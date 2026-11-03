El movimiento de Haas que anticipa quién sería el reemplazante de Esteban Ocon para las próximas carreras de la Fórmula 1

Rafael Camara integra la academia de Ferrari y sería el reemplazante de Esteban Ocon en Haas para el GP de Sao Paulo

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Los rumores se desataron apenas se conoció la misteriosa decisión de bajar a Esteban Ocon del asiento titular de Haas apenas unas horas antes del comienzo de la actividad del sábado en el Gran Premio de México. El japonés Ryo Hirakawa, suplente del equipo que estaba en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras participar de la práctica libre 1, ascendió repentinamente y hasta alcanzó a sumar un punto por las sanciones a Franco Colapinto, entre otros. La pregunta que se instaló automáticamente apuntó a los días siguientes: ¿quién estará como dupla de Ollie Bearman?

Mientras se demora el anuncio oficial de Haas, desde Brasil dieron a conocer que el rookie Rafael Cámara “está más cerca de debutar en la Fórmula 1 antes de lo previsto”, ya que fue convocado para “someterse a los exámenes médicos necesarios para su participación en el Gran Premio de Sao Paulo”, según aseguró el portal brasileño UOL en información “exclusiva” a la que tuvo acceso el Blog do Torcedor. Incluso adelantaron que se espera que haya un anuncio conjunto entre Haas y Ferrari para confirmar el estreno en Interlagos del corredor de 21 años que está peleando el título en la Fórmula 2 con el equipo Invicta.

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Además, Globo Esporte profundiza en esta información en una nota firmada por Rafael Lopes y titulada “Rafael Cámara será piloto de Haas en los GP de Sao Paulo y Las Vegas”. El periodista escribió que el contrato de Ocon será “rescindido” y el sudamericano se hará cargo del monoplaza para la próxima cita en Brasil y el GP de Las Vegas (22 de noviembre). “Se espera que Hirakawa regrese al volante para las últimas carreras de la temporada”, expresó. Serían Qatar y Abu Dhabi, aunque permanecen en duda por el conflicto en Medio Oriente y se baraja Imola como una alternativa para cerrar el calendario.

Cámara ya fue oficializado como titular del equipo que es propiedad de Gene Haas para 2027. Si bien estaba planificado que ocupara el lugar de Ocon desde la próxima temporada, la escandalosa salida del corredor francés adelantaría los planes. Si se confirma el nombramiento del joven de 21 años, compartirá la parrilla con su compatriota Gabriel Bortoleto (Audi) y se romperá una racha de 10 años sin dos pilotos brasileños en una carrera de la Máxima. El último dúo había sido Felipe Massa en Williams y Felipe Nasr en el antiguo Sauber (hoy corresponde a Audi).

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Esteban Ocon podría ser piloto de reserva de Aston Martin desde 2027, según dio a conocer el portal Autosport

La salida de Esteban Ocon del GP de México generó un profundo revuelo en la Fórmula 1 debido al anuncio intempestivo durante la jornada del sábado, a tres horas del inicio de la última práctica. “El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryo Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana”, afirmó la escudería norteamericana a través de un comunicado, en el que no aclararon las razones de esta decisión. El jefe del team, Ayao Komatsu, aclaró que la baja no estaba vinculada a una enfermedad.

Ocon le había dejado su lugar a Hirakawa para el primer entrenamiento por la obligación de ceder espacio a pilotos novatos en diferentes ensayos de la temporada, pero regresó a su butaca para la FP2 del viernes. En medio de la práctica, tuvo un diálogo con su ingeniera Laura Mueller, que cobró otro sentido a partir de su apartamiento. “Hemos cambiado la carga de combustible de alta a media porque Ollie (Bearman) no tiene muy buen aspecto”, le comentó Mueller. A continuación, el francés preguntó si iban a probar los neumáticos blandos, Mueller le comentó que debían utilizar los medios y el galo se lo reclamó: “No, no, yo quiero poner las blandas. O sea, no me hagas eso. Vamos”.

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La escala de rumores creció con el paso de las horas y el diario francés L’Équipe sugirió la versión de un posible “altercado físico” con Ayao Komatsu, pero el ex piloto de Alpine desmintió esa versión en sus redes sociales: “Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”.

Ryo Hirakawa lo reemplazó, pero ya era sabido que su presencia en Interlagos era muy complicada. El sitio especializado AutoHebdo informó que el japonés de 32 años debía competir ese mismo fin de semana en las 6 Horas de Monza, que se trata de la última prueba de la temporada en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. El puesto de Hirakawa no es menor porque conforma el trío de Toyota Racing con Brendon Hartley y Sébastien Buemi, están en la cima con 114 puntos y poseen 17 unidades de ventaja sobre sus escoltas.

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Rafael Camara fue campeón en Fórmula 3 y es el actual líder del campeonato de Fórmula 2

En este sentido, el nombre de Rafael Cámara emergió como una de las posibilidades más concretas en la línea de sucesión. El campeón de Fórmula 3 en 2025 se sumaba al nombre de Jack Doohan, según aseguró el portal Racing News 365. El australiano de 23 años ya tuvo un paso por la F1 porque sustituyó al propio Ocon en su paso por Alpine en 2024 e inició el calendario siguiente como compañero de Pierre Gasly, pero sus malos resultados lo eyectaron de la plaza y fue reemplazado por Franco Colapinto. Sin lugar en el equipo europeo, emigró a Haas como piloto de reserva y precisaron que sorprendió en sus diferentes entrenamientos privados bajo el programa TPC, que obliga a usar monoplazas de años recientes. Sin embargo, Cámara le ganaría la pulseada para conformar la dupla con Bearman.

En medio de todo esto, la situación contractual de Ollie Bearman tampoco está confirmada. El corredor forma parte de la Academia de Pilotos de Ferrari y, según detalló el portal Motorsport, una de las posibilidades a barajar es que trate de abrirse un lugar en el Cavallino Rampante a partir de 2028, ya que el contrato de Lewis Hamilton termina a fines de 2027. De momento, Ayao Komatsu desmintió que la falta de un acuerdo para prolongar su estadía esté vinculada a una cuestión económica, pero Haas deberá resolver muchas cuestiones en la parte decisiva de la temporada para cerrar su producción lo más alto posible en el campeonato.

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Por el momento, la escudería ocupa el sexto lugar entre los constructores y permanece en una lucha mano a mano con Audi: los estadounidenses tiene 31 puntos y permanece por encima de los debutantes, que acumulan 27 unidades.