona la inteligencia artificial ni nombra aplicaciones. Tampoco detalla cómo comprobará que las respuestas sean verdaderas. El sitio especializado PPC Land señaló que Apple genera la clasificación a partir de lo que declara cada desarrollador, según su página de referencia.

La gobernadora de Nueva York promulgó una ley que sanciona con multas de hasta 25.000 dólares el acceso infantil a chatbots que simulan ser humanos. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
La gobernadora de Nueva York promulgó una ley que sanciona con multas de hasta 25.000 dólares el acceso infantil a chatbots que simulan ser humanos. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

No precisa qué ocurrirá con una app que no complete las declaraciones antes del 12 de enero de 2027. Cuando Apple rediseñó sus niveles de edad en 2025, avisó que los cuestionarios incompletos interrumpirían el envío de actualizaciones. PPC Land observó que el aviso actual no incluye una frase equivalente.

La definición, según el mismo análisis, deja fuera a un chatbot de uso general que no mantenga conversaciones románticas. En cambio, muchos chatbots de compañía, construidos alrededor de un personaje fijo y una relación continua, quedan claramente dentro.

Seis de cada diez apps de compañía con IA eran accesibles para menores

Ese es el sector donde la medida puede tener más efecto. La empresa de investigación Deepsee, en un estudio actualizado el 15 de julio, encontró que 2.589 de 4.346 aplicaciones de compañía con IA, el 60%, figuraban como accesibles para menores.

Apple restringe las descargas de aplicaciones para mayores de 18 años a usuarios sin edad confirmada en Australia, Brasil y Singapur. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Apple restringe las descargas de aplicaciones para mayores de 18 años a usuarios sin edad confirmada en Australia, Brasil y Singapur. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Cualquiera de ellas que ofrezca contenido romántico o sexual tendrá que declararlo y pasar a 18+. Con esa edad mínima, la app queda fuera del alcance de los controles parentales configurados por debajo de los 18 años, indicó PPC Land.

Apple ya bloquea desde el 24 de febrero la descarga de apps 18+ en Australia, Brasil y Singapur a los usuarios cuya mayoría de edad no está confirmada.

Nueva York prohibirá los chatbots que simulan ser personas a menores

La decisión coincide con la presión de los legisladores. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que impide a los menores de 18 años usar funciones de chatbots que se hacen pasar por humanos. La norma enumera 12 funciones consideradas inseguras y prevé multas de hasta USD 25.000 por infracción.

La ley de Nueva York entrará en vigor el 1 de enero de 2027, once días antes del plazo que Apple fijó a los desarrolladores. Las preguntas nuevas aparecerán en App Store Connect el 16 de noviembre y las declaraciones deberán estar completas el 12 de enero de 2027.

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