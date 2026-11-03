“No depende de una elección”: el Gobierno busca aplacar el impacto de una derrota de Trump

Adrián Ravier en conferencia de prensa en Casa Rosada

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo este martes que la solidez macroeconómica de la Argentina no depende del resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en medio de la incertidumbre que generan los comicios legislativos que se celebran este martes en ese país y que podrían definir si el Partido Republicano pierde totalmente el control del Congreso.

La declaración se produjo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que también defendió la gestión económica del Gobierno frente a la suba del riesgo país, que durante el transcurso de este martes subía a 821 puntos básicos y se consolida como la marca más elevada desde las elecciones del año pasado.

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Ravier enumeró las medidas que, según explicó, sostienen la estabilidad macroeconómica del país: “Todo lo que hace Luis Caputo como ministro de Economía, todo lo que hace el Banco Central, todo lo que hace la Secretaría de Finanzas con el plan financiero que nosotros presentamos”, señaló el vocero, que remarcó que ese esquema garantiza los fondos necesarios para cubrir los pagos de intereses de deuda durante 2026 y 2027.

“Eso es una garantía de que Argentina no va a caer en default mientras Javier Milei sea presidente”, afirmó Ravier. El funcionario destacó además la compra de reservas por parte del Banco Central, la reducción casi total de los pasivos remunerados y el sostenimiento del equilibrio fiscal “mes tras mes” como los pilares que permiten al país enfrentar, en sus palabras, “una situación difícil por la incertidumbre global”.

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En la Casa Rosada anticipan una derrota del Partido Republicano en los comicios de medio término, aunque intentan bajarle el precio a su eventual impacto local. “Va a perder, pero como perdieron todos los oficialismos”, señaló un funcionario, que recordó que, salvo contados casos como el de Franklin D. Roosevelt en 1934 y el de George W. Bush en 2002, el partido del presidente no suele sumar escaños en ambas cámaras del Congreso en simultáneo.

Donald Trump

En el Gobierno creen que los republicanos podrían perder la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque consideran que los demócratas no reunirían los votos necesarios para cambiar la composición del Senado. Desde el entorno de Milei reconocen que una derrota oficialista en Estados Unidos podría generar movimientos en los mercados, con una posible nueva suba del riesgo país y una caída de los bonos argentinos, pero sostienen que esos efectos serían transitorios. “Falta más de un año para octubre. Es realmente imposible saberlo. De igual forma, las elecciones de medio término no explican lo que viene hacia adelante”, planteó un integrante del círculo rojo del libertario.

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Pese a la cautela con la que siguen el escrutinio, en el oficialismo descartan que un revés republicano altere el vínculo entre Trump y Milei. “La apuesta de Estados Unidos con respecto a la Argentina es a largo plazo. La política internacional es en clave estratégica. La relación no va a cambiar”, indicaron desde las filas libertarias. Con esa lectura, y tras la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil, el Gobierno busca preservar el lugar de Milei como principal aliado e interlocutor de Trump en la región.

Aun así, el vocero admitió que factores externos, como la situación en Medio Oriente, el precio del petróleo y la suba de tasas de interés internacionales, afectaron tanto a la región como a la Argentina. Según Ravier, ese contexto se refleja en la suba del riesgo país y en una desaceleración del crecimiento económico, aunque remarcó que los analistas coinciden en que 2026 cerrará como un año de expansión, más allá de uno o dos trimestres negativos cuya definición aún está pendiente de confirmación con los datos oficiales.

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“El crecimiento de 2026 está garantizado y creo que ese es el punto fundamental”, sostuvo. El funcionario comparó el escenario actual con un contexto hipotético sin el superávit energético ni el dinamismo exportador que, según dijo, caracterizan hoy a la economía argentina. En ese caso, explicó, el país debería importar petróleo a precios elevados mientras enfrenta déficit fiscal y emisión monetaria, lo que derivaría en “una situación muy grave”.

Javier Milei junto al presidente de Estados Unidos

Consultado sobre los comicios de este martes en Estados Unidos, Ravier evitó anticipar un pronóstico sobre el control del Senado. “No está claro si se va a poder sostener el Senado. Habrá que ver el resultado”, señaló. El vocero remarcó la relación que mantiene Milei con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque insistió en que el vínculo bilateral no depende del resultado electoral.

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“Nuestra relación con los Estados Unidos no depende de una elección legislativa, no depende tampoco de quién sea presidente. Nosotros nos alineamos estratégicamente con los Estados Unidos como parte de nuestra política de Estado también”, afirmó. Esta definición se da en un contexto en el que la Casa Rosada envió funcionarios a Washington para seguir de cerca el escrutinio y dialogar con inversores, ante la posibilidad de un resultado adverso para el Partido Republicano que podría complicar futuras asistencias financieras a la Argentina.

Al ser consultado sobre la divergencia entre su discurso de solidez macroeconómica y la evolución de los mercados, que llevaron el riesgo país por encima de los 800 puntos básicos en los últimos días, Ravier atribuyó el fenómeno al “beta agresivo” que, según explicó, caracteriza a la Argentina por su historial de defaults y crisis cambiarias. “Cuando hay shocks globales que impactan en la región, a la Argentina le impactan un poco más”, sostuvo.

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El vocero calificó esa suba como “algo transitorio” y remarcó el esfuerzo del Gobierno por dar seguridad jurídica a quienes invierten en el país. Según datos de JP Morgan, el indicador llegó a 808 puntos básicos este martes, su nivel más alto en un año, en momentos en que los mercados siguen de cerca tanto los comicios estadounidenses como las dudas sobre el financiamiento argentino para 2027.