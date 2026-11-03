Amazon revive el marco digital de fotos con una versión que elige tus mejores imágenes con IA

Amazon lanza Alexa Photo Frame. (Amazon)

Guardar

Los antiguos portarretratos digitales regresan con una propuesta que incorpora inteligencia artificial para organizar fotografías y mostrar recuerdos de forma automática. El nuevo Alexa Photo Frame cuenta con una pantalla táctil de 10 pulgadas, se conecta con Amazon Photos y permite seleccionar imágenes mediante comandos de voz.

Amazon busca recuperar un dispositivo que tuvo popularidad durante los años 2000: el marco digital de fotografías. La compañía presentó el Alexa Photo Frame, un equipo que utiliza inteligencia artificial para seleccionar imágenes, organizar recuerdos y mostrarlos en una pantalla sin que el usuario tenga que buscarlos manualmente en su teléfono.

PUBLICIDAD

La propuesta combina las funciones tradicionales de estos portarretratos con las capacidades de Alexa+, el asistente de inteligencia artificial de Amazon. En lugar de limitarse a reproducir una presentación con fotografías elegidas previamente, el dispositivo puede identificar cuáles considera más adecuadas para mostrar y organizarlas según diferentes criterios.

Amazon trae de regreso los retratos digitales. (Amazon)

El equipo incorpora una pantalla táctil antirreflejos de alta definición de 10 pulgadas y está disponible con un diseño de paspartú blanco texturizado. Algunas versiones también incluyen acabados de madera auténtica, como abedul o nogal, para integrarse en distintos espacios del hogar.

Cómo funciona la inteligencia artificial del nuevo marco de Amazon

Una de las principales características del Alexa Photo Frame es su capacidad para seleccionar fotografías mediante Alexa+. El sistema analiza diferentes elementos de las imágenes, como las personas que aparecen, el momento en que fueron tomadas y el contenido de cada escena.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, puede dar prioridad a fotografías en las que las personas estén sonriendo y tengan buena iluminación. También puede adaptar las imágenes que muestra según la época del año y evitar contenidos que no corresponden a recuerdos personales, como capturas de pantalla o recibos.

El usuario también puede establecer qué personas quiere destacar. De esta manera, el marco puede priorizar fotografías de familiares, amigos o cualquier persona seleccionada previamente.

Otra posibilidad consiste en pedirle directamente al asistente que muestre imágenes relacionadas con un tema específico. Mediante comandos de voz, se pueden solicitar fotografías de un viaje, una mascota o una persona determinada.

PUBLICIDAD

Los retrato digitales regresan de la mano de Amazon y con IA integrada. (Amazon)

La inteligencia artificial también puede encontrar similitudes entre imágenes tomadas en diferentes momentos. Así, el dispositivo puede colocar juntas fotografías de una misma persona o de experiencias parecidas, incluso cuando fueron capturadas con varios años de diferencia.

Además, Amazon incorporó una función para añadir notas de voz a las fotografías. Esto permite acompañar una imagen con una explicación o un relato sobre el momento en que fue tomada, de modo que los recuerdos no se limiten a una presentación visual.

Amazon Photos permite compartir fotografías con familiares

El Alexa Photo Frame se conecta con Amazon Photos, el servicio de almacenamiento de imágenes de la compañía. Esta integración permite sincronizar las fotografías del usuario para que estén disponibles en el dispositivo.

PUBLICIDAD

Los miembros de Amazon Prime cuentan con almacenamiento ilimitado para fotografías en alta resolución dentro de este servicio. Además, familiares y amigos pueden compartir imágenes directamente con el marco, una función que facilita mantener actualizados los recuerdos que aparecen en la pantalla.

De esta manera, el dispositivo no depende exclusivamente de las fotografías almacenadas en el teléfono de su propietario. También puede recibir imágenes de otras personas, siempre que estas utilicen las opciones de intercambio disponibles.

Los retratos digitales de Amazon se conectarán con Alexa y el álbum de fotos. (Amazon)

La integración con Alexa+ busca simplificar la administración de los recuerdos digitales. En lugar de crear álbumes o seleccionar manualmente cada fotografía, el usuario puede dejar que el asistente organice parte del contenido y decidir qué imágenes quiere ver.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta el Alexa Photo Frame

El nuevo marco digital ya está disponible en Estados Unidos. Su precio depende del acabado elegido: la versión negra cuesta 199,99 dólares, mientras que los modelos con madera de abedul o nogal parten de los 229 dólares.

Cada dispositivo incluye un periodo de prueba de 90 días de Alexa+. Una vez finalizado, será necesario contar con una suscripción para continuar utilizando algunas de las funciones del asistente.

Por ahora, Amazon no ha anunciado cuándo llegará el Alexa Photo Frame a otros mercados. Su lanzamiento representa una nueva apuesta por recuperar un dispositivo que perdió protagonismo con la expansión de los teléfonos inteligentes, pero que ahora busca encontrar un lugar en los hogares mediante la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD