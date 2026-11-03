Honduras: Propietarios de hotel en Roatán mueren junto a otras siete personas en accidente de avión privado en Florida

Las autoridades de Florida evacuaron a unos 600 residentes debido a la explosión provocada por la caída de la aeronave cerca de un complejo residencial.

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La tragedia aérea ocurrida en el sur de Florida tiene repercusiones en Honduras: dos de las personas que murieron en el accidente eran propietarias del Arca Roatán Boutique Hotel, en West Bay, uno de los destinos turísticos más conocidos de Islas de la Bahía.

Se trata de Rachael Reed y su pareja, Charmi Fehr. El medio estadounidense TMZ informó que ambas viajaban como amigas cercanas de la familia del empresario Adam Robinson, quien también perdió la vida junto a su esposa y sus dos hijos.

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Reed desarrollaba actividades empresariales entre Austin, Texas, y Honduras, donde participaba en el proyecto hotelero. Su vida estaba vinculada tanto al entorno empresarial estadounidense como al turismo en la isla caribeña.

El accidente ocurrió el domingo 1 de junio de 2026, cuando el avión privado Learjet 60 cayó en una zona residencial del condado de Palm Beach. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Nueve personas murieron

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), a bordo viajaban siete pasajeros y dos integrantes de la tripulación. Ninguno sobrevivió al impacto.

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El avión se estrelló cerca de una vía pública y de un complejo residencial; el impacto provocó una fuerte explosión y dejó daños en la zona. Las autoridades locales evacuaron a aproximadamente 600 residentes de las áreas cercanas, trasladados temporalmente a dos refugios habilitados en el condado.

Reuters informó que los equipos de emergencia trabajaron en el lugar mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo federal estadounidense que investiga accidentes de aviación y transporte, inició las indagaciones para establecer las circunstancias de la caída.

Además de Reed y Fehr, entre los fallecidos estaba el empresario tecnológico Adam Robinson, de 45 años, quien viajaba con su familia. Su esposa, Helen Sharp, también murió, al igual que sus dos hijos pequeños: Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos. La familia viajaba junto a Anita Maria Cetina, quien trabajaba como niñera de los menores.

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Reed y Fehr: propietarias del hotel hondureño

Reed y Fehr mantenían una relación cercana con la familia Robinson y formaban parte del grupo de amigos que acompañaba al empresario en el vuelo hacia las Bahamas.

Ambas eran propietarias del Arca Roatán Boutique Hotel, establecimiento ubicado frente a la playa de West Bay. Reed tenía vínculos con Austin, donde desarrollaba parte de sus actividades, y estaba involucrada a la vez en el negocio hotelero en Honduras.

Fotografía tomada de la cuenta en Threads @itsnatfilg de Nathalia Gadelha Filgueiras donde aparece mostrando una licencia en la cabina de mando de un avión. Una joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, Gadelha, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach (Florida) y en el que murieron sus nueve ocupantes, según confirmaron este lunes sus familiares a medios locales. EFE/ @itsnatfilg

Su presencia en el vuelo se confirmó cuando los medios estadounidenses comenzaron a identificar a los pasajeros fallecidos. Las primeras informaciones se concentraron en la familia Robinson y la tripulación; la identidad de las dos amigas se estableció después.

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Arca Roatán Boutique Hotel, abierto en diciembre de 2023

El establecimiento se encuentra en West Bay Beach, en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía. Inició operaciones bajo su concepto actual en diciembre de 2023, según la historia institucional publicada en su sitio web. El proyecto surgió de la transformación de un establecimiento anterior conocido como Island Pearl.

La propiedad está en una de las zonas de mayor actividad turística de Roatán, reconocida por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y cercanía con áreas de buceo y otras actividades marinas. Según la página oficial, el hotel dispone de 16 suites y villas y dirige su propuesta a visitantes mayores de 12 años.

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La tripulación de la aeronave siniestrada estaba compuesta por el capitán Jeff Gregory y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras. (Cortesía: Miami Press)

Su ubicación en West Bay lo integra a un corredor donde operan hoteles, restaurantes y empresas que ofrecen actividades recreativas para visitantes nacionales e internacionales. El sitio oficial también describe el proyecto como una iniciativa familiar vinculada con la isla y con actividades educativas y comunitarias.

La muerte de Reed y Fehr vincula el accidente con el sector turístico de Islas de la Bahía. El Arca Roatán Boutique Hotel forma parte de la oferta hotelera de West Bay, sector que recibe visitantes internacionales y concentra actividades de turismo de playa.

La información sobre el siniestro colocó al establecimiento hondureño en publicaciones de medios estadounidenses que siguieron la identificación de las víctimas.